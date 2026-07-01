Mưa lớn gây lũ quét, Cao Bằng và Tuyên Quang thiệt hại nặng

Đợt mưa lớn từ sáng 30/6 đến sáng 1/7 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương, trong đó nặng nề nhất là Cao Bằng và Tuyên Quang. Hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, hàng trăm ha cây trồng ngập úng, sạt lở; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, ách tắc...

Nước lũ gây ngập tại xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Xã Thông Nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 30/6 đến 10 giờ ngày 1/7/2026), khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Chấn Thịnh (Lào Cai) 311 mm, Mỹ Lương (Phú Thọ) 204,8 mm, Xuân Giang (Tuyên Quang) 183,4 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 129,4 mm và Xuân Trường (Cao Bằng) 116,2 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết nhiều khu vực đã có độ ẩm đất trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Sơn La, Phú Thọ, Cao Bằng và Quảng Ninh phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở các địa phương này ở mức cao.

MƯA LỚN GÂY THIỆT HẠI TẠI CAO BẰNG

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng), từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều xã.

Các khu vực chịu ảnh hưởng gồm Sơn Lộ, Hưng Đạo, Nam Quang, Quảng Uyên, Quảng Lâm, Trà Lĩnh, Quang Trung, Cần Yên, Yên Thổ, Phan Thanh, Khánh Xuân, Bảo Lâm, Cô Ba, Trường Hà, Hà Quảng, Ca Thành, Tổng Cọt, Đoài Dương, Xuân Trường... Trong đó, rạng sáng 1/7, nhiều sông suối nhỏ tại Xuân Trường và Cần Yên tiếp tục xuất hiện lũ.

Thống kê sơ bộ tại Cao Bằng cho thấy mưa lũ đã ảnh hưởng đến 202 ngôi nhà. Trong đó có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 2 căn bị hư hỏng từ 50-70%, 73 căn bị sạt lở taluy uy hiếp, 124 căn bị ngập từ 0,3-1 m và 2 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại nặng với tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 382 ha. Trong đó, gần 349 ha lúa mới cấy bị ngập hoặc vùi lấp; hơn 22 ha ngô, trên 10 ha cây trồng hằng năm, diện tích cây dược liệu, cây lâu năm cùng hơn 1,1 ha đất ruộng bị sạt lở. Ngoài ra, khoảng 100 m bờ sông Bằng Giang bị sạt lở, ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân.

Mưa lũ cũng làm chết và cuốn trôi 184 con gia cầm, khoảng 720 kg cá thương phẩm, đồng thời cuốn trôi hai máy cày của người dân.

Hệ thống giao thông bị thiệt hại trên diện rộng. Hai tuyến quốc lộ và tám tuyến đường tỉnh xảy ra hàng trăm điểm sạt lở, nhiều vị trí ngập sâu gây ách tắc giao thông. Đến thời điểm báo cáo, một số đoạn trên Quốc lộ 34 và tỉnh lộ 202 vẫn bị ngập, chưa thể lưu thông. Bên cạnh đó, 51 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng; một cầu dân sinh tại xã Nam Quang bị lũ cuốn trôi.

Thiên tai còn gây hư hỏng 11 công trình thủy lợi, làm đổ và đe dọa nhiều cột điện, ảnh hưởng đến một điểm trường học, đồng thời xuất hiện một hố sụt lún tại xã Quảng Uyên. Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ được ước tính khoảng 17 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và chính quyền các địa phương đã triển khai lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi và nhu yếu phẩm đến nơi an toàn; đồng thời cắm biển cảnh báo tại các khu vực sạt lở, sụt lún và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

THIỆT HẠI TẠI TUYÊN QUANG

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang, trong đêm 30/6 và rạng sáng 1/7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Vĩ Thượng 168 mm, Xuân Giang 151 mm, Đồng Tâm 139 mm, Thượng Sơn 132 mm và Cao Bồ 109 mm.

Mưa lớn tại Tuyên Quang đã làm 63 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 2 căn bị hư hỏng từ 30-70% do sạt lở, 5 căn hư hỏng dưới 30%, 34 căn bị sạt lở uy hiếp và 21 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, một căn nhà tại xã Lâm Bình bị ngập úng.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại đáng kể với hơn 133 ha lúa, gần 1,5 ha mạ, hơn 16 ha ngô và gần 13,5 ha rau màu bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm hư hại 5 ha cây lâu năm cùng hàng trăm cây chuối, bưởi, nhãn; 0,03 ha rừng bị thiệt hại.

Trong chăn nuôi, 393 con gia cầm và 9 con gia súc