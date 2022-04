Năm thành phố lớn nghiên cứu phân vùng hạn chế xe máy, tiến tới dừng hoạt động sau năm 2030

Nghị quyết 48 đề ra mục tiêu tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm 5-10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Đồng thời, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.