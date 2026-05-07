Mức lương có hiệu lực từ 1/7 của chuyên gia tư vấn trong nước xác định giá gói thầu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư
7/2026/TT-BNV quy định chi tiết về mức lương của chuyên gia tư vấn trong
nước xác định giá gói thầu, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Thông tư này quy định mức lương của
chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu
thuộc dự án đầu tư, dự toán mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, mua thuốc,
hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo
quản hàng dự trữ quốc gia, hoặc các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo
quy định của Luật Đấu thầu.
Thông tư quy định mức lương theo tháng
áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 26 ngày được chia
thành 4 mức khác nhau,
tùy theo trình độ, kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm trong gói thầu.
Trong đó, mức 1 không quá 70 triệu đồng/tháng được áp dụng đối
với một trong các trường hợp sau: Chuyên gia tư vấn có bằng đại học, có chuyên môn được đào tạo phù
hợp với chuyên ngành tư vấn,
và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.
Hoặc chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ
trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn, và có từ 8 năm kinh nghiệm
trở lên trong chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn
hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.
Ngoài mức lương tối đa nêu trên,
Thông tư cũng quy định các mức lương khác gồm mức 2 không quá 55
triệu đồng/tháng; mức 3 không
quá 40 triệu đồng/tháng; mức 4 không quá 30 triệu đồng tháng, tùy theo trình độ,
số năm kinh nghiệm và vị
trí đảm nhiệm trong gói thầu.
Đối với dự án, công trình có quy
mô lớn, kỹ thuật phức tạp, sử dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi chuyên gia tư vấn
có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao
động còn hạn chế, hoặc
điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mà chủ đầu tư hoặc bên mời thầu thấy cần
thiết phải áp dụng mức lương của chuyên gia tư vấn cao hơn mức lương nêu trên, thì chủ đầu tư hoặc
bên mời thầu xác định, báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định mức
lương của chuyên gia tư vấn cao hơn.
Tuy nhiên, mức lương tối đa không quá
1,5 lần so với 4 mức lương theo tháng tương ứng với tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên. Do đó, mức lương cao nhất của chuyên gia có
thể lên đến 105 triệu đồng/tháng (1,5 lần mức 1 - 70 triệu đồng).
Mức lương theo tuần áp dụng đối với
chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 6 ngày, được xác định trên cơ sở mức
lương theo tháng nhân với 12 tháng, chia cho 52 tuần.
Mức lương theo ngày áp dụng đối với
chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc đủ 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức
lương theo tháng chia cho 26 ngày.
Mức lương theo giờ áp dụng đối với
chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc dưới 8 giờ, được xác định trên cơ sở mức
lương theo tháng chia cho 26 ngày và chia cho 8 giờ.
Mức lương đối với chuyên gia tư vấn
quy định tại Thông tư này là
mức tối đa, đã bao gồm tiền lương của những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ làm việc hưởng
nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động, chi phí đóng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm
của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
Mức lương này chưa bao gồm chi phí đóng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của
người sử dụng lao động và chi phí
quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia (nếu có), chi phí đi lại, khảo
sát, thuê văn phòng làm việc, thông tin liên lạc và các chi phí khác để đảm bảo
chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ.