Mức lương có hiệu lực từ 1/7 của chuyên gia tư vấn trong nước xác định giá gói thầu

Từ ngày 1/7/2026, việc trả lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở xác định giá gói thầu được xác định theo 4 mức khác nhau, dao động từ 30 - 70 triệu đồng/tháng; tối đa không quá 1,5 lần so với tiêu chuẩn của mỗi mức (tối đa 105 triệu đồng)...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 7/2026/TT-BNV quy định chi tiết về mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước xác định giá gói thầu, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thông tư này quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu thuộc dự án đầu tư, dự toán mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hoặc các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Thông tư quy định mức lương theo tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 26 ngày được chia thành 4 mức khác nhau, tùy theo trình độ, kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm trong gói thầu.

Trong đó, mức 1 không quá 70 triệu đồng/tháng được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau: Chuyên gia tư vấn có bằng đại học, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn, và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

Hoặc chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn, và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

Ngoài mức lương tối đa nêu trên, Thông tư cũng quy định các mức lương khác gồm mức 2 không quá 55 triệu đồng/tháng; mức 3 không quá 40 triệu đồng/tháng; mức 4 không quá 30 triệu đồng tháng, tùy theo trình độ, số năm kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm trong gói thầu.

Đối với dự án, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, sử dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế, hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mà chủ đầu tư hoặc bên mời thầu thấy cần thiết phải áp dụng mức lương của chuyên gia tư vấn cao hơn mức lương nêu trên, thì chủ đầu tư hoặc bên mời thầu xác định, báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định mức lương của chuyên gia tư vấn cao hơn.

Tuy nhiên, mức lương tối đa không quá 1,5 lần so với 4 mức lương theo tháng tương ứng với tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên. Do đó, mức lương cao nhất của chuyên gia có thể lên đến 105 triệu đồng/tháng (1,5 lần mức 1 - 70 triệu đồng).

Mức lương theo tuần áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 6 ngày, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng nhân với 12 tháng, chia cho 52 tuần.

Mức lương theo ngày áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng chia cho 26 ngày.

Mức lương theo giờ áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc dưới 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức lương theo tháng chia cho 26 ngày và chia cho 8 giờ.

Mức lương đối với chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư này là mức tối đa, đã bao gồm tiền lương của những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động, chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Mức lương này chưa bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia (nếu có), chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, thông tin liên lạc và các chi phí khác để đảm bảo chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ.