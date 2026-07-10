MIK Group chuyển tải văn hoá truyền thống vào kiến trúc đương đại

Chia sẻ tại lễ ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK” (ngày 10/7), ông Nguyễn Dũng Minh, Phó Tổng giám đốc MIK Group, cho biết: các khu đô thị Forestia được phát triển từ mong muốn tiếp nối những giá trị văn hóa của từng vùng đất bằng một cách thể hiện phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Điều mà doanh nghiệp trăn trở là làm thế nào để những giá trị cũ, những nếp sống, bản sắc và câu chuyện của một vùng đất được lưu giữ nhưng được kể lại bằng một ngôn ngữ đương đại. Doanh nghiệp xác định không xây dựng các đô thị kiểu cổ mà phải tạo nên bức tranh đô thị có chiều sâu, chuyển tải được văn hoá đã được gìn giữ qua bao đời của những người con đất Việt.
Ông Minh cũng chia sẻ thêm: Khi xây dựng những khu đô thị mới, MIK mong muốn những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục hiện diện trong không gian sống hôm nay. Thay vì tái hiện những biểu tượng quen thuộc theo cách hoài niệm, doanh nghiệp chắt lọc tinh thần văn hóa bản địa và chuyển hóa thành ngôn ngữ quy hoạch, kiến trúc đương đại.
Trong đó, giếng nước và ao làng được phát triển thành hồ trung tâm cùng hệ không gian công cộng - trái tim của khu đô thị. Sân đình trở thành quảng trường cộng đồng, nơi cư dân gặp gỡ và tổ chức các hoạt động chung. Hiên nhà, ngõ nhỏ hay cổng làng được phát triển thành những lớp không gian chuyển tiếp, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Chợ phiên được tiếp nối bằng các tuyến phố thương mại hiện đại, góp phần tạo nên sức sống và nhịp điệu cho toàn khu đô thị.
Xuyên suốt tư duy thiết kế ấy là “nguyên lý tán cây” - ý tưởng về một không gian đô thị lấy cảm hứng từ hình ảnh cây đa trong văn hóa Việt. Với định hướng đặt trải nghiệm cư dân và giá trị an cư dài lâu làm trọng tâm, MIK Group tổ chức không gian đô thị như một hệ tán cây nhiều lớp - nơi kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng hưởng hài hòa để tạo nên một môi trường sống cân bằng, đủ riêng tư để nghỉ ngơi, đủ kết nối để cộng đồng cùng phát triển theo thời gian.
Trên nền tảng ấy, Forestia được định hình theo mô hình khu đô thị tích hợp cân bằng với thông điệp “nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc dưới những tán cây”. Nhà ở, mặt nước, cảnh quan, tiện ích và không gian công cộng được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu để bổ trợ cho nhau, thay vì phát triển riêng lẻ.
Theo lãnh đạo MIK Group, giá trị của một khu đô thị không nằm ở số lượng tiện ích mà ở cách mọi yếu tố cùng vận hành hài hòa để mang đến chất lượng sống bền vững, giúp cư dân gắn bó lâu dài và từng bước hình thành một cộng đồng được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Do đó, MIK đã hợp tác với các đơn vị hàng đầu thế giới nhằm tạo nên các khu đô thị tốt, không chỉ đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà còn đủ khả năng đồng hành cùng những chuyển động của đời sống trong nhiều năm về sau.
"Chúng tôi nhận định rằng để tạo nên các khu đô thị đáng sống, cần phải chuyển đổi tư duy: thay vì xây dựng được một công trình, phải tạo được môi trường sống; thay vì bàn giao 1 ngôi nhà, phải mang đến cho cư dân không gian gắn bó lâu dài; thay vì phát triển đơn lẻ, phải tạo được hệ sinh thái phát triển bền vững... Và Forestia cũng là bước phát triển mới trong chiến lược kinh doanh của MIK Group, đánh dấu việc doanh nghiệp mở rộng sang phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn", ông Minh bày tỏ.
Trong giai đoạn tới, các khu đô thị Forestia sẽ được nghiên cứu và phát triển tại những khu vực có dư địa tăng trưởng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế, đặc biệt là những địa phương được hưởng lợi từ các tuyến giao thông huyết mạch và mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ từng bước phát triển các khu đô thị mang thương hiệu Forestia tại Phố Nối (Hưng Yên), Mê Linh (Hà Nội) cùng nhiều thị trường trọng điểm khác.
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