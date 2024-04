Mặt bằng xây sân bay Long Thành vẫn ngổn ngang

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc bàn giao mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, đánh giá đến nay mặt bằng dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tuy nhiên ACV cho biết vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình.

Cụ thể, hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 dù đã nhận bàn giao mặt bằng đạt 99% nhưng vẫn còn vướng vị trí mặt bằng tại nút giao tuyến số 1 với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mặt bằng đoạn từ Km0+880-Km0+944 cầu Bưng Môn.

Các vị trí vướng mắc này dẫn đến chưa triển khai được hạng mục đắp đất gia tải, vì vậy có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạng mục xử lý đất yếu nền đường (do thời gian thi công hạng mục đắp gia tải phải chờ lún khoảng 438 ngày).

Đồng thời, đã bàn giao được mặt bằng đạt hơn 89% tại tuyến số 2, tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, phía ACV nhìn nhận mặt bằng có thể thi công được chiếm khoảng 80% và vẫn còn tình trạng “xôi đỗ” nên rất khó tổ chức triển khai thi công.

Đơn cử, vị trí mặt bằng tại nút giao tuyến số 2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạng mục cầu vượt đoạn qua cao tốc từ trụ T12 - T22 (khu vực này có tính chất và yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong thi công cầu vượt với thời gian thi công dự kiến 12 tháng).

Ngoài ra, một số công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (đường đây điện 22kV tại nút giao Quốc lộ 51 với tuyến 1; đường dây điện 110 kV, 220 kV cắt ngang qua tuyến 1; đường điện 22 kV trên đường Giải Phóng giao với tuyến 2) vẫn còn tồn tại trên tuyến chưa được đi dời, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn và tiến độ thi công công trình.

Đối với mặt bằng của tuyến thoát nước từ hồ điều hòa số 2 và hồ điều hòa số 3 (dẫn về suối Bưng Môn) ra ngoài khu vực sân bay, ACV cho hay đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.

Với tuyến tường rào ranh giới bảo vệ diện tích 5.000 ha dài khoảng 29,8 km, hiện nay, ACV đã thi công tuyến tường rào trong phạm vi ranh giới 1.810ha (chiều dài khoảng 8,7 km). Tuy nhiên, còn khoảng 21,13 km còn lại chưa được bàn giao (diện tích khoảng 32.38ha). Do đó, các nhà thầu chưa thể tổ chức thi công khép kín hàng rào phạm vi 5.000 ha nhằm đảm bảo an ninh an toàn công trường và tránh tái lấn chiếm mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục công trình của toàn bộ dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng và bàn giao các phần mặt bằng còn tồn tại nêu trên làm cơ sở triển khai thi công các hạng mục công trình đáp ứng tiến độ đề ra của dự án

Trước đó, ngày 2/4, theo tin từ UBND huyện Long Thành, địa phương đã tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông T1, T2 kết nối sân bay Long Thành.

Tới nay tuyến đường giao thông T1 cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, các nhà thầu nối thông tuyến đường công vụ và đang đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến. Riêng tuyến T2, địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 53 ha đất để phục vụ thi công (đạt hơn 88% tổng diện tích đất cần thu hồi).

Với phần diện tích đất còn lại là hơn 7 ha của 135 trường hợp, dự kiến trong những ngày đầu tháng 4 này sẽ tiếp tục vận động người dân bàn giao đất. Đồng thời cũng sẽ tổ chức bốc thăm đất tái định cư, chi trả tiền tạm cư cho những hộ dân này.

Trường hợp người dân vẫn không đồng thuận giao đất, địa phương sẽ lên kế hoạch bảo vệ thi công, đảm bảo bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2024.