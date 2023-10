Lãi hơn 1.700 tỷ, SSI lên kế hoạch phát hành 453 triệu cổ phiếu tăng vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã SSI-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, SSI thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc chào bán hơn 151 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và phát hành hơn 302 triệu cp thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là 14/11/2023. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Cụ thể: SSI trình cổ đông phương án phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20, tức 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cp mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thăng dự vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty.

Đồng thời, SSI dự kiến chào bán hơn 151 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức 10% (cổ đông sở hữu 100 cp có quyền mua 10 cp mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu các kế hoạch trên được thông qua, tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453.3 triệu cổ phiếu mới. Nếu thành công, tổng số tiền dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT SSI cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu ESOP, vào ngày 19/10, HĐQT SSI đã thông qua việc triển khai phương án phát hành tối đa 10 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SSI dự kiến hơn 15.111 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2023 đến hết quý 1/2024 và sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con.

Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Đồng thời, SSI cũng dự kiến chào bán hơn 104 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu hoạt động đạt 1.941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động tự doanh khởi sắc khi lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh 73% so với quý 3/2022, đạt 765 tỷ đồng. Doanh thu mảng nghiệp vụ môi giới đạt 535 tỷ đồng, tăng 58% và chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu tổng doanh thu. Lãi từ cho vay và phải thu của SSI trong quý 3 cũng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 431 tỷ đồng; Chi phí hoạt động cũng tăng 18% lên 653 tỷ đồng; chủ yếu do chi phí môi giới ghi nhận 384 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý 3/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty mang về 5.111 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.204 tỷ và 1.780 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.



Như vậy, so với kế hoạch, SSI đã hoàn thành 87% mục tiêu đề ra cho cả năm.