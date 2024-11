MBS Research: Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn ước khoảng 20 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo phân tích thị trường trái phiếu.

Giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 10 đạt hơn 36.2 nghìn tỷ đồng, giảm 49% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ, lũy kế 10 tháng năm 2024 đạt hơn 336.6 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

MBS Research ước tính, tình hình chậm trả các nghĩa vụ thanh toán tích cực hơn khi liên tiếp trong T9 & T10 không ghi nhận trường hợp nào phát sinh mới.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 10, KBNN đã phát hành được tổng cộng 302,246 tỷ đồng TPCP, hoàn thành 76% kế hoạch năm 2024 và quý 4 hoàn thành 24%.

Nhu cầu phát hành của ngành Xây dựng quay trở lại

Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 10 ước đạt hơn 36.2 nghìn tỷ đồng, giảm 49% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó, ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất 48%.

Các đợt phát hành đáng chú ý trong tháng gồm: LPB (2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 5.4%), VIB (2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 5.05%), EIB (1.7 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 5.3%).

Theo MBS Research, sau 2 tháng vắng bóng, ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng đã quay trở lại với thị trường Trái phiếu doanh nghiệp khi ghi nhận 3 đợt phát hành với tổng trị giá đạt 620 tỷ đồng, lãi suất bình quân xấp xỉ 10.5%/năm. Theo đó, giúp nâng tổng trị giá phát hành lũy kế của ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng trong 10 tháng 2024 lên khoảng 8.3 nghìn tỷ đồng (tăng 967% so với cùng kỳ).

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đã vượt tổng mức phát hành trong năm 2023 khi đạt hơn 336.6 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Lãi suất Trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 10 tháng đầu năm ước khoảng 7%, thấp hơn so với mức trung bình 8.3% của năm 2023.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 263 nghìn tỷ, tăng 154% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 72%, lãi suất bình quân gia quyền là 5.6%/năm, kỳ hạn bình quân 5.2 năm. Các ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: ACB (31.8 nghìn tỷ đồng), Techcombank (26.9 nghìn tỷ đồng), OCB (26.7 nghìn tỷ đồng).



MBS Research cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay.

Tính từ đầu năm tới hết tháng 10, tín dụng tăng 10.08%, cao hơn so với mức 7.4% cùng kỳ năm ngoái, tín dụng dự báo sẽ tăng tốc trong nhưng tháng cuối năm theo sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ.

Tổng giá trị phát hành của nhóm Bất động sản đạt khoảng 56.1 nghìn tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 15%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu bất động sản ở mức 11.6%/năm, kỳ hạn bình quân là 2.6 năm.

Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Vinhomes (14.5 nghìn tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup (10 nghìn tỷ đồng) và Công ty TNHH ĐT và PT BĐS Hải Đăng (5.4 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động mua lại Trái phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ so với tháng trước

Trong tháng 10, giá trị Trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn ước tính khoảng 17.5 nghìn tỷ đồng, giảm 14% so với tháng trước, trong đó Ngân hàng chiếm 72%, nhóm BĐS chiếm 22%.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng 161.7 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, giảm 17% so với cùng kỳ.

Tình hình chậm trả có những diễn biến tích cực khi không ghi nhận Trái phiếu doanh nghiệp chậm trả nào phát sinh mới trong 2 tháng liên tiếp tháng 9 & tháng 10

Theo MBS Research, tính đến hết tháng 10, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 204.4 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 20% dư nợ Trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 69% giá trị chậm trả.

Qua đó, áp lực đáo hạn trong hai tháng còn lại của năm nay khá nhẹ nhàng với lượng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn ước khoảng 20 nghìn tỷ đồng.