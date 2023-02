Màn kết hợp “huyền thoại” giữa Tiffany & Co. và Nike vì sao gây thất vọng?

Mới đây, Tiffany & Co đã công bố hợp tác với Nike để phát hành giày thể thao Nike x Tiffany & Co Air Force 1 “1837” và một loạt phụ kiện bạc sterling phiên bản giới hạn. Các thương hiệu cho biết sự hợp tác này là sự tiếp nối của lễ kỷ niệm 40 năm ra mắt đôi giày Air Force 1 và sự hợp tác đầu tiên của các doanh nghiệp có giá trị về mặt lịch sử. Màn hợp tác với Nike năm 2023 cũng đánh dấu lần đầu tiên Tiffany & Co. thử nghiệm một dự án thuộc lĩnh vực sản phẩm giày thể thao.

Đôi giày thể thao sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 7/3 tới, được làm bằng da lộn màu đen cao cấp, logo đặc trưng của Nike lồng màu xanh Tiffany và các chi tiết làm từ bạc và đồng trên mỗi gót giày. Nike x Tiffany & Co Air Force 1 “1837” sẽ có kích cỡ dành cho nam và nữ, với giá bán lẻ là 356,98 USD. Bạn có thể tìm thấy giày thể thao này ở các cửa hàng Tiffany & Co cũng như trên toàn cầu thông qua ứng dụng SNKRS của Nike và một số cửa hàng bán lẻ đối tác của Nike ở Bắc Mỹ.

Đôi giày này có mu giày bằng da lộn xám đen, đế giày bằng cao su cùng màu. Chi tiết logo Swoosh ở hai bên phủ sắc xanh Tiffany còn con số “1837” là để trích dẫn năm thương hiệu Tiffany & Co. ra đời. Gót giày trang trí với miếng bạc sterling có ghi khẩu hiệu quen thuộc của thương hiệu kim hoàn Mỹ, “Tiffany & Co. New York S925”, đại diện cho chất liệu bạc 925 mà Tiffany & Co đã giúp biến thành chất liệu chế tác trang sức cao cấp. Sản phẩm cũng được đặt trong bao bì bao phủ trong sắc xanh đặc trưng của Tiffany, nổi bật với logo Swoosh hình thiên thần, biểu tượng của Nike nằm chính giữa.

Đi cùng màn hợp tác này, Tiffany & Co. và Nike quyết định chơi lớn bằng cách ra mắt hàng loạt phụ kiện chăm sóc giày dép đi kèm. Có thể kể đến cọ chà giày có cán bạc, sừng xỏ giày (shoe horn), dây giày có khóa bạc, và tấm trang trí bạc để gắn lên mu giày... Tất cả đều làm từ bạc sterling 925, có thành phần bạc nguyên chất đến 92,5% và đều được bán tách biệt khỏi đôi giày chính, có mức giá dao động từ 250 đến 400 USD.

Tự gọi màn kết hợp này là “huyền thoại”, với những hình ảnh quảng bá ban đầu, những ai yêu thích giày thể thao đã mong đợi đây sẽ là “một bom tấn thời trang” mở đầu năm 2023. Mới nhất, trong một video quảng bá trên Instagram, Nike đã công bố hình ảnh siêu sao bóng rổ LeBron James đang dạo bước tại Madison Square Garden, tập trung vào đôi giày Tiffany & Co. x Air Force 1 mà anh đang mang dưới chân. Mặc dù ngôi sao của giải NBA rất được yêu mến và bộ đồ anh mặc trên người vô cùng “chất”, nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra thất vọng.

Siêu sao bóng rổ LeBron James dạo bước tại Madison Square Garden cùng đôi giày Nike x Tiffany & Co Air Force 1 “1837”.

Phần đông người yêu thời trang cho rằng phối màu đen cùng dấu swoosh màu xanh Tiffany quá nhàm chán và tẻ nhạt. Không những vậy, thiết kế và chất liệu của đôi giày cũng trông không khác một đôi Air Force 1 bình thường thay vì toát lên sự sang trọng. Nhiều người đã bình luận dưới video giới thiệu rằng họ mong chờ một đôi giày Nike được cải tiến về thiết kế và có màu xanh Tiffany đặc trưng của thương hiệu trang sức bậc nhất toàn cầu thay vì “một vài đốm xanh thưa thớt và cũ kỹ”.

Mục đích của việc hợp tác lần này hướng thương hiệu trang sức cao cấp đến với thị trường đại chúng và cộng đồng tiêu dùng trẻ tuổi hơn – đối tượng khách hàng của Nike. Mục tiêu, giống như nhiều lần hợp tác trước đó, là thổi sức sống mới vào một thương hiệu di sản. Tuy nhiên, cây bút Joyce Philippe của bản tin ABC News bình luận: “Tôi muốn biết ai đã thiết kế cái phiên bản collab giữa Tiffany và Nike này? Một thương vụ hợp tác rất tiềm năng, thế nhưng thất bại về mặt biểu tượng”.

Phóng viên Alice Cary của tờ Vogue Anh cũng nhận xét: “Tiffany không muốn giữ bản sắc thương hiệu nữa sao? Sự hợp tác này được thực hiện kém đến mức khiến người khác phải hoài nghi đây là một sự nỗ lực đem lại doanh thu ở mảng thời trang đường phố…”

Tuy nhiên, một số khách hàng ưa chuộng sự tối giản thì “bênh vực” rằng sản phẩm đã thể hiện được tay nghề thủ công tỉ mỉ và sự chỉn chu trên từng đường kim mũi chỉ, đặc biệt là cách sử dụng chất liệu da lộn sắc đen để bật lên dấu Swoosh màu xanh. Các biên tập viên thời trang cũng cho rằng, sau khi thiết kế chính thức được bày bán, nó vẫn sẽ trở thành “cơn sốt” trên toàn cầu, nhanh chóng hết hàng trong thời gian ngắn nhờ sức hút đến từ hai thương hiệu.

Air Force 1 Low là một trong những đôi giày bán chạy nhất mọi thời đại. Nhà phân tích thời trang thể thao Matt Powell nói với New York Times rằng số lượng đôi giày này đã bán được bán ra ước tính khoảng 12 triệu đôi chỉ trong năm 2005, sau hơn hai thập kỷ kể từ khi ra mắt. Cho tới thời điểm hiện tại thì đây cũng là một trong những đôi giày sở hữu nhiều phiên bản nhất thế giới. Lên đến 2.000 bản phối khác nhau, đây là kết quả tất yếu từ doanh số bán ra luôn tăng trưởng ổn định qua từng năm. Và phản ứng nhiệt tình của giới mộ điệu trong mỗi lần Nike ra mắt phiên bản Air Force 1 mới đã chứng minh sự yêu thích của công chúng với đôi giày huyền thoại này chưa bao giờ hạ nhiệt.