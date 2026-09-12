Giá vàng hồi phục dù khả năng Fed tăng lãi suất đã lên gần 90%, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), nhờ lực bắt đáy sau phiên bán tháo ngày hôm trước...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù vậy, mức tăng của giá vàng bị hạn chế do xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới tiếp tục tăng mạnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 32,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,74%, đạt 4.349,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,92 USD/oz, tương đương tăng 1,45%, đạt 64,62 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 4.408,9 USD/oz.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 8 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai mức tăng này của chỉ số toàn phần đều phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

CPI lõi, thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo, và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng dự báo.

Sau khi báo cáo này được công bố, thị trường lãi suất lãi suất tương lai đặt cược khả năng 87% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 15-16/9, tức ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Trước đó, khả năng này ở mức gần 70%.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng theo khả năng Fed nâng lãi suất, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,05%, đóng cửa ở mức 99,1 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm gần 0,1%, và trong 1 tháng trở lại đây, chỉ số giảm 0,57% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Dù được hỗ trợ bởi khả năng Fed sắp tăng lãi suất, USD vẫn rơi vào thế bất lợi khi mối lo về nợ công cao và lạm phát tăng dẫn tới bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Bên cạnh đó, đà tăng mạnh của đồng yên Nhật Bản từ đầu tháng 9 tới nay cũng gây áp lực giảm lên USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có mức độ nhạy cảm cao nhất với lãi suất ngắn hạn của Fed - tăng 7,8 điểm cơ bản, đạt 4,628%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2,9 điểm cơ bản, đạt 4,97%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4,992%, cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm gần như đi ngang, đóng cửa ở mức 5,356%.

Phiên giảm 1,9% vào hôm thứ Năm, đưa giá vàng về sát mốc 4.300 USD/oz, đã dẫn tới lực bắt đáy của một bộ phận nhà đầu tư trong phiên ngày thứ Sáu, đưa giá vàng hồi phục dù trong phiên có lúc trượt dưới ngưỡng này.

“Giá vàng đang hồi phục nhanh sau một cú giảm chớp nhoáng, dù số liệu CPI củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Mức độ biến động của giá vàng trong phiên này tương đối thấp, vì thị trường đã phản ánh từ trước đó khả năng 70% Fed sẽ tăng lãi suất. Diễn biến giá của phiên này cho thấy vàng đã tìm được một nền giá ngắn hạn sau đợt thoái lui gần đây”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm khoảng 1,8%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Áp lực giảm giá vàng trong tuần đến từ việc các báo cáo lạm phát của Mỹ củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Cú giảm mạnh của giá vàng hôm thứ Năm diễn ra sau báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) có phần nóng hơn so với dự báo.

Ngoài ra, việc giá dầu thô tăng mạnh trong tuần này cũng là một yếu tố dẫn tới triển vọng lạm phát cao hơn lâu hơn, gây áp lực giảm lên giá vàng. Dù giảm hơn 2% trong phiên ngày thứ Sáu, giá dầu thô Brent giao sau tại London và giá dầu WTI giao sau tại New York đều tăng khoảng 9% trong tuần này, đóng cửa tuần trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,7 tấn vàng trong tuần này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.047,4 tấn vàng. Trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ bán ròng 2,9 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 136,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.700 đồng (mua vào) và 26.110 đồng (bán ra), giảm 145 đồng ở mỗi đầu giá so với mức đóng cửa tuần trước.