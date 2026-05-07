Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mức lương có hiệu lực từ 1/7 của chuyên gia tư vấn trong nước xác định giá gói thầu

Nhật Dương

07/05/2026, 15:41

Từ ngày 1/7/2026, việc trả lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở xác định giá gói thầu được xác định theo 4 mức khác nhau, dao động từ 30 - 70 triệu đồng/tháng; tối đa không quá 1,5 lần so với tiêu chuẩn của mỗi mức (tối đa 105 triệu đồng)...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 7/2026/TT-BNV quy định chi tiết về mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước xác định giá gói thầu, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thông tư này quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu thuộc dự án đầu tư, dự toán mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hoặc các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Thông tư quy định mức lương theo tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 26 ngày được chia thành 4 mức khác nhau, tùy theo trình độ, kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm trong gói thầu. 

Trong đó, mức 1 không quá 70 triệu đồng/tháng được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau: Chuyên gia tư vấn có bằng đại học, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn, và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

Hoặc chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn, và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

Ngoài mức lương tối đa nêu trên, Thông tư cũng quy định các mức lương khác gồm mức 2 không quá 55 triệu đồng/tháng; mức 3 không quá 40 triệu đồng/tháng; mức 4 không quá 30 triệu đồng tháng, tùy theo trình độ, số năm kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm trong gói thầu. 

Đối với dự án, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, sử dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế, hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mà chủ đầu tư hoặc bên mời thầu thấy cần thiết phải áp dụng mức lương của chuyên gia tư vấn cao hơn mức lương nêu trên, thì chủ đầu tư hoặc bên mời thầu xác định, báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định mức lương của chuyên gia tư vấn cao hơn.

Tuy nhiên, mức lương tối đa không quá 1,5 lần so với 4 mức lương theo tháng tương ứng với tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên. Do đó, mức lương cao nhất của chuyên gia có thể lên đến 105 triệu đồng/tháng (1,5 lần mức 1 - 70 triệu đồng).

Mức lương theo tuần áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 6 ngày, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng nhân với 12 tháng, chia cho 52 tuần.

Mức lương theo ngày áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng chia cho 26 ngày.

Mức lương theo giờ áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc dưới 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng chia cho 26 ngày và chia cho 8 giờ.

Mức lương đối với chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư này là mức tối đa, đã bao gồm tiền lương của những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động, chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Mức lương này chưa bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia (nếu có), chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, thông tin liên lạc và các chi phí khác để đảm bảo chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

11:59, 28/04/2026

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Áp cơ chế đặc thù về lương, phụ cấp cho chuyên gia tại Trung tâm tài chính

08:26, 03/04/2026

Áp cơ chế đặc thù về lương, phụ cấp cho chuyên gia tại Trung tâm tài chính

Lương chuyên gia tư vấn gói thầu có thể lên tối đa 105 triệu đồng/tháng

17:15, 10/05/2025

Lương chuyên gia tư vấn gói thầu có thể lên tối đa 105 triệu đồng/tháng

Từ khóa:

chuyên gia đấu thầu lương theo tháng mức lương chuyên gia tư vấn Thông tư 7/2026/TT-BNV

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Quảng Trị: Khởi tố bị can 61 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Khởi tố bị can 61 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng

Các đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Nhiều vị trí trong ngành y được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

Nhiều vị trí trong ngành y được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề và lộ trình áp dụng đối với viên chức tại cơ sở y tế công lập...

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...

Bộ Y tế: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khoẻ miễn phí cho người dân

Bộ Y tế: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khoẻ miễn phí cho người dân

Ngày 6/5, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân...

Triệt phá nhiều vụ dùng hóa chất độc hại sản xuất thực phẩm quy mô lớn

Triệt phá nhiều vụ dùng hóa chất độc hại sản xuất thực phẩm quy mô lớn

Các đối tượng sử dụng hóa chất như Acid Acetic, Natri Silicat (thủy tinh lỏng) để pha trộn vào thực phẩm trong quá trình sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng rất lớn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong lĩnh vực phóng xạ và hạt nhân

Kinh tế số

2

Những thương hiệu trang sức gây ấn tượng tại Met Gala 2026

Đẹp +

3

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Thị trường

4

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Thế giới

5

Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm sau Brexit

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy