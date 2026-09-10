Thủ tướng yêu cầu rút gọn thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính ngày 10/9 về 4 dự án luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đơn giản, rút gọn quy trình giải thể và thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khắc phục tình trạng doanh nghiệp “gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn”...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 10/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cuộc làm việc cũng xem xét các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.

ĐƠN GIẢN HÓA CẢ THỦ TỤC GIA NHẬP VÀ RỜI KHỎI THỊ TRƯỜNG

Cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ “hỗ trợ” sang “phát triển”, đồng thời nhấn mạnh các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống và bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp.

Một trong những nội dung được Thủ tướng đặc biệt lưu ý là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cả quá trình gia nhập lẫn rời khỏi thị trường.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải được đơn giản nhất có thể; đồng thời đơn giản, rút gọn quy trình giải thể và thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tránh tình trạng doanh nghiệp “gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn”.

Cùng với đó, dự án luật cần khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và phát triển “doanh nghiệp một người” với các cơ chế cụ thể, nhất là đối với việc gia nhập và chấm dứt kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu phương pháp kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải có đột phá rất mạnh; đồng thời cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, mở rộng thị trường, tham gia chuỗi giá trị và các dự án đầu tư công.

ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng yêu cầu các quy định về ngân sách nhà nước phải rõ ràng, rành mạch, trong đó phân định ngân sách Trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên.

Các quy định phải bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu quy trình phải công khai, minh bạch, cắt giảm và rút gọn các thủ tục không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Luật cũng không nên quy định cứng, quá cụ thể một số nội dung như tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho từng lĩnh vực. Thủ tướng lưu ý cần có các nguyên tắc đánh giá hiệu quả đầu tư nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

THU HÚT DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG, CÔNG NGHỆ CAO

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng nêu rõ cơ chế, chính sách phải bảo đảm đối xử công bằng và áp dụng đồng bộ đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ và phát huy vai trò điều tiết, điều phối chung của Bộ Tài chính; hướng tới thu hút các dự án chất lượng, công nghệ cao và có chuyển giao công nghệ; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác.

Quy trình, thủ tục đầu tư cũng phải tiếp tục được đơn giản hóa.

Một nội dung khác được Thủ tướng lưu ý là cần đánh giá khách quan, đúng bản chất tỷ lệ tham gia hiện nay của doanh nghiệp trong nước trong kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

ĐẤU THẦU PHẢI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KẾT QUẢ ĐẦU RA

Đối với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu cải cách mạnh mẽ, thực chất, chuyển trọng tâm sang quản lý chất lượng, kết quả và sản phẩm đầu ra của hoạt động đấu thầu.

Tinh thần được đặt ra là tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục nhưng sản phẩm cuối cùng không có chất lượng, hiệu quả tương xứng với giá trị.

Dự án luật cũng cần phân định rõ phạm vi áp dụng giữa Luật Đấu thầu và pháp luật quản lý các ngành, lĩnh vực như giá, đất đai, xây dựng, y tế, khoa học công nghệ, đặc biệt đối với những nội dung có tính đặc thù về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư và hợp đồng.

Các quy định phải rõ ràng đối với từng trường hợp cụ thể, tránh chồng chéo, bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường trao quyền và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu, gắn với kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.

Về các nội dung khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát kỹ những vấn đề tài chính đất đai trong quá trình sửa đổi các luật thuế; đồng thời nghiên cứu phương án đổi mới, hiện đại hóa việc tính thuế, thu thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng, lĩnh vực đang được doanh nghiệp phản ánh còn nhiều vướng mắc.