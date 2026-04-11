Minh bạch và bảo vệ: Điều kiện tiên quyết để bảo hiểm liên kết đầu tư phát huy hiệu quả

Minh Huy

11/04/2026, 08:22

Bảo hiểm liên kết đầu tư ngày càng được quan tâm như một công cụ kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy tài sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để sản phẩm này phát huy hiệu quả, cần hiểu đúng bản chất, kiểm soát rủi ro “misselling” và đặt yếu tố bảo vệ làm nền tảng trong mọi kế hoạch tài chính dài hạn…

(Từ phải qua) Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam, bà Dương Kim Anh - Giám đốc Khối đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, và ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng thảo luận về chủ đề “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ”.
Tại Tọa đàm “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ”, do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) tổ chức, các chuyên gia nhận định bảo hiểm liên kết đầu tư đang đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tài chính của các gia đình. Tuy nhiên, để sản phẩm này phát huy tối đa hiệu quả, việc tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi về bảo vệ và minh bạch thông tin là điều kiện tiên quyết.

NHẬN DIỆN RỦI RO “MISSELLING” TRONG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), việc xảy ra hiểu lầm giữa bảo hiểm liên kết đầu tư và sản phẩm đầu tư thuần túy xuất phát từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, đây là sản phẩm “lai”, bao gồm cả bảo vệ rủi ro và đầu tư thông qua các quỹ, khiến người tham gia dễ nhầm lẫn. Thứ hai, hoạt động tư vấn trong một số giai đoạn chưa đầy đủ, có xu hướng nhấn mạnh lợi nhuận đầu tư mà chưa làm rõ yếu tố bảo vệ. Thứ ba, tâm lý chung của nhà đầu tư thường đồng nhất “đầu tư” với sinh lời, trong khi thực tế các quỹ liên kết đơn vị không cam kết lợi nhuận và có thể biến động theo thị trường.

Để hạn chế tình trạng “misselling” (bán sản phẩm không phù hợp), ông Dũng cho rằng cần tuân thủ ba nguyên tắc: “phù hợp trước, bán sau”; minh bạch thông tin về các loại phí và cơ chế đầu tư; đồng thời là tăng cường giám sát quy trình tư vấn thông qua các quy chuẩn và công nghệ, chẳng hạn như ghi âm.

Dưới góc độ công ty quản lý quỹ, bà Dương Kim Anh, Giám đốc Khối đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, nhận định bảo hiểm nhân thọ mang đặc tính dài hạn, không phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn. Do đó, sản phẩm đầu tư khi kết hợp với bảo hiểm cần tương thích về thời gian nắm giữ và mức độ rủi ro.

Bà Kim Anh phân tích, việc lựa chọn quỹ đầu tư cần dựa trên hai nhóm nguyên tắc cốt lõi. Đầu tiên là hiểu rõ “khẩu vị rủi ro” của bản thân dựa trên độ tuổi, thu nhập và mục tiêu tài chính. Nhà đầu tư có thể chọn quỹ cổ phiếu nếu chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm tăng trưởng, hoặc quỹ trái phiếu nếu thiên về an toàn. Tiếp theo là lựa chọn đơn vị quản lý quỹ và doanh nghiệp bảo hiểm có triết lý đầu tư phù hợp.

“Cách tiếp cận phổ biến là đầu tư dài hạn và đa dạng hóa danh mục. Việc phân bổ vào nhiều tài sản giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động. Danh mục có thể không tạo mức sinh lời đột biến trong ngắn hạn, nhưng đổi lại là sự ổn định và bền vững trong trung và dài hạn”, bà Kim Anh nhận định.

BẢO VỆ LÀ NỀN TẢNG ĐỂ HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU TƯƠNG LAI

Liên quan đến vai trò của yếu tố bảo vệ trong kế hoạch tài chính cá nhân, đặc biệt với bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư, ông Ngô Trung Dũng cho rằng yếu tố này cần được đặt ở vị trí nền tảng trong dài hạn. Theo đó, mỗi người cần ưu tiên phòng ngừa các rủi ro như tử vong, thương tật, tai nạn hay mất thu nhập, qua đó tạo “lớp đệm” an toàn tài chính cho bản thân và gia đình.

Trên cơ sở này, các mục tiêu gia tăng tài sản mới được triển khai. Trong cấu trúc của bảo hiểm nhân thọ, yếu tố bảo vệ và đầu tư thường được kết hợp, trong đó bảo vệ đóng vai trò cốt lõi, còn đầu tư mang tính bổ trợ nhằm tích lũy và phát triển tài sản trong dài hạn.

Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư được thiết kế để đáp ứng đồng thời hai nhu cầu này. Tuy vậy, theo quan điểm chuyên gia, việc ưu tiên yếu tố bảo vệ trước được xem là cơ sở để xây dựng và duy trì các mục tiêu tài chính tương lai, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam, cho biết khách hàng ở mọi lứa tuổi và khả năng tài chính đều có thể lựa chọn cho mình một kế hoạch phù hợp nhất với FWD Đầu tư đón đầu.
Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam cho rằng thị trường hiện tồn tại ba hiểu lầm phổ biến: coi bảo hiểm là kênh đầu tư thuần túy, kỳ vọng lợi nhuận trong ngắn hạn và chưa tách bạch rõ giữa phí bảo vệ và phí đầu tư. Theo ông, thông điệp “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ” được lựa chọn nhằm nhấn mạnh bản chất cốt lõi của bảo hiểm là vai trò “lá chắn” tài chính trước rủi ro.

Thực tế, nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm với mục tiêu tích lũy cho giáo dục con cái hoặc hưu trí. Tuy nhiên, nếu rủi ro xảy ra mà thiếu đi lớp bảo vệ, các kế hoạch này có thể bị gián đoạn. Ngược lại, khi yếu tố bảo vệ được thiết kế làm nền tảng, các mục tiêu tài chính vẫn có thể được duy trì ngay cả trong những kịch bản bất lợi.

KẾT HỢP SỨC MẠNH GIỮA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU

Trong bối cảnh đó, ngày 10/4/2026, FWD Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư đón đầu”. Sản phẩm được phát triển theo các quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi), hướng tới kết hợp hai chức năng chính là bảo vệ rủi ro và tích lũy, đầu tư tài sản.

Theo đó, sản phẩm được xây dựng dựa trên các nghiên cứu về nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh chức năng bảo vệ trước các rủi ro tài chính, sản phẩm cho phép người tham gia tiếp cận các lựa chọn đầu tư thông qua các quỹ liên kết đơn vị, qua đó hỗ trợ việc hoạch định tài chính trong trung và dài hạn.

Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục đầu tư theo khẩu vị rủi ro thông qua 7 quỹ liên kết đơn vị do Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietcombank (VCBF) và Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. Trong đó, đáng chú ý là Quỹ Vươn Mình tập trung vào các ngành trọng điểm của nền kinh tế, qua đó kết hợp mục tiêu tài chính cá nhân với xu hướng phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng thông qua cơ chế thưởng định kỳ từ năm hợp đồng thứ 3, tạo động lực duy trì kế hoạch tài chính dài hạn. Sự linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch bảo vệ theo từng giai đoạn cuộc đời cũng là một điểm cộng lớn, giúp sản phẩm thích ứng với nhu cầu thay đổi của người tham gia.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam nhấn mạnh rằng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, nền tảng quan trọng nhất luôn là sự bảo vệ và đầu tư chỉ thực sự có ý nghĩa khi kế hoạch tài chính đó được đặt trên một nền tảng vững chắc.
Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, cho biết: “Năm 2026 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm FWD hoạt động tại Việt Nam. Việc ra mắt “FWD Đầu tư đón đầu” thể hiện định hướng nhất quán của chúng tôi trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm mang đến các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng. Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn”.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, FWD Việt Nam đồng thời nâng cấp các công cụ và quy trình bán hàng, nhằm hỗ trợ đội ngũ Tư vấn tài chính tư vấn đúng nhu cầu, đúng mức bảo vệ và đúng khẩu vị rủi ro của khách hàng, dựa trên các tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng.

Ngoài ra, FWD Việt Nam cũng đổi mới quy trình gắn kết với khách hàng, từ tiếp cận ban đầu đến quá trình đồng hành sau khi tham gia bảo hiểm, với nguồn thông tin hữu ích, giúp khách hàng theo dõi tài khoản hợp đồng bảo hiểm dễ dàng và có thể đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp ở từng giai đoạn.

