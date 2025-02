Mở đường bay thẳng từ Nha Trang tới Busan trong tháng 6/2025

Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), từ 1/6/2025, Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Nha Trang - Busan với tần suất một chuyến mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng giữa hai thành phố biển của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối của hãng tại khu vực Đông Bắc Á.

Đây cũng là đường bay thứ 6, kết nối Việt Nam với Hàn Quốc được Vietnam Airlines khai thác. Trước đó, Vietnam Airlines đã có các đường bay như Hà Nội - Seoul, TP HCM - Seoul, Đà Nẵng - Seoul, Nha Trang - Seoul, Hà Nội - Busan. Tổng số chuyến bay giữa hai quốc gia đạt hơn 50 chuyến mỗi tuần, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách hai nước.

“Việc khai trương đường bay Nha Trang-Busan không chỉ đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của Vietnam Airlines mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai quốc gia,” lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Với việc mở đường bay mới này, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối hai quốc gia, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Mới đây, Vietnam Airlines được tổ chức AirlineRatings vinh danh top 20 Hãng hàng không tốt nhất thế giới (World’s Best Airlines) và lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng “Hạng Phổ Thông Đặc Biệt mang lại giá trị tốt nhất” (World’s Best Value Premium Economy).

Theo đó, AirlineRatings.com là tổ chức đánh giá uy tín toàn cầu, chuyên phân tích mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ của hơn 435 hãng hàng không trên thế giới. Các giải thưởng “Hãng hàng không tốt nhất thế giới”, “Hạng Phổ Thông Đặc Biệt mang lại giá trị tốt nhất” tập trung đánh giá vào dịch vụ, tiện nghi, sự thoải mái thông qua phản hồi của hành khách và tính nhất quán của sản phẩm trên toàn bộ mạng lưới đường bay của các hãng hàng không.

Vietnam Airlines cũng là đại diện của Việt Nam được Airline Ratings xếp hạng trong top 20 Hãng hàng không tốt nhất thế giới (World’s Best Airlines) cùng các hãng hàng không uy tín khác như Korean Air, Qatar, Air New Zealand, Cathay Pacific, Singapore Airlines…

Chia sẻ về giải thưởng, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines bày tỏ vinh dự và khẳng định hãng sẽ tiếp tục đổi mới, đầu tư và nâng cao trải nghiệm bay đẳng cấp quốc tế, đáp ứng và vượt qua kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.