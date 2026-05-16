Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và người dân trong phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Sáng 16/5/2026 tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, tổ chức Lễ mít tinh phát động Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”.

CHUNG TAY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN TRƯỚC THIÊN TAI

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn. Thực tế hiện nay đặt ra yêu cầu mới đối với Việt Nam, không chỉ “chống” lại thiên tai mà phải “chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai”.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết năm 2025, thiên tai đã khiến 484 người chết, mất tích và gây thiệt hại kinh tế hơn 104.000 tỷ đồng. Riêng tại Thái Nguyên, các đợt lũ lớn trên lưu vực sông Cầu đã gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng tới đời sống hàng trăm nghìn người dân. Tuy nhiên, công tác sơ tán, cứu trợ và phục hồi sau thiên tai được triển khai nhanh chóng, góp phần giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định đời sống nhân dân.

Bày tỏ xúc động khi có mặt tại vùng đất “Chất thép và Hương trà”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá Thái Nguyên là điểm sáng về sự chủ động, linh hoạt trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai.

Thứ trưởng cho biết năm 2025 ghi nhận tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, đây là mức cao nhất từ trước đến nay, cùng nhiều trận lũ vượt mức lịch sử trên các hệ thống sông lớn, cho thấy thiên tai đang diễn biến ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh đó, vai trò của sự chung tay từ các cấp, ngành, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Điển hình như “Chiến dịch Quang Trung”, hơn 36.000 ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa và bàn giao chỉ trong 45 ngày, với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, doanh nghiệp cùng các tổ chức quốc tế như UNDP, IOM, ADB, Hàn Quốc và Nhật Bản.

HỌC SINH TIÊN PHONG ỨNG PHÓ THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng.

Thái Nguyên là địa phương có địa hình đa dạng với nhiều vùng núi, lưu vực sông suối, hồ đập và công trình thủy lợi nên thường xuyên chịu tác động của các loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, mưa đá và ngập úng cục bộ. Đặc biệt, trong hai năm 2024 và 2025, địa phương liên tiếp ghi nhận những đợt thiên tai lịch sử với mức độ thiệt hại nghiêm trọng.

Năm 2024, bão Yagi gây ra đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng. Sang năm 2025, bão Matmo tiếp tục tạo nên một đợt thiên tai mới với cường độ lớn hơn, gây thiệt hại ước tính khoảng 12.600 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Thực tế đó cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai diễn biến phức tạp hơn, đòi hỏi các cấp chính quyền và người dân phải nâng cao năng lực ứng phó.

Bà Loan cho biết tỉnh Thái Nguyên rất vinh dự phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn. Đây là những yếu tố thiết yếu để bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã rất nỗ lực đạt được.

Bà Ramla cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng khả năng chống chịu: “Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng của các nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu, mà còn là những người tiên phong thúc đẩy thay đổi".

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động dành cho học sinh đã được tổ chức như trao giải Cuộc thi “Đại sứ học đường: Chủ động trước thiên tai, bền vững tương lai”, giao lưu với học sinh tiểu học đạt giải sáng tác tranh, vẽ tranh tường, rung chuông vàng và các hoạt động truyền thông về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu.