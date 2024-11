Mùa du lịch Thu Đông: Du khách Việt chuộng xuất ngoại

Theo khảo sát của Công ty Du lịch Vietravel, mùa Thu Đông năm nay, du khách Việt sẽ có 3 xu hướng lựa chọn hành trình du lịch nước ngoài. Thứ nhất là hành trình mùa thu ngắm lá vàng lá đỏ tại các quốc gia nổi tiếng với những hàng phong đỏ, ngân hạnh, bạch dương như Mỹ, Canada, Anh Quốc, Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc - tuyến Bắc Kinh, Cửu Trại Câu…

Thứ hai là ngắm tuyết rơi, chơi trượt tuyết tại thiên đường tuyết Cáp Nhĩ Tân, Tân Cương (Trung Quốc) hay các khu nghỉ dưỡng trên núi tuyết tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Thứ ba là xu hướng trốn lạnh, tới các miền đất nắng ấm như Úc, Nam Phi, Ấn Độ, Dubai, Ai Cập…

Theo đó, Vietravel ghi nhận hơn 221.000 lượt khách đăng ký tour mùa Thu Đông 2024. Xu hướng nổi bật năm nay là khách Việt "săn" cây ngân hạnh ở Tử Cấm Thành (Trung Quốc). Tuy nhiên, các hành trình ngắm lá vàng, lá đỏ ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vẫn được nhiều du khách yêu thích. Với các tour trong nước, hành trình về Đông - Tây Bắc ngắm mùa lúa chín, hoa tam giác mạch... bán chậm hơn so với mọi năm.

Ghi nhận từ các công ty lữ hành lớn như Benthanh Tourist, Vietluxtour, Best Price…, năm nay thị trường có sự gia tăng đáng kể về số lượng khách đăng ký tour Thu Đông. Mới đây, công ty Benthanh Tourist tổ chức lễ họp đoàn cho khách Bắc Âu trong không gian rộng lớn hơn, phản ánh sự tăng trưởng về số lượng của nhóm khách này. Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên, Tổng Giám đốc công ty, nhấn mạnh khách hàng chủ yếu là người trung niên và hưu trí, những người có tiềm lực tài chính và quỹ thời gian linh hoạt để tận hưởng những tour xuất ngoại chất lượng.

Kết quả khảo sát "Tour of the year 2025" của Benthanh Tourist cho thấy top 10 điểm đến được yêu thích nhất đều là những quốc gia có mùa thu đẹp như Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Du khách ngày càng ưu tiên những chuyến đi có trải nghiệm đặc sắc và giá trị văn hóa phong phú. Tương tự, Vietluxtour nhận thấy sự tăng trưởng ổn định trong thị trường khách lẻ với nhiều du khách quan tâm đến các tour Đông Bắc Á.

Theo khảo sát, giá tour châu Âu trong 3 tháng cuối năm đang dao động 60 - 90 triệu đồng/người, cho hành trình 8 - 9 ngày đêm; tour dài từ 12 ngày đêm giá 100 - 130 triệu đồng/người; đặc biệt có tour Bắc Âu săn cực quang cũng được nhiều khách Việt yêu thích, giá khoảng 200 triệu đồng/người.

Với các tour châu Á, các điểm đến truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan vẫn được ưa chuộng. Khởi hành trong tháng 11, các tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản ngắm lá vàng, lá đỏ có giá 13 - 26 triệu đồng/người. Các đơn vị lữ hành cho biết, giá vé đến các điểm du lịch tại Đông Bắc Á mùa Thu Đông tăng so với dịp đầu năm nhưng "không có biến động lớn".

Đặc biệt, theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), 8 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đón 389.000 lượt khách Việt, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc dự kiến tăng mạnh vào mùa lá vàng khi giá tour hiện cạnh tranh hơn so với một số thị trường Đông Bắc Á khác. Khảo sát sơ bộ, giá vé máy bay đến Hàn Quốc trong tháng 11 - 12 dao động 4 - 6 triệu đồng khứ hồi. Mức giá năm nay được xem là hợp lý so với cùng kỳ những năm trước.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị và truyền thông công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết tính đến cuối tháng 9, lượng khách đi Hàn Quốc tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Khách Việt du lịch Hàn Quốc năm nay thường chia thành hai xu hướng. Các nhóm khách gia đình thường ưu tiên tour trọn gói vì đầy đủ dịch vụ. Nhóm du khách văn phòng, khách trẻ thường thích dạng free & easy hoặc đặt lẻ từng dịch vụ để chủ động lịch trình.

Trong khi đó, đa số tour Trung Quốc truyền thống trên thị trường có giá dưới 20 triệu đồng. Một số tour như Hà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La, đi tàu, có giá chưa tới 14 triệu đồng, tour đường bay từ 17 triệu đồng tùy hãng. Hay tour Bắc Kinh - Thượng Hải với mùa lá vàng, giá 21 - 24 triệu đồng/người. Ngoài ra, một số tour phân khúc cao với giá 30 - 70 triệu như Tây An - Đôn Hoàng, Tây Tạng, Tân Cương... Các điểm đến này sở hữu cảnh quan "đẹp như tranh" nên cũng được rất nhiều khách Việt lựa chọn.

Đặc biệt, Giám đốc công ty Vạn Thịnh tour cho biết nhu cầu khách Việt đi du lịch Trung Quốc mùa đông bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 10, và phần lớn quan tâm đến tour Cáp Nhĩ Tân. Lượng khách tại công ty tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cáp Nhĩ Tân có nhiều công trình lịch sử cổ kính, khí hậu lạnh giá, mang đến trải nghiệm khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực là những lý do khiến tour mùa đông ở đây hút khách. Giá tour đến Cáp Nhĩ Tân năm nay rẻ hơn năm ngoái cũng là yếu tố tác động, với mức từ 27 triệu đồng một khách cho 6 ngày 5 đêm, thấp hơn năm ngoái khoảng 10%.

Phó tổng giám đốc Phạm Anh Vũ của Du lịch Việt cũng dự đoán Cáp Nhĩ Tân sẽ là điểm đến "bùng nổ" trên thị trường tour Thu Đông năm nay do giá giảm, lịch trình hấp dẫn với du khách trẻ. Chi phí 6 ngày 5 đêm cho hành trình này của công ty khoảng 32 triệu đồng, thấp hơn mức 40 triệu đồng trước đại dịch. Khách Việt được hưởng lợi do có thêm một số hãng bay giá rẻ của Trung Quốc khai thác đường bay và tung chính sách thu hút khách du lịch. Do đó, các tour tới Cáp Nhĩ Tân hiện đã gần kín chỗ khi lễ hội băng đăng năm 2024 dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 12 và kéo dài đến đầu tháng 3/2025.

Nhiều đơn vị dự đoán Cáp Nhĩ Tân sẽ là điểm đến "bùng nổ" trên thị trường tour Thu Đông năm nay.

Theo Đại diện Vietravel Hà Nội, số lượng khách lựa chọn du lịch mùa Thu Đông đang có sự chuyển dịch tăng dần qua từng năm. Theo thống kê của đơn vị, lượng khách giai đoạn Thu Đông năm 2024 dự kiến đạt tới hơn 40% so với lượng khách hè. Đồng quan điểm, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch Best Price cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách du lịch, với sự lựa chọn điểm đến đa dạng.

Với nỗ lực “bứt tốc”, ngay khi chùm tour Thu - Đông vừa kích hoạt, các công ty du lịch cũng đã bắt đầu lắng nghe nhu cầu thị trường và "tung" các chương trình tour du lịch Tết Ất Tỵ 2025. Chuẩn bị kế hoạch Tết từ sớm để có được dải vé và dịch vụ tốt, hiện Công ty Lữ hành Vietluxtour đã triển khai chương trình “Tour chất, giá tốt”, khách mua tour theo nhóm, mua sớm sẽ được giảm từ 1 - 3 triệu/khách, tùy thị trường. Giá tour duy trì mức tăng khoảng 5 - 15%.

Tương tự, Công ty Du lịch Việt cũng triển khai các gói khuyến mãi “Mua 1 được 3” dành cho khách hàng đặt tour sớm, giảm giá cho nhóm khách gia đình và tặng kèm các dịch vụ bổ sung như vé tham quan hoặc dịch vụ vận chuyển miễn phí…