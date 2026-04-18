Năm định hướng chiến lược trong sửa Luật Bảo vệ môi trường
Tùng Dương
18/04/2026, 08:51
Đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục như đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường để giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nới lỏng thủ tục sẽ đi kèm với cơ chế hậu kiểm, giám sát chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm...
Chiều ngày 17/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Lê Công Thành nêu rõ “chúng ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển
mang tính bước ngoặt. Những xu hướng toàn cầu như chuyển đổi số, chuyển đổi
xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn khắt khe về thị trường carbon đang
tái định hình lại luật chơi thương mại quốc tế". Đây vừa là cơ hội vươn lên, vừa
là thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
CẢI CÁCH THỦ TỤC, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN NHƯNG KHÔNG BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Theo Thứ trưởng, thực tiễn đã để lại bài học sâu sắc: “Mọi sự
phát triển bỏ qua yếu tố môi trường đều phải trả một cái giá đắt đỏ hơn gấp nhiều
lần lợi ích kinh tế thu được”.
Đặc biệt, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đặt ra mục
tiêu phát triển mạnh mẽ với khát vọng tăng trưởng hai con số, nhưng đi kèm với
đó là yêu cầu kiên quyết: phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường phải
là trung tâm.
“Chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ
điểm nghẽn thể chế cho doanh nghiệp, nhưng tuyệt đối không được buông lỏng quản
lý môi trường. Tinh thần phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương
làm, địa phương chịu trách nhiệm” đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết”, Thứ trưởng
nhấn mạnh.
Chính từ những đòi hỏi cấp bách đó, việc sửa đổi Luật Bảo vệ
môi trường 2020 là một yêu cầu tất yếu. Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết dự thảo
luật được xây dựng trên một tư duy lập pháp mới: Luật chỉ quy định khung và
nguyên tắc để bảo đảm tính linh hoạt, các vấn đề kỹ thuật sẽ giao cho Chính phủ
và các cấp có thẩm quyền quy định.
Theo đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung tập trung vào 5 định
hướng chiến lược.
Thứ nhất, cải cách thực chất thủ tục hành chính và đẩy mạnh
phân cấp: Đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục như đánh giá tác động môi trường
và giấy phép môi trường để giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy
nhiên, việc nới lỏng thủ tục sẽ đi kèm với cơ chế hậu kiểm, giám sát chặt chẽ
và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, bao gồm 3 yếu tố cốt lõi
là công cụ, lực lượng và quy trình.
Thứ hai, đổi mới tư duy về chất thải: Chuyển từ việc “xử lý
chất thải” sang coi chất thải là “tài nguyên”. "Chúng ta sẽ tạo hành lang pháp
lý để phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp môi trường và thúc đẩy nền kinh tế
tuần hoàn," ông Thành nói.
Thứ ba, tiên phong chuyển đổi số: Xây dựng hệ sinh thái dữ
liệu môi trường đồng bộ, công khai, minh bạch; phục vụ đắc lực cho cả cơ quan
quản lý, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Thứ tư, chuyển từ “bị động khắc phục” sang “chủ động phòng
ngừa”: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải
ngay từ gốc trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra rất
nhanh.
Thứ năm, vận hành hiệu quả các công cụ kinh tế: Hoàn thiện
cơ chế thị trường, đặc biệt là thị trường carbon, biến bảo vệ môi trường, thích
ứng với biến đổi khí hậu thành động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới
công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh.
NHỮNG NHÓM NỘI DUNG TRỌNG TÂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Thông tin cụ thể về những vấn đề được đề xuất sửa đổi bổ
sung trong dự thảo luật, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho
biết dự thảo luật tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: đơn giản hóa thủ tục
hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi
xanh trong quản lý chất thải và thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải,
phát triển kinh tế tuần hoàn;
Cùng với đó quản lý chất lượng môi trường và các nội dung
liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội (ứng phó với biến đổi khí hậu; phát
triển ngành công nghiệp môi trường).
Về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự
thảo Luật đã tập trung sửa đổi, cải cách mạnh mẽ công cụ về ĐTM để bảo đảm cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng vẫn kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm
các vấn đề môi trường ngay trong giai đoạn lập dự án đầu tư.
Theo đó, dự thảo luật cắt giảm đối tượng phải ĐTM, chuyển
sang thực hiện Đăng ký môi trường; đơn giản hóa quy trình thẩm định; đẩy mạnh
phân quyền cho địa phương.
Đối tượng ĐTM sẽ tập trung vào các đối tượng có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao ; dự án có sử dụng đất tại các khu bảo tồn thiên nhiên, dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên… Các đối tượng còn lại sẽ chỉ thực hiện thủ tục Đăng ký môi trường khoảng trên 90% tổng số dự án đầu tư.
Về thẩm định, cấp giấy phép môi trường, dự thảo luật cắt giảm
đối tượng phải cấp giấy phép môi trường; đơn giản hóa quy trình cấp phép. Ngoài
ra, dự thảo Luật đã bãi bỏ quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất
thải sau khi được cấp giấy phép môi trường để giảm chi phí và thời gian tuân thủ
cho doanh nghiệp trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chuyển mạnh từ
tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường kiểm tra, giám sát và áp dụng chế tài xử lý
vi phạm.
Đồng thời, doanh nghiệp được trao quyền chủ động nhưng phải
chịu trách nhiệm toàn bộ về việc đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải
và các yêu cầu về bảo vệ môi trường ngay từ khi bắt đầu vận hành, qua đó nâng
cao hiệu quả quản lý theo hướng thực chất.
Về chất thải rắn công nghiệp, với quan điểm coi chất thải là
tài nguyên, là động lực để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, dự thảo Luật bổ sung các
quy định theo hướng quy định cụ thể loại chất thải được sử dụng trực tiếp làm
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất và không phải quản lý
theo quy định về quản lý chất thải.
Cùng với đó quy định cụ thể loại chất thải được quản lý như
chất thải nhưng vẫn được tái sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt
động sản xuất khi phù hợp với quy trình sản xuất và được nêu trong quyết định
phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép
môi trường hoặc đăng ký môi trường. Bổ sung một Điều về quản lý sản phẩm tái chế
từ hoạt động xử lý, tái chế chất thải, trong đó có tái chế chất thải rắn sinh
hoạt sau phân loại.
Về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu trong thu
gom, xử lý chất thải, tái chế chất thải, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy
định để thu thuế bảo vệ môi trường thay vì đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ
môi trường đối với các sản phẩm, bao bì không có khả năng tái chế. Bổ sung các
hình thức phù hợp để thực hiện trách nhiệm tái chế thay vì đóng góp tài chính
nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển hệ thống thu gom, tái chế sản phẩm
bao bì thải bỏ tại Việt Nam.
Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm thể
hiện rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIV
để thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…
Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp đã tập trung đóng
góp ý kiến vào các vấn đề cốt lõi mà dự thảo luật sửa đổi bổ sung như ĐTM, tiêu
chí môi trường, giấy phép môi trường, quan trắc môi trường…
Các ý kiến đều tán đồng quan điểm tiếp tục cải cách mạnh mẽ
thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, giấy
phép môi trường, bảo đảm kiểm soát thực chất, hiệu quả các dự án, cơ sở có nguy
cơ cao gây tác xấu đến môi trường…
Phát biểu tại hội thảo, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh việc thể chế hóa
chủ trương của Đảng trong xây dựng dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng. Môi trường được coi là trung tâm,
song song với kinh tế- xã hội. "Đã đến lúc, chính sách phải thay đổi một cách
sâu sắc từ ứng phó sang chủ động và kiến tạo trong công tác bảo vệ môi trường," ông Thi nhấn mạnh.
Bên
cạnh đó việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý môi trường cũng phải
tính toán áp dụng các hình thức thông minh, quan trắc theo thời gian thực...
