Mạng 5G chính thức được thương mại hóa tại Việt Nam

Như vậy, sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, mạng 5G Viettel đã chính thức có mặt trên thị trường. Tại thời điểm khai trương mạng 5G, Viettel có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học.

Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

5G NSA được Viettel triển khai thành công năm 2019, tuy nhiên, 5G SA mới là mạng 5G thực sự và độc lập hoàn toàn so với công nghệ 4G hiện tại. So với mạng 5G NSA, ngoài cung cấp các dịch vụ truyền tải dữ liệu tốc độ cao, 5G SA còn đáp ứng yêu cầu độ trễ siêu thấp, khoảng 1ms, tốt hơn nhiều mạng 5G NSA và gấp 20 lần 4G truyền thống giúp cung cấp các dịch vụ yêu cầu sự phản hồi tức thì như xe tự lái, phẫu thuật từ xa, điều khiển từ xa trong nhà máy thông minh, lớp học thực tế ảo,…

Tại thời điểm khai trương, Viettel cũng công bố 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, với 5G Viettel, mỗi Khách hàng sẽ có 1 không gian số của riêng mình, tất cả các gói cước 5G đều được Viettel miễn phí lưu trữ Cloud và dịch vụ xem truyền hình TV360 4K.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ tại sự kiện khai trương 5G.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Viettel công bố hơn 130 user cases là các ứng dụng và giải pháp dành cho các tổ chức thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, smart city, giao thông vận tải và logistics, nông nghiệp, y tế, giáo dục, năng lượng. Các giải pháp này được may đo theo từng nhu cầu riêng, tích hợp các công nghệ cloud, AI, IoT trên nền 5G với khả năng kết nối với mật độ cực lớn.

Khai trương mạng 5G đúng dịp kỉ niệm 20 năm Viettel Mobile (Viettel đã chính thức khai trương mạng di động với thương hiệu Viettel Mobile), ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho rằng việc Viettel chính thức khai trương kinh doanh dịch vụ di động 5G trên toàn quốc chính là một cột mốc mới minh chứng cho hành trình tiên phong, bứt phá về di động của Việt Nam.

Theo ông Thắng, sau 6 tháng kể từ khi nhận giấy phép, Viettel đã lắp đặt được hơn 6.000 trạm thu phát sóng 5G được phát sóng và ra mắt nhiều gói cước để giúp khách hàng cảm nhận lợi thế khác biệt của 5G, là nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Viettel để Việt Nam tiếp tục trong nhóm các quốc gia dẫn đầu trên thế giới về thương mại hóa 5G.

Theo Chủ tịch Viettel, ngay khi 4G đang ở đỉnh cao thì Viettel đã nhanh chóng nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ di động thế hệ thứ 5 và kết nối thành công cuộc gọi đầu tiên 5G vào tháng 5/2019 với tốc độ tương đương với mạng 5G trên thế giới. Từ chỗ đi sau, tiếp cận các công nghệ 2G, 3G, 4G vốn đã phổ biến trên thế giới từ 8 - 13 năm trước đó, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có thể song hành với thế giới trong việc ứng dụng công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng 4.0, trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm thành công sớm nhất và là nhà mạng đầu tiên thử nghiệm dịch vụ 5G tại 63 tỉnh/thành phố.

“Với việc làm chủ nhiều hệ thống mạng lõi quan trọng, Viettel đã đưa Việt Nam gia nhập Top 5 nước đầu tiên sản xuất được thiết bị mạng 5G, chỉ sau Thụy Điển, Phần Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc”, ông Tào Đức Thắng khẳng định.

Ông Thắng cũng cho biết tới đây, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư nhanh và mạnh vào hiện đại hóa, kiên cố hạ tầng mạng lưới theo hướng xanh và bền vững. Từ ngày mai, mạng lưới Viettel sẽ chỉ còn công nghệ 4G và 5G. Quan điểm nhất quán của Viettel là đưa sóng đến mọi người dân và phát triển hạ tầng, dịch vụ 5G rộng khắp tới 100% tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu, nhà ga, cảng biển, sân bay,…

Đồng thời nhanh chóng cung cấp hệ sinh thái dịch vụ, ứng dụng phong phú cho mạng 5G để khai phá hiệu quả và đưa công nghệ mới này vào các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là tạo chuyển dịch cho các ngành như sản xuất, y tế, giáo dục, giao thông, logistics,… góp phần mở rộng không gian tăng trưởng cho Viettel.

Các gói cước 5G của Viettel: