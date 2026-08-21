Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cần đảm bảo an toàn hồ chứa. Ảnh: Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 21/8 đến đêm 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Đặc biệt, có cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn vượt 120mm/3 giờ. Riêng khu vực Nghệ An có mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại và bảo đảm an toàn cho các công trình, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án, đơn vị vận hành khai thác công trình thủy lợi và cấp nước sạch trong khu vực thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Công điện của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.

Một là, kiểm tra, gia cố hồ chứa và công trình đang thi công: Tăng cường theo dõi sát các bản tin thời tiết, kiểm tra kỹ các hồ chứa trọng điểm, đập bị hư hỏng hoặc vừa trải qua các đợt mưa lũ. Đối với các dự án đang thi công (đặc biệt là công trình ngầm, công trình dưới sâu, dẫn dòng), phải sẵn sàng phương án an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, đồng thời khẩn trương khắc phục các hạng mục bị sự cố trước đó.

Hai, Chủ động vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất: Khoanh vùng cụ thể diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt. Tiến hành bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi để chủ động đón mưa. Khi xảy ra mưa lớn, tập trung tối đa năng lực công trình để tiêu nước, ưu tiên bảo vệ các khu dân cư, khu công nghiệp và vùng cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Ba, Quản lý, điều tiết hồ chứa an toàn: Xây dựng kịch bản vận hành xả lũ chủ động hạ mực nước đón lũ cho các hồ có cửa van. Tuyệt đối không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho hạ du và phải thực hiện cảnh báo sớm đến người dân. Các hồ chứa xuống cấp nguy hiểm phải hạn chế hoặc không tích nước, lập trạm gác và bố trí lực lượng trực theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bốn, Tích nước hợp lý và bảo đảm nước sinh hoạt: Đối với các hồ có dung tích trữ thấp, tranh thủ rà soát tích nước an toàn nhằm chuẩn bị cho đợt hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô tới. Hướng dẫn người dân thu, trữ, xử lý và sử dụng nước tiết kiệm; chủ động tích trữ nước hộ gia đình phòng ngừa sự cố.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí nhân lực túc trực tại các điểm xung yếu để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ giờ đầu và thường xuyên cập nhật báo cáo về bộ phận thường trực của Cục.