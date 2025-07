Một cổ phiếu Trung Quốc niêm yết ở Mỹ sụt giá 90% trong vòng vài phút

Cổ phiếu của Pheton Holdings Ltd., một công ty chăm sóc sức khỏe Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, đã mất 90% giá trị trong thời gian tính bằng phút trong phiên giao dịch ngày 29/7. Cú sụt này xảy ra vài giờ sau khi một báo cáo của công ty có tên Bear Cave cho rằng Pheton có thể là mục tiêu của một kế hoạch thao túng “bơm và xả” cổ phiếu (pump-and-dump).

Theo hãng tin Bloomberg, cổ phiếu Pheton chốt phiên giao dịch ngày 28/7 ở mức 30,96 USD/USD và mở cửa phiên ngày 29/7 ở mức 31,25 USD/cổ phiếu, nhích cao hơn một chút so với đóng cửa phiên trước. Sau đó, vào đầu giờ chiều ở New York, cổ phiếu đột ngột giảm 11% và kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch do giá cổ phiếu có biến động mạnh. Khi giao dịch tiếp tục 90 phút sau đó, cổ phiếu đã giảm tới 89% trước khi giao dịch bị tạm ngừng một lần nữa.

Trong suốt buổi chiều cùng ngày, Pheton tiếp tục giao dịch và bị tạm ngừng ít nhất 8 lần nữa, khi độ giảm của cổ phiếu này mở rộng lên 95%. Cổ phiếu kết thúc ngày giao dịch ở mức 1,65 USD/cổ phiếu, khiến vốn hóa thị trường chỉ còn 40,8 triệu USD so với 765 triệu USD khi đóng cửa phiên ngày 28/7.

Báo cáo của Bear Cave, được công bố vào buổi sáng ngày 29/7, kêu gọi cơ quan chức năng Mỹ buộc ngừng giao dịch cổ phiếu của Pheton vì có vẻ như đang có các tổ chức ở nước ngoài thao túng giá cổ phiếu này, khiến Pheton “có nguy cơ sụp đổ giá cổ phiếu nghiêm trọng trong ngắn hạn”.

Theo cáo buộc mà báo cáo trên đưa ra, “những kẻ lừa đảo” đã sử dụng những tin đồn sai sự thật rằng Gilead Sciences Inc. sẽ mua lại Pheton hoặc đồng ý hợp tác với công ty này sau ngày 6/8 để thúc giá cổ phiếu Pheton lên cao. Trên thực tế, cổ phiếu của Pheton đã tăng hơn 600% trong năm nay tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7.

Hiện cả Pheton và Gilead đều chưa đưa ra tuyên bố phản hồi nào với báo cáo trên.

“Những tin đồn vô căn cứ này phù hợp với một mô hình quen thuộc mà trong đó những kẻ lừa đảo cổ phiếu ở nước ngoài tìm cách thu hút sự chú ý hướng vào các công ty Trung Quốc có cổ phiếu niêm yết tại Mỹ nhưng có lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường ít. Bằng những tin đồn M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp) giả mạo, những kẻ lừa đảo này đẩy giá cổ phiếu lên, và rồi sau đó, giá cổ phiếu đột ngột sụt trở lại, với mức giảm thường từ 90% trở lên”, tác giả Edwin Dorsey của báo cáo trên viết.

Cú sụt của Pheton chỉ là một ví dụ mới nhất về những cổ phiếu đã trải qua biến động dữ dội trong số các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq - theo Bloomberg.

Công ty Ruanyun Edai Technology Inc., được niêm yết vào tháng 4, đã mất 91% giá trị vốn hóa vào ngày 14/7. Park Ha Biological Technology Co., một nhà phát triển sản phẩm chăm sóc da, đã chứng kiến giá cổ phiếu bốc hơi 93% vào ngày 8/7.

Tương tự, cổ phiếu của Jayud Global Logistics Ltd. đã chứng kiến mức giảm kỷ lục 96% vào ngày 2 /4. Cổ phiếu của China Liberal Education Holdings Ltd. đã giảm 98% trong một ngày vào tháng 1, và sau đó vào tháng 6, cổ phiếu này đã bị Nasdaq đình chỉ giao dịch và từ chối yêu cầu của công ty về việc tiếp tục niêm yết.

Vào tháng 6 năm nay, cổ phiếu của Regencell Bioscience Holdings Ltd. đã giảm 87% trong chuỗi 9 ngày giảm liên tiếp, sau khi tăng 82.000% kể tư mức đáy thiết lập vào tháng 2. Công ty đã báo cáo 6 năm thua lỗ ròng liên tiếp này nói rằng cổ phiếu tăng dữ dội là do “short squeeze” - hiện tượng trong đó những người bán khống nhanh chóng mua lại cổ phiếu đã vay để thoát khỏi giao dịch, tạo ra một vòng xoáy đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn.