Màn ra mắt xứng tầm của chiếc đồng hồ cơ mỏng nhất thế giới

Đền thờ các vị thần La Mã Cổ đại Pantheon được lựa chọn làm bối cảnh của một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tính biểu tượng. Ba yếu tố nghệ thuật, khoa học và công nghệ hòa quyện tại mặt tiền của đền, tạo thành bối cảnh sân khấu tuyệt vời cho công trình kiến trúc đương đại, hùng vĩ “Temple Of Light Ultra At Pantheon” của Ouchhh, một tác phẩm nghệ thuật do Reasoned Art tuyển chọn, giúp tạo ra cầu nối giữa di sản văn hóa và sự đổi mới.

Sự kiện có sự tham gia của dàn nhạc Học viện Âm nhạc Accademia di Santa Cecilia, mang tới một buổi trình diễn trực tiếp đầy quy mô. Trên sân khấu, dàn nhạc Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Alta Formazione do Edoardo Giachino chỉ huy đã có một buổi hòa nhạc vô cùng ngoạn mục.

Điểm nhấn nhất của buổi biểu diễn là khi tác phẩm nghệ thuật được chiếu trên cửa đền Pantheon sử dụng dữ liệu trích xuất từ sóng não của dây dẫn được giám sát thông qua thiết bị Tai nghe điện não đồ. Kết quả là một tác phẩm tuyệt đẹp chưa từng thấy vượt qua ranh giới giữa con người và máy móc, kết hợp luồng ý thức của con người với luồng dữ liệu được thu thập và xử lý lại thông qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo.

“Sự uyển chuyển của âm thanh do dàn nhạc Accademia Nazionale di Santa Cecilia tạo ra đã tôn lên vẻ uy nghiêm của Đồng hồ Octo. Nhịp điệu của âm nhạc kết hợp với tác phẩm nghệ thuật thực hiện bởi công nghệ AI của các nghệ sĩ Ouchhh tạo nên khung cảnh hoàn hảo để thể hiện 10 năm hành trình phá kỷ lục của Bvlgari Watches,” Giám đốc điều hành Antoine Pin cho biết.

Từ 8 cột của Điện Pantheon, kỷ lục thế giới lần thứ 8 của thương hiệu trong 8 năm, độ dày 1,8 mm và 8 bằng sáng chế, đến một chiếc đồng hồ có thiết kế 8 mặt. Tất cả những chi tiết này gợi nhớ đến triển lãm về lịch sử của hình bát giác hiện đang được trưng bày trong cửa hàng của Bvlgari trên phố Via Dei Condotti. Giờ đây hình bát giác đã hoàn thành. Sự kiện này vừa là bước cuối cùng trong một cuộc phiêu lưu độc đáo vừa là cánh cửa tới một chiều không gian hoàn toàn mới.

Để tạo nên chiếc Octo Finissimo Ultra với độ mỏng 1.8 mm, việc sản xuất cần đạt đến giới hạn tuyệt đối về độ mỏng, đồng thời phải thiết kế các chi tiết sao cho chúng trở nên tối giản nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Bvlgari đã phải tái cấu trúc lại toàn bộ đồng hồ từ những chi tiết nhỏ nhất - công việc đòi hỏi tư duy chế tác vượt trội khi họ cần phải hình dung và thiết kế lại từng bộ phận, linh kiện, cấu trúc và cả chức năng của bộ máy.

Đặc biệt, mỗi chiếc trong 10 phiên bản giới hạn của Octo Finissimo Ultra sở hữu một mã QR khác nhau được khắc trên bề mặt thùng cót. Mỗi mã QR sẽ dẫn chủ nhân đồng hồ đến với một tác phẩm nghệ thuật NFT độc quyền, đảm bảo tính xác thực của đồng hồ và tạo mối liên kết chặt chẽ với chủ sở hữu của nó. Mã QR cùng tác phẩm NFT chính là bước ngoặt để Bvlgari mở ra một hệ sinh thái kỹ thuật số độc quyền, mở đầu với chiếc Octo Finissimo Ultra trên thị trường trong vài tháng tới.

Bvlgari 1.8 mm Octo Finissimo Ultra là phiên bản giới hạn 10 chiếc trên thế giới, có giá bán lẻ 400.000 EUR (tương đương khoảng 10 tỷ đồng).

Chỉ trong một thập kỷ, BST Octo đã trở thành một trong những cuộc phiêu lưu chế tác đồng hồ phi thường nhất của thế kỷ 21, thiết lập một tiêu chuẩn mới trong giới chế tác đồng hồ đương đại. Bảy kỷ lục thế giới, sức mạnh kỹ thuật, hình dáng độc đáo và thiết kế hiện đại không thể tái tạo đã khiến thương hiệu Bvlgari trở thành một biểu tượng trong lịch sử sản xuất đồng hồ.

Sự nổi lên như vũ bão này cho thấy sức mạnh của việc kết hợp trình độ chế tác đồng hồ Thụy Sĩ với phong cách sang trọng của Ý. Sản phẩm đầu tiên của sự kết hợp này được ra mắt tại Rome vào tháng 7 năm 2012 và nhanh chóng giúp Bvlgari khẳng định vai trò tiên phong của hãng thông qua ba dòng sản phẩm riêng biệt: Octo L'Originale (2012), Octo Finissimo (2014) và Octo Roma (2017).