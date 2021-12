Ngăn chặn buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển

"Các đối tượng sẽ lợi dụng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu, than để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than qua biên giới, vùng biển. Từ đó, gây thất thu ngân sách nhà nước, mất an ninh năng lượng, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Bộ Giao thông vận tải.