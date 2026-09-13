Xu thế dòng tiền: Thủng mốc tâm lý 1800 điểm, thị trường sẽ điều chỉnh đến đâu?

Phiên bán tháo cuối tuần khiến VN-Index giảm 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. Như vậy tròn 10 phiên nỗ lực đột phá ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm trước đó, thị trường một lần nữa lại để mất.

VN-Index tuy đóng cửa dưới mốc 1800 điểm nhưng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ kỹ thuật hội tụ.

Dù vậy các chuyên gia vẫn để ngỏ dư địa cho thị trường xác nhận. Mặc dù cuối tuần qua VN-Index đã đóng cửa dưới mốc 1800 điểm nhưng điều đó không có nghĩa là đã xác nhận “thủng”. Về mặt kỹ thuật, biên độ dao động quanh 1800 điểm vẫn chưa được xem là phá vỡ hoàn toàn.

Hai phiên điều chỉnh mạnh trong tuần qua đã đưa VN-Index lùi lại vùng hỗ trợ khá mạnh, hội tụ bởi đường xu hướng tăng ngắn hạn từ cuối tháng 7 đến nay, các đường trung bình 200 ngày, 50 ngày và 20 ngày. Vì vậy các chuyên gia cho rằng vùng hỗ trợ quan sát có thể mở rộng tới 1770-1780 điểm.

Việc thị trường quay đầu điều chỉnh quanh mốc 1880 điểm được đánh giá là bình thường. Hiện mối quan tâm đang dồn vào sự kiện họp của FED. Thông điệp tháng 9 đóng vai trò quan trọng khi có thể đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm về lạm phát.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã có một tuần điều chỉnh khá mạnh khi giảm 3,12%, trong đó tập trung vào phiên đầu tuần và phiên cuối tuần. Đỉnh cao nhất chỉ số chạm tới tuần qua gần 1880 điểm, tương đương vùng đỉnh cũ cuối tháng 7 trước khi quay đầu thủng 1800 điểm. Theo anh chị đây là tín hiệu nhịp tăng ngắn hạn đã đạt đỉnh, hay chỉ là nhịp điều chỉnh rung lắc lấy đà như dự báo trong lần trao đổi trước?

Về khả năng trụ lại quanh 1800 điểm, tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ giằng co quanh vùng 1780-1800 điểm (gần đường MA50 hiện ở 1781 điểm) trong 1-2 phiên đầu tuần tới, và diễn biến thực sự sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả họp FED giữa tuần.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Diễn biến tuần này khá đặc biệt vì nó cho cả hai tín hiệu trái chiều trong cùng một tuần. Phiên đầu tuần 7/9, chỉ số mở cửa tăng khá tốt, có lúc chạm 1874 điểm — nhưng ngay sau đó bị bán tháo, đảo chiều giảm 31,44 điểm, đóng cửa 1821,64 điểm. Đây là một cú “rug pull” khá mạnh ngay tại vùng kháng cự cũ. Ba phiên giữa tuần (8-10/9) sau đó lại khá cân bằng, chỉ số dao động hẹp quanh 1821-1830 điểm, không giảm thêm nhưng cũng không hồi phục rõ rệt — giống như thị trường đang “nghỉ” để quan sát. Đến phiên cuối tuần 11/9, áp lực bán quay lại rõ rệt hơn, chỉ số giảm thẳng từ 1820 xuống đóng cửa ngay tại đáy phiên 1795,21 điểm, chính thức thủng mốc 1800, và thanh khoản phiên này bất ngờ tăng vọt lên gần 700 triệu cổ phiếu — cao nhất tuần.

Điểm khiến tôi nghiêng về đánh giá thận trọng hơn là: cú thất bại tại vùng đỉnh cũ diễn ra ngay phiên đầu tuần với biên độ đảo chiều rất lớn (từ +20 điểm sáng thành -31 điểm chiều), và đến cuối tuần khi chỉ số phá mốc 1800 thì lại là phiên có thanh khoản cao nhất — nghĩa là lực bán gia tăng đúng lúc giá giảm, chứ không phải thanh khoản cạn dần rồi giá tự trôi. Đây là dấu hiệu của áp lực chốt lời/phân phối thực sự tại vùng kháng cự, chứ không đơn thuần là rung lắc kỹ thuật nhẹ. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa phần lớn đến từ yếu tố bất định vĩ mô bên ngoài chứ không phải nội tại thị trường trong nước xấu đi — cho nên cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn thì mới có thể xác định xu hướng dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi nghiêng về kịch bản điều chỉnh để kiểm định lại cung cầu. Điểm cần lưu ý là độ rộng thị trường đã suy yếu rõ khi VN-Index vượt 1800 điểm, đà tăng thời gian qua phụ thuộc khá nhiều vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vin, thay vì một xu hướng tăng có tính lan tỏa.

Vùng cần theo dõi trong nhịp điều chỉnh này là 1770–1780 điểm. Nếu giữ được vùng này, thị trường vẫn còn khả năng tích lũy và tìm lại động lực đi lên. Ngược lại, nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ này, cấu trúc tăng ngắn hạn sẽ bị phá vỡ và rủi ro xu hướng thất bại sẽ tăng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, việc lấy lại ngưỡng 1845 điểm sẽ là tín hiệu tích cực hơn, củng cố cho xu hướng tăng quay trở lại. Vì vậy, trong ngắn hạn, tôi nghiêng về kịch bản thị trường biến động và đi ngang để kiểm định cung cầu, thay vì sớm xác nhận một xu hướng mới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc chỉ số giảm 3,12% và thủng mốc 1800 điểm cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng, đặc biệt sau giai đoạn tăng khá nhanh. Tuy nhiên, điểm cần theo dõi là khả năng VN-Index giữ được các vùng hỗ trợ phía dưới và hình thành nền tích lũy mới. Nếu dòng tiền quay trở lại, thanh khoản cải thiện và chỉ số sớm lấy lại 1800 điểm, nhịp điều chỉnh hiện tại có thể được xem là bước nghỉ cần thiết để tạo đà cho một nhịp tăng tiếp theo.

Ngược lại, nếu chỉ số tiếp tục mất các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt đi kèm thanh khoản tăng mạnh, thì kịch bản đỉnh ngắn hạn đã hình thành quanh 1880 điểm sẽ trở nên đáng lưu ý hơn. Với thông tin thị trường được nâng hạng hỗ trợ, theo tôi diễn biến thị trường nghiêng về kịch bản điều chỉnh để rung lắc và tái tích lũy hơn là xác nhận xu hướng tăng đã kết thúc. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ kế tiếp.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau 3 tuần liên tiếp thị trường phục hồi, VN-Index tăng điểm từ vùng giá quanh 1720 điểm lên vùng giá 1880 điểm, vùng đỉnh tháng 6/2026. Thị trường đã có tuần giao dịch kém tích cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong phiên đầu tuần, phục hồi trong 3 phiên tiếp theo với thanh khoản giảm và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng. Kết tuần VN-Index giảm -3,12% về mức 1795,21 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1800 điểm. Trong khi VN30 chịu áp lực bán ở kháng cự mạnh 2000 điểm. Kết tuần VN30 giảm -2,43% về mức 1936,69 điểm, dưới kháng cự quanh 1960 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên.

VN-Index nhịp phục hồi trong thời gian qua chủ yếu dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm VinGroup. Như vậy xét theo VN-Index, sau khi chỉ số đã vượt lên vùng giá trung bình 200 phiên thì xu hướng hiện nay là điều chỉnh, kiểm định lại vùng hỗ trợ này. Xu hướng giá VN-Index vẫn có thể cải thiện tích cực nếu phục hồi, tăng điểm trở lại quanh vùng giá 1780 điểm - 1800 điểm.

Tuy nhiên, điểm số VN-Index vẫn đang trong nhịp điều chỉnh nhưng đa số các nhóm ngành khác đều suy yếu và chịu áp lực bán mạnh trong thời gian qua. Chất lượng, khả năng sinh lợi ngắn hạn của thị trường suy yếu và cũng thể hiện qua chỉ số VN30 đang giao dịch dưới đường giá trung bình 200 phiên.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản cực thấp tuần qua là điểm rất đáng chú ý trong khi giá cổ phiếu điều chỉnh khá mạnh. Anh chị đánh giá áp lực bán ngắn hạn như thế nào? Liệu thị trường có “trụ” lại được quanh ngưỡng 1800 điểm hay có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn?

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng rrong ngắn hạn áp lực bán vẫn có thể duy trì, đặc biệt khi dòng tiền chưa quay trở lại và tâm lý thị trường còn yếu. Tuy nhiên, vùng 1800 điểm vẫn là mốc hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng. Nếu chỉ số giữ được vùng này với thanh khoản không tăng đột biến, thị trường có khả năng hình thành trạng thái cân bằng và xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Thị trường nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng 1800 điểm trước khi xác lập xu hướng tiếp theo. Yếu tố cần theo dõi sát nhất là sự trở lại của dòng tiền và phản ứng của chỉ số quanh vùng hỗ trợ này.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Thanh khoản tuần này đúng là khá đuối, tiếp nối đà co hẹp từ tuần trước đó. Tôi cho rằng diễn biến yếu của thanh khoản tuần vừa qua chủ yếu đến từ bối cảnh gần với thời điểm FED ra quyết định lãi suất (họp ngày 15-16/9 tới). Trong tuần cũng xuất hiện các số liệu PPI và CPI của Mỹ khiến cho dòng tiền trong nước thận trọng, đứng ngoài quan sát trong những phiên vừa qua cũng là điều dễ hiểu khi nhà đầu tư chờ các yếu tố này ngã ngũ trước khi hành động dứt khoát hơn.

Về áp lực bán, tôi cho rằng đây chưa phải là một đợt bán tháo hoảng loạn — vì nếu thực sự hoảng loạn thì thanh khoản phải tăng vọt trên diện rộng suốt cả tuần chứ không chỉ dồn vào một phiên cuối tuần. Điều này giống một nhịp điều chỉnh có chọn lọc, tập trung vào nhóm vốn hóa lớn (đặc biệt là Vingroup) và nhóm bất động sản, chứng khoán, trong khi dầu khí, phân bón vẫn ngược dòng đi lên nhờ giá dầu thế giới tăng mạnh.

Về khả năng trụ lại quanh 1800 điểm, tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ giằng co quanh vùng 1780-1800 điểm (gần đường MA50 hiện ở 1781 điểm) trong 1-2 phiên đầu tuần tới, và diễn biến thực sự sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả họp FED giữa tuần sau. Nếu FED giữ nguyên lãi suất, tôi cho rằng khả năng trụ vững và hồi phục trở lại là khá cao. Ngược lại nếu FED tăng lãi suất ngoài dự kiến, rủi ro điều chỉnh sâu hơn, thủng hẳn vùng 1780 là điều cần tính đến.

Vùng cần theo dõi trong nhịp điều chỉnh này là 1770–1780 điểm. Nếu giữ được vùng này, thị trường vẫn còn khả năng tích lũy và tìm lại động lực đi lên. Ngược lại, nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ này, cấu trúc tăng ngắn hạn sẽ bị phá vỡ và rủi ro xu hướng thất bại sẽ tăng đáng kể.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường sau 3 tuần phục hồi, tăng điểm đang chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng 1800 điểm. Đây là vùng giá tương đương giá trung bình 200 phiên, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 7, tháng 8/2026.

Áp lực bán ngắn hạn trong phiên cuối tuần là khá mạnh và nhà đầu tư trở nên mất kiên nhẫn nhất là khi chỉ số VN30 không giữ được vùng hỗ trợ mạnh. Điều này có thể dẫn đến rủi ro thị trường sẽ chịu áp lực giải chấp ngắn hạn trong những phiên tiếp theo. Trường hợp tích cực, tôi kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng và phục hồi trở lại quanh ngưỡng 1800 điểm và rủi ro điều chỉnh sâu là chưa cao. Nếu thị trường vẫn chịu áp lực giảm điểm thì VN-Index vẫn sẽ phục hồi trở lại vùng giá 1800 điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá áp lực bán ngắn hạn đang gia tăng nhưng chưa phải trạng thái bán tháo. Điểm đáng chú ý là giá điều chỉnh khá mạnh nhưng thanh khoản chưa bị khuyếch đại, cho thấy bên bán chưa thực sự quyết liệt. Dù vậy, dòng tiền cũng thận trọng và chưa sẵn sàng ở chiều mua lên. Sự giằng co đang chi phối cả hai phía.

Ngưỡng 1800 điểm theo tôi không còn là vùng hỗ trợ đủ tin cậy để kỳ vọng thị trường trụ vững. Tôi vẫn ưu tiên theo dõi vùng đệm 1770–1780 điểm bên dưới. Nếu lực cung tiếp tục được hấp thụ và vùng này giữ được, thị trường có thể đi ngang, rung lắc để cân bằng lại cung cầu. Ngược lại, nếu khu vực 1770–1780 bị phá vỡ, đặc biệt đi kèm thanh khoản bán tăng lên, rủi ro điều chỉnh sâu sẽ rõ ràng hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đang đón nhận nhiều hơn các thông tin dự báo về dòng vốn ngoại sẽ vào sau khi nâng hạng. Quy mô bán ròng của khối ngoại cũng đang có tín hiệu giảm dần. Nếu trước thời điểm nâng hạng các quỹ cận biên bắt buộc phải tái cơ cấu lại thì có thể kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ chấm dứt bán ròng sau đó?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thực tế ngoại trừ năm 2022 khối ngoại mua ròng 26.838 tỷ đồng thì khối ngoại đã bắt đầu giai đoạn bán ròng từ năm 2019 đến nay. Lũy kế trong giai đoạn 2019-2026, khối ngoại bán ròng 381.754 tỷ đồng, tương ứng khoảng 15,2 tỉ USD. Qua đó giảm tỉ lệ sở hữu từ 18,53% về mức 13,17% hiện nay.

Hiện tại với tỉ lệ sở hữu của khối ngoại đang về mức thấp, mức độ bán ròng cũng giảm mạnh trong tháng 8/2026 trước thời điểm nâng hạng trong tháng 9/2026. Điều này mở ra kỳ vọng khối ngoại có thể đảo chiều, ngắt mạch bán ròng. Tuy nhiên, do khó dự báo được khối ngoại đã bán ròng mạnh từ 2019 đến nay. Vì vậy chúng ta cần chờ dữ liệu để xác nhận xu hướng mua ròng trở lại của khối ngoại sau khi thị trường nâng hạng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc các quỹ cận biên (frontier) buộc phải tái cơ cấu trước khi Việt Nam chính thức rời rổ FTSE Frontier (hiệu lực từ 21/9), tôi cho rằng đây đúng là một phần nguyên nhân gây áp lực bán ròng gần đây. Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ FTSE Frontier (hơn 31%), nên khi bị loại ra, các quỹ mô phỏng chỉ số này buộc phải bán để cân bằng danh mục — ước tính dòng vốn rút ra có thể lên tới 200-400 triệu USD.

Điểm quan trọng là: dòng bán ra từ nhóm quỹ Frontier diễn ra dồn một lần trước ngày hiệu lực, trong khi dòng mua vào từ nhóm quỹ mới nổi thứ cấp (secondary emerging) lại được giải ngân theo 4 đợt trải dài đến tháng 9/2027. Vì vậy tôi cho rằng có cơ sở để kỳ vọng áp lực bán ròng sẽ giảm mạnh, thậm chí đảo chiều mua ròng ngay sau ngày 21/9, khi nguồn cung từ nhóm quỹ Frontier gần như đã cạn.

Nếu dòng tiền quay trở lại, thanh khoản cải thiện và chỉ số sớm lấy lại 1800 điểm, nhịp điều chỉnh hiện tại có thể được xem là bước nghỉ cần thiết để tạo đà cho một nhịp tăng tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng chưa nên kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ đảo chiều hoàn toàn ngay sau khi nâng hạng. Theo tôi, tác động ban đầu cũng cần được nhìn thận trọng hơn khi dòng vốn giải ngân đợt đầu chỉ khoảng 10%. Đáng chú ý hơn là các quỹ ETF thụ động thực sự “tracking” theo các chỉ số mô phỏng mới là nhóm có nhu cầu mua vào rõ ràng sau khi nâng hạng (không phải quy mô toàn quỹ).

Vì vậy, điểm tích cực trước mắt là kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện, giúp thu hẹp đà bán ròng, chứ chưa nhất thiết chuyển ngay sang mua ròng mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ vẫn neo ở vùng cao, khiến dòng vốn quốc tế vẫn chịu sức ép phân bổ vào các tài sản rủi ro. Do đó, cần thêm thời gian để đánh giá liệu dòng vốn mới có đủ lớn và bền vững để tạo ra một chu kỳ mua ròng mới hay không.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc bán ròng của khối ngoại thời gian gần đây có thể cho thấy họ đang cơ cấu lại danh mục khi thị trường được nâng hạng. Sau khi được nâng hạng, lục bán này của khối ngoại khả năng sẽ giảm đáng kể. Đáng chú ý hơn, dữ liệu gần đây cho thấy dòng vốn ngoại vào cổ phiếu châu Á đã có dấu hiệu đảo chiều. Trong tháng 8, Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường châu Á ghi nhận dòng vốn ngoại quay lại, dù quy mô còn khiêm tốn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nâng hạng là thông tin hỗ trợ gần nhất ở thời điểm hiện tại. Theo anh chị nhà đầu tư có nên tích lũy trước các cổ phiếu nằm trong danh mục được các quỹ thụ động và chủ động dự kiến mua sau thời điểm nâng hạng? Anh chị có quan tâm đến những cổ phiếu đó?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi có quan tâm đến nhóm cổ phiếu này, nhưng sẽ không mua chỉ vì cổ phiếu nằm trong danh sách được FTSE bổ sung. Như tôi đã chia sẻ, quy mô giải ngân ban đầu có thể không lớn, trong khi quá trình chuyển từ Frontier sang Emerging cũng có thể tạo ra lực mua bán mang tính kỹ thuật. Một số mã được các quỹ mô phỏng chỉ số Emerging gia tăng tỷ trọng, nhưng ngược lại, một số mã vẫn có thể chịu áp lực bán khi các quỹ đang mô phỏng Frontier phải tái cơ cấu danh mục.

Do đó, với nhóm này, tôi vẫn ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng và định giá phù hợp. Dòng tiền xác nhận kỳ vọng nâng hạng như một biến hỗ trợ thêm. Đối với những mã đã tăng mạnh trước ngày nâng hạng không nên mua đuổi; ngược lại, các mã đang tích lũy tốt và chưa phản ánh quá nhiều kỳ vọng sẽ đáng để cân nhắc hơn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng chiến lược tích lũy trước là hợp lý, với điều kiện chọn đúng nhóm cổ phiếu có cơ sở dòng vốn rõ ràng, thay vì mua đuổi theo tin đồn chung chung. Theo danh mục 27 cổ phiếu Việt Nam đã được FTSE Russell công bố chính thức vào rổ FTSE All-Cap (gồm 3 mã vốn hóa lớn VCB, VIC, VHM; 3 mã vốn hóa vừa BID, HPG, VPB, cùng 21 mã vốn hóa nhỏ trong đó có FPT, MSN, VNM, VJC), theo ước tính thì khoảng hơn 60% dòng vốn thụ động sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành.

Cá nhân tôi cũng sẽ theo dõi nhóm cổ phiếu này, tuy nhiên không cho rằng nhà đầu tư nên chỉ dựa vào câu chuyện nâng hạng để quyết định giải ngân. Tôi cho rằng cần kết hợp yếu tố cơ bản của từng doanh nghiệp, triển vọng tăng trưởng và mức định giá hiện tại, đồng thời cân nhắc điểm mua phù hợp để xây dựng chiến lược giải ngân từng phần. Như vậy, nhà đầu tư vừa có thể đón đầu dòng vốn sau nâng hạng, vừa hạn chế rủi ro mua đuổi khi kỳ vọng đã được phản ánh quá nhiều vào giá cổ phiếu.

Trường hợp tích cực, tôi kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng và phục hồi trở lại quanh ngưỡng 1800 điểm và rủi ro điều chỉnh sâu là chưa cao. Nếu thị trường vẫn chịu áp lực giảm điểm thì VN-Index vẫn sẽ phục hồi trở lại vùng giá 1800 điểm.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Nếu quý nhà đầu tư có theo dõi các bản tin thị trường của Trung tâm phân tích SHS, trong những báo cáo trước cũng như báo cáo chiến lược tháng 9/2026, chúng tôi đã nhận định, chưa có dự báo VN30 sẽ vượt được vùng kháng cự rất mạnh 2000 điểm - 2025 điểm. Dự kiến áp lực cung giá cao sẽ gia tăng trở lại và VN-Index có thể liên tục chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1800 điểm. Chúng tôi cũng khuyến nghị cẩn trọng khi xem xét giải ngân.

Hiện tại kỳ vọng áp lực bán sẽ giảm, thị trường sẽ cân bằng và có thể hồi phục quanh vùng giá VN-Index 1800 điểm. Nhưng hầu hết các nhóm ngành còn lại xu hướng giá trung dài hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Nhà đầu tư nên cân bằng danh mục, chỉ xem xét gia tăng khi lực cầu, xu hướng ngắn hạn cải thiện trở lại.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường được nâng hạng và quỹ ngoại mua vào theo nhiều giai đoạn đến 9/2027. Nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu trong các đợt thị trường điều chỉnh hơn là mua một lần các cổ phiếu nằm trong danh mục mua của khối ngoại. Ưu tiên những cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, room ngoại và free-float tốt, đồng thời phải có nền tảng cơ bản đủ mạnh.