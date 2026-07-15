VN-Index có thể về mốc 1.760 điểm?

Chứng khoán BSC vừa có cập nhật vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán tháng 7 trong đó nhấn mạnh VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nhìn lại thị trường nửa đầu tháng 6, VN-Index duy trì trạng thái giằng co quanh vùng 1.770 – 1.830 điểm, trước khi phục hồi và kiểm định lại vùng 1.890 điểm vào giữa tháng.
Động lực nâng đỡ thị trường trong tháng đến từ: Chính sách thu hút đầu tư: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP thúc đẩy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); Nới lỏng thanh khoản hệ thống: Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 25 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 22), nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%.
Đồng thời, Thông tư tiếp tục loại bỏ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tổng tiền gửi hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc quyết định tùy từng thời kỳ.
Quy định này giúp các ngân hàng thương mại chủ động giải ngân các khoản vay dài hạn mà không bị áp lực tăng chi phí huy động đầu vào, đồng thời cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước công cụ linh hoạt hơn để điều tiết thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index dần suy yếu về cuối tháng khiến chỉ số quay lại trạng thái giằng co quanh vùng 1.830 – 1.880 điểm. Áp lực điều chỉnh này xuất phát từ thông tin về những diễn biến khó lường của cuộc xung đột địa chính trị tại Trung Đông.
Chưa đầy một tháng sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran, căng thẳng leo thang trở lại khi Mỹ tấn công Iran với cáo buộc Tehran tấn công ba tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. Phía Iran sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tập kích vào Bahrain và Kuwait, cho thấy việc Mỹ và Israel khó đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong thời gian tới.
Kết phiên ngày 30/06/2026, VN-Index đóng cửa tại mức 1.860,01 điểm, giảm nhẹ 0,19% so với tháng trước.
Theo quan điểm của BSC, trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Các yếu tố hỗ trợ nâng đỡ thị trường trong thời gian tới đến từ: Dòng tiền từ khối ngoại được kỳ vọng sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong lộ trình chuyển đổi và nâng hạng thị trường; mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026; Kỳ họp quốc hội không thường lệ diễn ra từ 3/8-24/08, tại kỳ họp sẽ xem xét 19 luật và các nghị quyết quan trọng, tạo khung pháp lý thúc đẩy kinh tế.
Về mặt định giá, P/E của VN-Index dao động quanh vùng 13,5 -14,1 trong tháng 06, trước khi kết phiên ngày 30/06/2026 tại mức 14, giảm nhẹ 0,27% so với tháng trước. Trong khi đó, P/B của VN-Index đạt mức 2,12 lần, đi ngang so với tháng trước. Tính đến ngày 10/07/2026, P/E của VN-Index đạt mức 13,75 và P/B đạt mức 2,08.
P/E của VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động quanh vùng 13,5x–15,5x, trong kịch bản VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.860 điểm.
Tính đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng +7,72% từ đầu năm; tăng trưởng huy động +5,02%. Tăng trưởng M2 đến cuối tháng 4 đạt +1,92%. Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động tiếp tục gây áp lực tăng lên lãi suất thị trường 1 và 2.
Mặc dù lạm phát và tỷ giá đang neo cao, BSC đánh giá áp lực tăng vượt kiểm soát trong nửa cuối năm không lớn. Điều này tạo ra không gian thuận lợi cho các biện pháp nới lỏng, hỗ trợ thanh khoản nói riêng và nền kinh tế nói chung được phát huy.
Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những các giải pháp hỗ trợ thanh khoản mang tính kỹ thuật trong ngắn hạn. Để khơi thông thanh khoản trong trung – dài hạn, cần thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công để giải phóng tiền trong kho bạc. Kỳ vọng thời gian tới được thông qua Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công hơn, bên cạnh các đầu tàu giải ngân như Hà Nội, Ninh Bình...
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