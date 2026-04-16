Nâng tầm vị thế nghề pha chế Việt trên bản đồ thế giới

Triển lãm quốc tế Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 không chỉ là nơi kết nối giao thương mà còn đặt mục tiêu chiến lược trong việc chuyên nghiệp hóa nghề Barista (nghề pha chế), tạo bệ phóng đưa tài năng Việt vươn ra đấu trường quốc tế...

Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/04/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Chè Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực cà phê, trà, bánh và các giải pháp F&B hiện đại.

ĐƯA NGHỀ BARISTA VỀ ĐÚNG TẦM VÓC CHUYÊN NGHIỆP

Thay vì chỉ là một không gian trưng bày đơn thuần, triển lãm năm nay xây dựng một bức tranh đầy đủ về chuỗi giá trị ngành. Tại đây, khách tham quan có thể tìm thấy mọi mắt xích từ vùng nguyên liệu, nhà rang xay, đơn vị cung ứng thiết bị đến các chủ chuỗi cửa hàng và cộng đồng chuyên môn.

Sự hiện diện của các thương hiệu thiết bị hàng đầu thế giới như La Marzocco, Victoria Arduino, Nuova Simonelli hay Kees van der Westen thông qua các nhà phân phối lớn tại Việt Nam như Kiến Nam Barista (Copen), Procaffe, Cubes... đã khẳng định vị thế của một nền tảng B2B chuyên nghiệp.

Các barista trình diễn kỹ thuật pha chế.

Điểm nhấn quan trọng nhất của mùa triển lãm 2026 chính là hệ thống các cuộc thi chuyên môn khắt khe. Nổi bật là Vietnam National Barista Championship 2026 (VNBC) – sân chơi duy nhất tại Việt Nam được World Coffee Events (WCE) chứng nhận. Nhà vô địch VNBC 2026 sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự World Barista Championship 2027 tại Tokyo, Nhật Bản.

Tại đây, các barista không chỉ trình diễn kỹ thuật pha chế mà còn phải chứng minh khả năng kiểm soát hương vị và phong thái chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng việc thay đổi nhận thức xã hội về nghề này là ưu tiên hàng đầu.

"Nếu barista còn bị xem là một công việc tạm thời, Việt Nam sẽ rất khó có một thế hệ đủ sức đứng vững trên sân khấu thế giới. Chúng tôi muốn góp phần thay đổi cách thị trường nhìn nhận người đứng sau quầy bar: như một nghề nghiệp có chuẩn mực, có đầu tư và có tương lai”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên cuộc thi Vietnam National Cup Tasters Championship 2026 (VNCTC) được tổ chức để tôn vinh kỹ năng cảm quan và phân biệt hương vị của những chuyên gia thử nếm. Các giải đấu khác như Dalatmilk World Matcha Latte Art Battle hay các nội dung thi đấu về ẩm thực, bánh nghệ thuật cũng góp phần mở rộng không gian sáng tạo cho giới làm nghề.

SỰ BÙNG NỔ CỦA THỊ TRƯỜNG MÁY PHA CÀ PHÊ VÀ "GU" THƯỞNG THỨC MỚI

Đồng hành cùng sự phát triển của ngành là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhu cầu thiết bị và thói quen tiêu dùng. Chia sẻ về xu hướng này, ông Huỳnh Phước Minh, Giám đốc Kinh doanh và Kỹ Thuật của Kiến Nam Barista, đơn vị có gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, cho biết thị trường máy pha cà phê đã thực sự "bùng nổ" trong khoảng 7 năm trở lại đây.

Theo ông Minh, người tiêu dùng Việt đang ngày càng khắt khe và sẵn sàng nâng cấp thiết bị để có sản phẩm tốt nhất. Phân khúc máy pha từ Ý có mức giá 30 - 70 triệu đồng hiện đang được ưa chuộng nhất. Thậm chí, thị trường đã xuất hiện những dòng máy siêu cao cấp được chế tác thủ công (handmade) 100% từ Hà Lan như Kees van der Westen với mức giá từ 500 đến 800 triệu đồng dành cho các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Espresso.

Người tiêu dùng thưởng thức nước uống được chính tay các barista pha chế tại triển lãm.

Về gu thưởng thức, ông Minh nhận định: "Gu cà phê của người Việt thay đổi rõ rệt, từ cà phê pha phin đậm đặc tiến lên pha máy. Khách hàng giờ đây đã nâng cấp từ việc tìm hiểu Robusta sang các dòng Blend, rồi đến 100% Arabica. Những người sành sỏi còn tìm mua cà phê ngoại nhập để cảm nhận độ thanh, cân bằng và cả hương vị trái cây trong cà phê".

Không chỉ có các cuộc thi, Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 còn được ví như một "học viện thực hành" khổng lồ. Thông qua các buổi Master Class và Sweet Class, người tham dự có thể cập nhật những xu hướng mới nhất như "Trà sữa hương hoa 2026", trải nghiệm chuyên sâu về Matcha hay trực tiếp quan sát các màn trình diễn bánh cưới nghệ thuật và bánh mì men chua (Sourdough).

Với quy mô và chiều sâu chuyên môn, sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ của sản phẩm và công nghệ, mà còn là nơi ngành F&B Việt Nam khẳng định tham vọng nâng chuẩn nghề nghiệp, mở con đường ngắn nhất để những người làm nghề giỏi nhất vươn tầm thế giới.