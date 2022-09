Mặt bằng lãi suất tăng cao, cổ phiếu nhóm nào dễ bị tác động tiêu cực nhất?

Trong tháng 8, các Ngân hàng Thương mại đã tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,3 điểm phần trăm, cuộc đua tăng lãi suất để huy động tiền gửi có thêm sự tham gia của nhóm Ngân hàng Thương mại CP quốc doanh, theo VDSC.

Mặc dù lãi suất huy động tăng cao nhưng huy động vốn vẫn lệch pha khá xa so với tăng trưởng tín dụng, tính đến cuối tháng 6/2022, tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 4,8% so với đầu năm. Tăng trưởng cung tiền cũng rất khiêm tốn, chỉ tăng 3,8% so với đầu năm.

Sự chênh lệch giữa nhu cầu tín dụng và tăng trưởng tiền gửi sẽ là yếu tố tiếp tục thúc đẩy đà tăng hiện có của lãi suất huy động. Điều này song hành với việc siết room tín dụng có thể đẩy lãi suất cho vay tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Cùng dự đoán mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm 2022với mục tiêu ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng điều này sẽ tác động đến các ngành/ công ty sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao.

Trong đó, Hàng không là nhóm chịu tác động mạnh nhất. Theo Mirae Asset, điều này là không quá bất ngờ cũng như rủi ro, vì ngành này đã ghi nhận thua lỗ lớn trong hai năm qua. Do đó, các công ty hàng không cần được tái cấp vốn đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều nợ hơn để đảm bảo nguồn vốn lưu động.

Tuy nhiên, nhìn về tương lai, với sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch và lữ hành trong nước, rủi ro đòn bẩy của ngành Hàng không, vẫn trong tầm kiểm soát.

Nhờ nền kinh tế phục hồi, nhu cầu vốn hiện đang rất cao, đến từ cả nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong 6 tháng đầu năm, điều này đã thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lên mức +9,35% so với đầu năm. Do đó, việc tỷ lệ nợ tăng nhẹ của các công ty nhìn chung là hợp lý.

Mirae Asset cũng ghi nhận sự gia tăng nhẹ tỷ lệ nợ của các ngành Ô tô & Linh kiện, Thép, Vật liệu, Công ty Thương mại & Nhà phân phối, Vận tải đường bộ, Vật liệu xây dựng cơ bản, Thiết bị gia dụng & Nội thất gia đình, Sản phẩm & Bao bì giấy, Dịch vụ tiêu dùng.

Đối với lĩnh vực Bất động sản, mức đòn bẩy tổng thể tăng đáng kể từ 62% trong năm 2021 lên 81% trong 6 tháng 2022. Tuy nhiên, chỉ đa phần các nhà phát triển bất động sản dân dụng mới có mức gia tăng đáng kể tỷ lệ đòn bẩy, trong khi các nhà phát triển khu công nghiệp duy trì mức đòn bẩy thấp hơn rất nhiều, tại một số công ty, tỷ lệ này thấp hơn mức trung bình rất nhiều.

Do đó, Mirae Asset bày tỏ lạc quan về các công ty liên quan tới việc phát triển khu công nghiệp, xét về sức khỏe tài chính, cũng như tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh giải ngân vốn FDI 7 tháng đầu năm 2022 đã đạt 11,57 tỷ USD, + 10,2% so với cùng kì năm ngoái.

Ngoài ra, trong 7 tháng năm 2022, lĩnh vực sản xuất là lĩnh vực thu hút nhiều nhất vốn FDI (chiếm 72% tổng vốn FDI đăng ký), tiếp theo là lĩnh vực bất động sản (~ 16%). Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng lớn của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam.

Đánh giá chung về toàn bộ triển vọng các ngành trong thời gian nửa cuối năm 2022, theo Mirae Asset, những ngành sau vẫn sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn từ sự phục hồi kinh tế của Việt Nam: Dịch vụ sân bay, Dịch vụ tiêu dùng, Hóa chất hàng hóa, Phân bón & Hóa chất Nông nghiệp, Xây dựng, Năng lượng, và Xây dựng cao tốc & đường sắt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ rất uyển chuyển và kịp thời, giúp Việt Nam chủ động kiểm soát tốt lạm phát. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho việc phục hồi và tăng trưởng của các công ty trong nửa đầu 2022, cũng như dự phóng cho cả năm 2022.