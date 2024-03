Năm 2024, SSI dự kiến lãi trước thuế 3.398 tỷ, tăng 19%

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Theo đó, SSI lên kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8.112 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.398 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% so với năm trước (2.849 tỷ đồng).

Ngày 25/4, SSI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Hội trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Tiếp tục thực hiện các Phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024...

Được biết, tháng 12/2023, cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành 302.226.027 cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ 100:20, (100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thăng dự vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.

Đồng thời, cổ đông SSI cũng đã thông qua phương án chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức 10% (100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới) và số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Qua đó, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng và mức vốn này tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Hiện, SSI đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, SSI còn đang có kế hoạch chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu nói trên.

Về kết quả kinh doanh, SSI đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 với lợi nhuận ròng đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 101% dự báo năm 2023 của VCSC. Doanh thu hoạt động trong năm 2023 (được định nghĩa bao gồm lãi nhưng không bao gồm lỗ mảng tự doanh) tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước lên 7,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 108% dự báo cả năm của VCSC, với lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là động lực tăng trưởng chính.

VCSC cho rằng động lực chính của mức tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước từ FVTPL là nhờ hoạt động đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi đó, chi phí hoạt động năm 2023 giảm 10,0% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 111% dự báo cả năm của VCSC, chủ yếu do khoản lỗ từ FVTPL thấp hơn dự kiến. lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 đạt 514 tỷ đồng, -27,6% so với cùng kỳ của quý trước; +120% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, kết quả kinh doanh của SSI phù hợp với kỳ vọng của VCSC. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ mảng tự doanh năm 2023 tăng 186% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 55,3% lợi nhuận trước thuế của SSI. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ mảng tự doanh quý 4/2023 giảm 6,7% so với cùng kỳ của quý trước, chiếm 59,5% lợi nhuận trước thuế của SSI.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) (bao gồm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có thời hạn dưới một năm) năm 2023 tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh số dư HTM trung bình không đổi, điều này có thể một phần nhờ vào tác động của lãi suất cao hơn trong nửa đầu năm 2023, theo quan điểm của VCSC.

Doanh thu môi giới năm 2023 giảm 12,0% so với cùng kỳ năm trước sau khi giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (GTGDTB) giảm 13,0% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2023 xuống 738 triệu USD từ 849 triệu USD vào năm 2022. VCSC ước tính thị phần của SSI trên tổng ba sàn tăng 67 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 10,0% vào năm 2023. Riêng quý 4/2023, doanh thu môi giới giảm 30,0% so với cùng kỳ của quý trước khi SSI giảm thị phần trên nền giá trị giao dịch trung bình hàng ngày quý 4/2023 giảm 28% so với cùng kỳ của quý trước.

Trong quý 4/2023, dư nợ cho vay ký quỹ của SSI tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng không đổi so với quý trước mặc dù môi trường lãi suất thấp. VCSC cho rằng điều này có thể là do lo ngại của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế bất ổn và/hoặc cạnh tranh gay gắt trong ngành.

Chốt phiên ngày 19/3, giá cổ phiếu SSI giảm 1,36% còn 36.150 đồng/cổ phiếu, tăng gần 80% trong 1 năm qua.