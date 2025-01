MBS Research: khoảng 214,7 nghìn tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, giảm 14% so với năm 2023

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo phân tích thị trường trái phiếu tháng 12/2024.

Giá trị TPDN phát hành thành công trong tháng 12 đạt khoảng 68,7 nghìn tỷ đồng, tăng 88% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ, lũy kế cả năm 2024 đạt hơn 472,1 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

MBS Research ước tính khoảng 177,3 nghìn tỷ đồng sẽ đáo hạn trong năm 2025 – tăng 9% so với năm 2024

Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên gần mức đỉnh 14 tháng vào cuối tháng 12.

Hoạt động phát hành của ngành Bất động sản sôi động trở lại

Tổng giá trị TPDN phát hành thành công trong tháng 12 ước đạt khoảng 68,7 nghìn tỷ đồng, tăng 88% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ngành Ngân hàng không còn là ngành có tỷ trọng phát hành áp đảo trong kỳ khi ngành Bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên với giá trị TPDN phát hành trong tháng đạt gần 25.5 nghìn tỷ đồng – mức phát hành trong tháng cao nhất trong năm 2024 - chiếm 37% tổng giá trị phát hành của toàn thị trường.

Các đợt phát hành đáng chú ý trong tháng gồm: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp An Thịnh (7 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất 3%), CTCP Vinhomes (4 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 12%).

Tổng giá trị TPDN phát hành trong năm 2024 đạt hơn 472.1 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi suất TPDN bình quân gia quyền trong 12 tháng năm 2024 ước khoảng 7.2%, thấp hơn so với mức trung bình 8.3% của năm 2023.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với hơn 318.4 nghìn tỷ, tăng 77% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 67%, lãi suất bình quân gia quyền là 5.6%/năm, kỳ hạn bình quân 5.1 năm. Các ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: ACB (36.4 nghìn tỷ đồng), HDBank (34.4 nghìn tỷ đồng), OCB (31.4 nghìn tỷ đồng).

MBS Research cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm củng cố nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2025 với mục tiêu dự kiến ở mức 16%.

Bên cạnh đó, tổng giá trị phát hành của nhóm Bất động sản đạt hơn 86.2 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 18%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu bất động sản ở mức 10,6%/năm, kỳ hạn bình quân là 3 năm. Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Vinhomes (20.5 nghìn tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup (10 nghìn tỷ đồng) và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp An Thịnh (7 nghìn tỷ đồng).

Bước sang năm 2025, hoạt động phát hành của ngành Bất động sản được kỳ vọng sẽ trở nên sôi động hơn khi được tháo gỡ pháp lý trên diện rộng hơn trong việc triển khai các dự án mới, qua đó sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu về vốn trong thời gian tới.

Hoạt động mua lại TPDN tăng mạnh so với tháng trước

Trong tháng 12, giá trị TPDN mua lại trước hạn ước tính khoảng 41.1 nghìn tỷ đồng, tăng 276% so với tháng trước, trong đó Ngân hàng chiếm 83%, nhóm Bất động sản chiếm 14%.



Trong năm 2024, khoảng 214,7 nghìn tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, giảm 14% so với cùng kỳ.

Áp lực đáo hạn là mối quan tâm lớn trong năm 2025

Tính đến hết tháng 12, tổng giá trị TPDN chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 205,5 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 20% dư nợ TPDN của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 69% giá trị chậm trả.

Theo MBS Research, ước tính khoảng 177,3 nghìn tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong năm 2025 (tăng 9% so với năm 2024). Đáng chú ý, việc nghị định 08/2023/NĐ-CP quy định về việc giới hạn gia hạn trái phiếu tối đa 2 năm, sẽ dẫn đến khối lượng lớn TPDN đáo hạn kể từ quý 2.



Theo đó, áp lực đáo hạn sẽ gia tăng dần và đạt đỉnh vào quý 3 với lượng TPDN đáo hạn lên tới khoảng 70 nghìn tỷ đồng (gấp khoảng 1,6 lần so với cùng kỳ).