Minh bạch và bảo vệ: Điều kiện tiên quyết để bảo hiểm liên kết đầu tư phát huy hiệu quả
Minh Huy
11/04/2026, 08:22
Bảo hiểm liên kết đầu tư ngày càng được quan tâm như một công cụ kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy tài sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để sản phẩm này phát huy hiệu quả, cần hiểu đúng bản chất, kiểm soát rủi ro “misselling” và đặt yếu tố bảo vệ làm nền tảng trong mọi kế hoạch tài chính dài hạn…
Tại Tọa đàm “Đầu tư bắt đầu
từ bảo vệ”, do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) tổ chức,
các chuyên gia nhận định bảo hiểm liên kết đầu tư đang đóng vai trò quan trọng
trong kế hoạch tài chính của các gia đình. Tuy nhiên, để sản phẩm này phát huy
tối đa hiệu quả, việc tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi về bảo vệ và minh bạch
thông tin là điều kiện tiên quyết.
NHẬN DIỆN RỦI RO
“MISSELLING” TRONG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ
Theo ông Ngô Trung Dũng,
Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), việc xảy ra hiểu lầm giữa bảo
hiểm liên kết đầu tư và sản phẩm đầu tư thuần túy xuất phát từ ba nguyên nhân
chính.
Thứ nhất, đây là sản phẩm
“lai”, bao gồm cả bảo vệ rủi ro và đầu tư thông qua các quỹ, khiến người tham
gia dễ nhầm lẫn. Thứ hai, hoạt động tư vấn trong một số giai đoạn chưa đầy đủ,
có xu hướng nhấn mạnh lợi nhuận đầu tư mà chưa làm rõ yếu tố bảo vệ. Thứ ba,
tâm lý chung của nhà đầu tư thường đồng nhất “đầu tư” với sinh lời, trong khi
thực tế các quỹ liên kết đơn vị không cam kết lợi nhuận và có thể biến động
theo thị trường.
Để hạn chế tình trạng
“misselling” (bán sản phẩm không phù hợp), ông Dũng cho rằng cần tuân thủ ba
nguyên tắc: “phù hợp trước, bán sau”; minh bạch thông tin về các loại phí và cơ
chế đầu tư; đồng thời là tăng cường giám sát quy trình tư vấn thông qua các quy
chuẩn và công nghệ, chẳng hạn như ghi âm.
Dưới góc độ công ty quản
lý quỹ, bà Dương Kim Anh, Giám đốc Khối đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank,
nhận định bảo hiểm nhân thọ mang đặc tính dài hạn, không phù hợp với các mục
tiêu ngắn hạn. Do đó, sản phẩm đầu tư khi kết hợp với bảo hiểm cần tương thích
về thời gian nắm giữ và mức độ rủi ro.
Bà Kim Anh phân tích, việc
lựa chọn quỹ đầu tư cần dựa trên hai nhóm nguyên tắc cốt lõi. Đầu tiên là hiểu
rõ “khẩu vị rủi ro” của bản thân dựa trên độ tuổi, thu nhập và mục tiêu tài
chính. Nhà đầu tư có thể chọn quỹ cổ phiếu nếu chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm
tăng trưởng, hoặc quỹ trái phiếu nếu thiên về an toàn. Tiếp theo là lựa chọn
đơn vị quản lý quỹ và doanh nghiệp bảo hiểm có triết lý đầu tư phù hợp.
“Cách tiếp cận phổ biến
là đầu tư dài hạn và đa dạng hóa danh mục. Việc phân bổ vào nhiều tài sản giúp
giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động. Danh mục có thể không tạo mức sinh
lời đột biến trong ngắn hạn, nhưng đổi lại là sự ổn định và bền vững trong
trung và dài hạn”, bà Kim Anh nhận định.
BẢO VỆ LÀ NỀN TẢNG ĐỂ HIỆN
THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU TƯƠNG LAI
Liên quan đến vai trò của
yếu tố bảo vệ trong kế hoạch tài chính cá nhân, đặc biệt với bảo hiểm nhân thọ
liên kết đầu tư, ông Ngô Trung Dũng cho rằng yếu tố này cần được đặt ở vị trí nền
tảng trong dài hạn. Theo đó, mỗi người cần ưu tiên phòng ngừa các rủi ro như tử
vong, thương tật, tai nạn hay mất thu nhập, qua đó tạo “lớp đệm” an toàn tài
chính cho bản thân và gia đình.
Trên cơ sở này, các mục
tiêu gia tăng tài sản mới được triển khai. Trong cấu trúc của bảo hiểm nhân thọ,
yếu tố bảo vệ và đầu tư thường được kết hợp, trong đó bảo vệ đóng vai trò cốt
lõi, còn đầu tư mang tính bổ trợ nhằm tích lũy và phát triển tài sản trong dài
hạn.
Các sản phẩm bảo hiểm
liên kết đầu tư được thiết kế để đáp ứng đồng thời hai nhu cầu này. Tuy vậy,
theo quan điểm chuyên gia, việc ưu tiên yếu tố bảo vệ trước được xem là cơ sở để
xây dựng và duy trì các mục tiêu tài chính tương lai, qua đó góp phần nâng cao
hiệu quả đầu tư.
Dưới góc nhìn doanh nghiệp,
ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam cho rằng thị trường
hiện tồn tại ba hiểu lầm phổ biến: coi bảo hiểm là kênh đầu tư thuần túy, kỳ vọng
lợi nhuận trong ngắn hạn và chưa tách bạch rõ giữa phí bảo vệ và phí đầu tư.
Theo ông, thông điệp “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ” được lựa chọn nhằm nhấn mạnh bản
chất cốt lõi của bảo hiểm là vai trò “lá chắn” tài chính trước rủi ro.
Thực tế, nhiều khách hàng
tham gia bảo hiểm với mục tiêu tích lũy cho giáo dục con cái hoặc hưu trí. Tuy
nhiên, nếu rủi ro xảy ra mà thiếu đi lớp bảo vệ, các kế hoạch này có thể bị
gián đoạn. Ngược lại, khi yếu tố bảo vệ được thiết kế làm nền tảng, các mục
tiêu tài chính vẫn có thể được duy trì ngay cả trong những kịch bản bất lợi.
KẾT HỢP SỨC MẠNH GIỮA
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU
Trong bối cảnh đó, ngày
10/4/2026, FWD Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư
đón đầu”. Sản phẩm được phát triển theo các quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm
(sửa đổi), hướng tới kết hợp hai chức năng chính là bảo vệ rủi ro và tích lũy,
đầu tư tài sản.
Theo đó, sản phẩm được
xây dựng dựa trên các nghiên cứu về nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường bảo
hiểm nhân thọ. Bên cạnh chức năng bảo vệ trước các rủi ro tài chính, sản phẩm
cho phép người tham gia tiếp cận các lựa chọn đầu tư thông qua các quỹ liên kết
đơn vị, qua đó hỗ trợ việc hoạch định tài chính trong trung và dài hạn.
Sản phẩm cho phép khách
hàng chủ động lựa chọn danh mục đầu tư theo khẩu vị rủi ro thông qua 7 quỹ liên
kết đơn vị do Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietcombank (VCBF) và Công ty Quản lý
Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. Trong đó, đáng chú ý là Quỹ Vươn Mình tập trung vào
các ngành trọng điểm của nền kinh tế, qua đó kết hợp mục tiêu tài chính cá nhân
với xu hướng phát triển dài hạn.
Bên cạnh đó, sản phẩm còn
tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng thông qua cơ chế thưởng định kỳ từ năm hợp
đồng thứ 3, tạo động lực duy trì kế hoạch tài chính dài hạn. Sự linh hoạt trong
việc điều chỉnh kế hoạch bảo vệ theo từng giai đoạn cuộc đời cũng là một điểm cộng
lớn, giúp sản phẩm thích ứng với nhu cầu thay đổi của người tham gia.
Ông Phương Tiến Minh, Tổng
Giám đốc FWD Việt Nam, cho biết: “Năm 2026 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm
FWD hoạt động tại Việt Nam. Việc ra mắt “FWD Đầu tư đón đầu” thể hiện định hướng
nhất quán của chúng tôi trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm mang đến
các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của
khách hàng. Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ và sản
phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách
hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn”.
Bên cạnh việc giới thiệu
sản phẩm mới, FWD Việt Nam đồng thời nâng cấp các công cụ và quy trình bán
hàng, nhằm hỗ trợ đội ngũ Tư vấn tài chính tư vấn đúng nhu cầu, đúng mức bảo vệ
và đúng khẩu vị rủi ro của khách hàng, dựa trên các tiêu chí và hướng dẫn rõ
ràng.
Ngoài ra, FWD Việt Nam cũng đổi mới quy trình gắn kết với khách hàng, từ
tiếp cận ban đầu đến quá trình đồng hành sau khi tham gia bảo hiểm, với nguồn
thông tin hữu ích, giúp khách hàng theo dõi tài khoản hợp đồng bảo hiểm dễ dàng
và có thể đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp ở từng giai đoạn.
Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ hướng tới 150 nghìn tỷ đồng
19:50, 12/02/2026
Bảo hiểm thất nghiệp: "Phao cứu sinh" trước rủi ro mất việc
15:37, 01/04/2026
Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông
CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, “cửa” Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu tăng cao trên toàn cầu tăng cao và nền kinh tế lớn nhất thế giới không nằm ngoài xu thế này...
Vàng giảm giá sau báo cáo lạm phát Mỹ
Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...
Vietcombank giảm lãi suất, chung tay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiên định điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Dịch vụ thanh toán QR "xuyên biên giới" trên ứng dụng VCB Digibank
Ngay sau lễ công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc dành cho khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam vào ngày 3/4/2026 vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục công bố đã hợp tác cùng Alipay+ ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân Việt Nam tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.
OPES và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng
Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: