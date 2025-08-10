Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Mãn nhãn với “siêu sân khấu” tại Đại nhạc hội T&T City Millennia

Lan Anh

10/08/2025, 22:26

Bùng nổ - Đỉnh cao - Không thể tuyệt vời hơn… là những cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân khấu đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” tối 8/9 tại thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh).

Đại nhạc hội đã đưa hàng chục nghìn khán giả bước vào hành trình nghệ thuật đỉnh cao với hiệu ứng âm thanh - ánh sáng mãn nhãn.
Đại nhạc hội đã đưa hàng chục nghìn khán giả bước vào hành trình nghệ thuật đỉnh cao với hiệu ứng âm thanh - ánh sáng mãn nhãn.

“Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” là sự kiện do Tập đoàn T&T Group tổ chức nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sân khấu được thiết kế với quy mô cực lớn với hệ thống LED đa dạng, giúp mở rộng tối đa mọi cảm giác của hàng vạn khán giả có mặt tại concert lớn nhất Tây Ninh tháng 8 này.

Không dừng lại ở đó, một loạt các hiệu ứng hiện đại như pháo hoa, laser, LED visual… càng khiến các phần trình diễn trở nên bùng nổ hơn.

Âm thanh sống động, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại càng khiến cho thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia trở nên rực rỡ chưa từng có.

Hiệu ứng được ekip thực hiện thay đổi liên tục khiến cảm xúc của hàng chục ngàn khán giả có mặt được đẩy lên cao trào.

Sân khấu sự kiện thực sự bùng nổ với một loạt hit đình đám. Các ngôica sĩ như: Chi Pu, Isaac, Erik, Quân A.P, DJ Mie… cuốn khán giả vào không gian âm nhạc cuồng nhiệt và đầu cảm xúc.

Chương trình kéo dài đến khi đồng hồ chuẩn bị bước sang ngày mới, nhưng sức nóng vẫn không hề giảm, khi khán đài vẫn rực sáng bởi hàng vạn lightstick.

Màn trình diễn phóa hoa nghệ thuật mãn nhãn khiến toàn bộ sân khấu vỡ òa trong cảm xúc.

"Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" không chỉ là một bữa đại tiệc âm nhạc đa sắc màu, mà kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

