Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá 54% lên một nông sản Mỹ

Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

Một nông dân Mỹ bên cây hồ đào - Ảnh: Xinhua.

Trong một động thái làm tăng thêm sức nóng trong căng thẳng thương mại âm ỉ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc ngày 10/8 đưa ra yêu cầu tiền đặt cọc chống bán phá giá ở mức cao đối với hạt hồ đào nhập khẩu từ Mỹ và Mexico.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc gặp mà thương mại được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những chủ đề thảo luận chính.

Ngày 10/8, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố kết quả sơ bộ của một cuộc điều tra chống bán phá giá, khẳng định rằng hạt hồ đào từ cả Mỹ và Mexico đang được bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá thấp một cách không công bằng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 11/8, các nhà nhập khẩu hạt hồ đào từ Mỹ sẽ phải đặt cọc 54,3% giá trị lô hàng, còn các nhà nhập khẩu hạt hồ đào Mexico sẽ đối mặt với các mức thuế dao động từ 17,8% đến 51,6%.

Quyết định áp thuế chống bán phá giá này được đưa ra trong lúc Washington và Bắc Kinh đang tiến hành công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của ông Tập tới Mỹ vào tháng 9. Tuy nhiên, việc hai bên liên tục “ăn miếng trả miếng” các biện pháp hạn chế thương mại và công nghệ đã và đang làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã không mấy ổn định.

Mới tuần trước, Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp trả đũa Mỹ, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với các thực thể của Mỹ và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các mặt hàng xuất khẩu liên quan đến máy bay không người lái.

Trước đó, trong những tháng gần đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã triển khai một loạt biện pháp nhằm vào các công ty Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng nóng khi các công ty Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ bằng các mô hình mới.

Ngoài ra, trong tháng 7 vừa qua, Mỹ đã áp thuế quan mới 12,5% đối với Trung Quốc do cáo buộc nước này không hành động đủ để xử lý tình trạng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Trong đợt áp thuế quan này, chính quyền ông Trump áp thuế quan từ 10-12,5% lên 60 đối tác thương mại, như một phần của nỗ lực tái thiết bức tường thuế quan sau khi thuế đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Tuần trước, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế quan 15% đối với các sản phẩm làm từ polisilicon, một nguyên liệu thô được sử dụng trong tấm pin mặt trời và con chip. Động thái này nhằm bảo về các nhà máy polisilicon của Mỹ khỏi sự cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc.

Trở lại với thuế chống bán phá giá hạt hồ đào, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu hạt hồ đào từ Mỹ vào nước này đã giảm mạnh sau một đợt tăng đột biến vào năm 2024, chỉ đạt 6,9 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay, so với 77,2 triệu USD của 2 năm trước. Thay vào đó, Trung Quốc đã tăng cường nhập hạt hồ đào từ Nam Phi trong những năm gần đây.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã viện dẫn kết quả sơ bộ của cuộc điều tra chống bán phá giá, khẳng định rằng hạt hồ đào từ Mỹ và Mexico đang được bán với giá thấp hơn giá trị hợp lý, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Điều đáng chú ý là trong một tuyên bố riêng, Bộ này cho biết không có công ty Mỹ nào tham gia vào cuộc điều tra, dẫn đến việc áp dụng mức thuế 54,3% cho tất cả các nguồn cung cấp từ Mỹ.

Trong tuyên bố nói trên, phía Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng họ "luôn thận trọng và kiềm chế trong việc sử dụng các biện pháp khắc phục thương mại", đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cuộc điều tra này đã được khởi xướng vào tháng 9 năm ngoái theo quy định chống bán phá giá của Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên hạt hồ đào rơi vào vòng xoáy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Mặt hàng này đã từng bị áp thuế quan trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, khi Trung Quốc đáp trả thuế quan Mỹ bằng cách áp mức thuế 47% lên hạt hồ đào của Mỹ. Việc áp thuế quan này đã khiến nông dân ở các bang Georgia và Arizona mất đi một thị trường xuất khẩu quan trọng, gây ra những thiệt hại kinh tế đáng kể.

Mức thuế quan 10% khác đã được Trung Quốc áp lên hạt hồ đào Mỹ vào tháng 3/2025, như một phần của các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh đối với các biện pháp thuế quan của ông Trump nhằm vào Trung Quốc khi ông lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai.