NBB bị phạt 262,5 triệu đồng vì giao dịch trái quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) với tổng số tiền phạt lên tới 262,5 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là mức phạt 137,5 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng) theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: tại BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2024, năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với CTCP Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội (là người có liên quan của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (cổ đông sở hữu trên 10% vốn cổ phần của Công ty) và Công ty TNHH Đầu tư cao ốc Điện Biên Phủ (là người có liên quan của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (cổ đông sở hữu trên 10% vốn cổ phần của Công ty) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua.

Tiếp theo là mức phạt 65 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định số 306/2025/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể: Tại Báo cáo tài chính riêng năm 2044, 2025 đã được kiểm toán có ghi nhận Công ty có phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan của Công ty, người nội bộ của Công ty và các tổ chức có liên quan đến cổ đông của Công ty nhưng chưa được trình bày đầy đủ ở mục Danh sách về người có liên quan của công ty và mục Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025.

Cuối cùng là mức phạt 60 triệu đồng (mức trung bình của khung tiền phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố đối với thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với Thông báo thay đổi mẫu con dấu tại công văn số 194/CV-TCKT ngày 08/9/2025).

Theo tài liệu họp cổ đông ngày 20/4 tới, NBB ghi nhận tổng doanh thu năm 2025 397,5 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm (404 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 24,7 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm (30 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ tăng 440% so với kế hoạch 2 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh tiến độ pháp lý, đền bù, thi công, của các dự án trọng điểm gồm dự án Sơn Tịnh, dự án De Lagi, dự án NBB II, dự án NBB Garden III. Đến nay, các vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án De Lagi, NBB II, NBB Garden III đã cơ bản được giải quyết và sẽ tiếp tục hoàn thiện năm 2026.

Năm 2026, NBB ghi nhận tổng doanh thu dự kiến đạt 380 tỷ, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 15 tỷ và 10 tỷ, công ty không chia cổ tức