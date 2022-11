MU thanh lý hợp đồng, Ronaldo lập tức trình làng chiếc đồng hồ chứa nhiều ẩn ý

Rạng sáng 23/11, trang web chính thức của Manchester United đã thông báo chia tay với tiền đạo Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức". Trước đó, MU cho rằng Ronaldo đã vi phạm các điều khoản lao động sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích chủ sở hữu CLB, CLB cũng như HLV Erik ten Hag và các đồng đội. Trước đó, MU đã đưa ra 2 thông báo về việc xem xét nội dung cuộc phỏng vấn của Ronaldo và tiến hành các bước xử lý phù hợp.

Trước hành động này từ CLB, chàng cầu thủ đình đám chỉ đơn giản post một vài tấm ảnh trên Instagram cá nhân. Bài post của Ronaldo sau khi đăng tải lập tức thu hút sự chú ý từ dân mạng, thu về hơn 12 triệu likes chỉ trong vòng 10 tiếng.

Ronaldo chọn ngay thời điểm MU chấm dứt hợp đồng để quảng bá sản phẩm đồng hồ hợp tác với hãng Jacob & Co. Trong loạt ảnh giới thiệu có 4 phiên bản đồng hồ với giá rẻ nhất 23.931 bảng và chiếc đắt nhất được bán với giá 123.927 bảng. Một trong số đó là mẫu đồng hồ trị giá gần 3,7 tỷ đồng, có hình ảnh Ronaldo khoác áo Real Marid ghi bàn đánh đầu 9.7 feet vào lưới MU.

Cristiano Ronaldo tươi cười trong bức ảnh khoe mẫu đồng hồ đặc biệt của mình.

Hành động này được xem như một lời đáp trả đầy tính mỉa mai trước quyết định thanh lý hợp đồng sớm từ MU. Đó là trận đấu diễn ra vào tháng 2/2013 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Bàn thắng bằng đầu của Ronaldo giúp Real gỡ hòa 1 - 1 trên sân nhà Bernabeu. Ở trận lượt về trên sân Old Trafford, siêu sao Bồ Đào Nha là người ấn định chiến thắng 2 - 1 giúp đại diện Tây Ban Nha đi tiếp còn đội bóng cũ dừng chân. Mặt sau đồng hồ in màn mừng bàn thắng hô "siu" nổi tiếng của anh.

Trên Twitter, nhiều fan nói việc giới thiệu mẫu đồng hồ có bàn thắng biểu tượng trùng thời điểm MU phát đi thông báo không phải là sự ngẫu nhiên và nó được cho sẽ khiến cổ động viên của câu lạc bộ Quỷ đỏ tức giận. Mặc dù vậy, Ronaldo cũng ra thông báo phản hồi: "Tôi yêu Manchester United và người hâm mộ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi cảm thấy đã đến lúc tìm kiếm một thử thách mới. Tôi chúc Man Utd những điều tốt đẹp nhất".

Chiếc đồng hồ trên nằm trong BST hợp tác giữa Ronaldo và thương hiệu Jacob & Co, trong đó anh chàng giữ vai trò đồng thiết kế. Theo thông báo từ Jacob & Co đăng trên Instagram, Ronaldo và hãng sẽ cho ra mắt 2 bộ sưu tập mang tên: Heart of CR7 (màu xanh) và Flight of CR7 (màu đỏ) với 4 chiếc đồng hồ mang ý nghĩa tri ân những đóng góp xuyên suốt 20 năm của Ronaldo.

Đồng hồ có hai phiên bản: màu đỏ và xanh - đều là hai màu áo đấu quen thuộc của MU mà Ronaldo từng gắn bó trong thời gian dài. Nếu như phiên bản đồng hồ màu đỏ mang đậm tính mỉa mai châm biếm MU với hình ảnh Ronaldo đánh đầu ghi bàn thì phiên bản đồng hồ màu xanh lá lại nhẹ nhàng và mang tính chiến thắng nhiều hơn khi khắc họa hình ảnh ăn mừng thường thấy của CR7. Mặt sau hai phiên bản đều là hình ảnh Ronaldo trong tư thế ăn mừng quen thuộc.

Jacob & Co là thương hiệu đồng hồ xa xỉ có tiếng trong làng thời trang. Với tuổi đời chỉ 36 năm nhưng thương hiệu này luôn chiếm trọn tình cảm của khách hàng nhờ phong cách thiết kế tinh xảo, siêu thực, không phải có tiền là mua được. Kể từ năm 2013, Ronaldo đã đồng hành hợp tác cùng Jacob & Co trong nhiều chiến dịch. Hồi tháng 3 năm nay, Jacob & Co. đã kết hợp cùng Ronaldo để tạo ra mẫu đồng hồ độc bản Bugatti Chiron cho riêng CR7 với giá 1 triệu USD, phù hợp với siêu xe Bugatti Chiron CR7 bản custom mà anh đang sở hữu.

Theo Forbes, trong mùa giải 2021 - 2022, Ronaldo đã kiếm được 115 triệu, trở thành vận động viên có thu nhập cao thứ 3 trên thế giới. CR7 cũng là cầu thủ có thu nhập từ ngoài bóng đá cao nhất thế giới với 60 triệu USD thu được từ những bản hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu cực kỳ đắt giá. Có thể nói mặc dù phong độ thi đấu đã có phần đi xuống nhưng về độ phủ sóng với truyền thông và mạng xã hội, Ronaldo vẫn là tượng đài số 1.

Tiền đạo 37 tuổi kiếm được khoảng 1 triệu USD cho mỗi bài đăng trả phí trên Instagram hơn 500 triệu người theo dõi của mình. Theo đó, anh có thể thu về 47,8 triệu USD/năm từ nguồn này, nhiều hơn cả mức lương đang nhận ở MU là khoảng 34 triệu USD/mùa.