Năm 2024, HPX dự kiến lãi giảm 22%

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Theo đó, HPX đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu công mẹ đạt 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 5%.



Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả thực hiện năm 2022 (142,4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, công ty cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cần thực hiện trong năm 2024 gồm:

- Tập trung cân đối dòng tiền để thực hiện các dự án; Cân đối nguồn để nộp thế, trả nợ gốc và lãi các gói trái phiếu và tín dụng đến hạn bao gồm việc đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng; Phát hành và công bố thông tin đúng thời gian quy định; Cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu ở các công ty con, công ty liên kết.

Đối với hoạt động đầu tư M&A: HPX sẽ tập trung giải quyết các dự án đang khó khăn, vướng mắc về pháp lý và tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số dự án không còn trong mục tiêu phát triển. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án mới.

Về công tác triển khai các dự án, vào tháng 6/2024, Hải Phát dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao dự án Bắc Giang, và thi công dự án Cao Bằng (giai đoạn 2), dự án Lào Cai, dự án Đảo Ngọc Hòa Bình.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 03/11/2023 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của LIỘi đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu HPX vẫn thuộc diện đình giao dịch theo Quyết định số 546/QĐ-SGDHCM ngày 11/09/2023 của SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần trong quý 4/2023 của HPX đạt gần 502,6 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 72,8 tỷ đồng, tăng 278,71% so với cùng kỳ (19,223 tỷ đồng) là do trong kỳ công ty có chuyển nhượng vốn tại công ty con và bàn giao nhà cho người mua.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần đạt 1.699,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 134 tỷ - giảm so với mức 142,4 tỷ đồng hồi cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HPX đạt 8.298,3 tỷ đồng, giảm 1.169 tỷ đồng so với năm 2023; hàng tồn kho giảm 798 tỷ đồng còn 2.980 tỷ đồng và phải thu dài hạn giảm 697 tỷ đồng còn 647,8 tỷ đồng. Từ đó, nợ vay giảm 852,5 tỷ đồng xuống còn 2.465,4 tỷ đồng.

Trước đó, HPX vừa có công bố đính chính báo cáo quản trị năm 2023. Theo đó, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT chỉ còn sở hữu 40,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,43%. Số cổ phiếu của ông Hải công bố trước đó là 43,74 triệu cổ phiếu. Lý giải về việc giảm sở hữu do sơ xuất khi đánh máy văn bản.

Theo báo cáo, năm 2023, ông Hải đã bán 17 triệu cổ phiếu - trong đó, ông này đã bị bán giải chấp cổ phiếu trong một thời gian dài

Liên quan tới thù lao, Chủ tịch Hải Phát chỉ nhận được một nửa so với năm 2022 từ 1,2 tỷ còn 600 triệu đồng trong năm 2023.





Ngày 26/4, công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Địa điểm công ty sẽ thông báo sau. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/3 tới.