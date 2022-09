Masterise Homes khai trương khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại The Global City

Masterise Homes chính thức khai trương Giai đoạn 1 của Khu nhạc nước ngoài trời với quy mô lớn nhất Đông Nam Á vào tối 1/9/2022 tại Vịnh Tình yêu của dự án The Global City, phường An Phú, thành phố Thủ Đức với Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival.

KHAI TRƯƠNG GIAI ĐOẠN 1 KHU NHẠC NƯỚC LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

The Fountain Festival là chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô hoành tráng diễn ra ngay bên trong dự án The Global City. Sự kiện chào đón hơn 1.000 khán giả, hé lộ tương lai sầm uất và nhộn nhip của The Global City - trung tâm mới của Tp.HCM.

Đến với sự kiện khai trương, khán giả đã được chiêm ngưỡng tiết mục biểu diễn nhạc nước kết hợp ánh sáng laser kéo dài 15 phút sống động, mãn nhãn. Đây là lần đầu tiên người dân ở TP.HCM được chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của Khu nhạc nước dài gần 160m, kết hợp hài hòa 3 yếu tố âm nhạc, nước và ánh sáng. Theo đơn vị sản xuất, đây là “siêu đài phun nước” lớn nhất Việt Nam, sử dụng công nghệ hiện đại để tạo nên những tiết mục trình diễn nhạc nước đa sắc màu với hiệu ứng âm thanh sống động.

Sự kiện khai trương khu nhạc nước còn có sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Min, HIEUTHUHAI, Isaac, nhóm nhạc Dalab…

Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn song ca lãng mạn trên nền nhạc nước mang đến tiết mục trình diễn mãn nhãn cho khán giả.

KHẲNG ĐỊNH SỨC HÚT CỦA THE GLOBAL CITY - KHU TRUNG TÂM MỚI CỦA TP.HCM

Khu nhạc nước là tiện ích đầu tiên đi vào hoạt động và sẽ là một trong những điểm nhấn làm nên sức hút cho đại đô thị The Global City. Sự kiện đánh dấu khu nhạc nước tại Kênh đào đã hoàn thành đúng tiến độ của Giai đoạn 1 và tiếp tục được hoàn thiện. Dự kiến vào cuối năm nay, khi toàn bộ kênh đào dài 2km được đi vào hoạt động, Khu nhạc nước sẽ có quy mô hoành tráng gấp 5 lần hiện tại và lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh Masterise Homes chia sẻ: “Khu nhạc nước sẽ là “thỏi nam châm” thu hút du khách và người dân đến với The Global City, đây cũng sẽ là một tiện ích giải trí quy mô lớn hiếm có, mang lại nhiều lợi ích cho người dân thành phố. Sự kiện quy mô hàng ngàn người ngày hôm nay phần nào vẽ lên bức tranh sầm uất của The Global City trong tương lai, khẳng định tiềm năng thương mại của dòng sản phẩm nhà phố SOHO, hiện đang mở bán.”

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh Masterise Homes phát biểu tại sự kiện.

Với tầm nhìn đưa The Global City trở thành trung tâm mới của thành phố, Masterise Homes đang dần hoàn thiện hàng loạt những tiện ích công cộng hiện đại và hoành tráng, như Khu nhà mẫu quy mô lớn, hệ thống kênh đào dài 2km, diện tích công viên cây xanh lên đến 13ha.

Những tiện ích này không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân ước tính có thể lên tới 37.000 người của The Global City, mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với Tp.HCM về một trung tâm mua sắm, giải trí, ăn uống, thư giãn sau giờ làm và mỗi dịp cuối tuần.

Bắt đầu khởi công từ năm 2021, khu đô thị The Global City dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ quy hoạch tổng thể 117,4 ha trong vòng 48 tháng. Phân khu nhà phố SOHO hiện đã thi công gần xong toàn bộ phần móng và dự kiến sẽ hoàn thiện, bàn giao trong quý 2/2023.

Việc khai trương chuỗi tiện ích công cộng của dự án cùng những cột mốc phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Thủ Đức như mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, kết nối đường Liên Phường v.v. dự kiến sẽ là những cú hích gia tăng giá trị của toàn khu nhà phố SOHO.

Phối cảnh đại đô thị The Global City - trung tâm mới của Tp.HCM.

“Đây là minh chứng cho cam kết của Masterise Homes trong việc kiến tạo những giá trị gia tăng cho sản phẩm bất động sản mà chúng tôi phát triển,” ông Gibran nói thêm. “Chúng tôi kiến tạo nên những công trình biểu tượng, những điểm đến đẳng cấp quốc tế, phong cách sống và những cộng đồng văn minh, hiện đại sánh ngang với những gì tinh hoa nhất của thế giới. Nhờ vậy những sản phẩm bất động sản do Masterise Homes phát triển có giá trị bền vững, và duy trì lộ trình tăng giá ngay cả khi đã bàn giao và đi vào hoạt động.”

Đêm khai trương Khu nhạc nước tại The Global City mở đầu cho chuỗi sự kiện biểu diễn nhạc nước kết hợp đại nhạc hội sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày 10, 17 và 24/9. Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký nhận vé tham dự The Fountain Festival, khách hàng vui lòng truy cập website và fanpage chính thức của dự án.

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners.

Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của Tp.HCM.

Theo Masterise Homes, các tiện ích giải trí đẳng cấp quốc tế đang được ưu tiên hoàn thành trong quý 1/2023, trong đó kênh đào dài 2km với khu nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á sẽ đi vào hoạt động từ quý 4 năm nay.

Thông tin chi tiết: https://masterisehomes.com/the-global-city/

Masterise Homes - thành viên của tập đoàn Masterise Group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới.

Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng những tên tuổi hàng đầu Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton và Elie Saab.

Thông tin chi tiết: https://masterisehomes.com/