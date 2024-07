Ngân hàng nào được kỳ vọng dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2024?

SSI Research vừa đưa ra ước tính lợi nhuận của nhóm ngân hàng niêm yết trong quý 2/2024 với nhiều ngân hàng tăng trưởng mạnh hàng chục phần trăm. Cụ thể chi tiết tăng trưởng từng ngân hàng như sau:

ACB: Lợi nhuận trước thuế Q2/2024 dự kiến đạt 5 - 5,2 nghìn tỷ đồng tăng 3,5% đến 7,6% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng ổn định đạt ít nhất 9% so với đầu năm trong Q2/2024. Tuy nhiên, dự báo NIM có thể giảm nhẹ so với quý trước do ACB hạ lãi suất cho vay nhằm kích cầu tín dụng, trong khi tỷ lệ nợ xấu có thể tăng nhẹ.

BID: Do tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 6% so với đầu năm hay 15% so với cùng kỳ trong khi tăng trưởng tiền gửi chậm hơn tăng 4-5% so với đầu năm, kỳ vọng NIM của BID sẽ phục hồi khá tốt so với quý trước trong Q2/2024. Tuy nhiên, chất lượng tài sản vẫn có thể chịu áp lực do liên đới từ CIC. Do đó, dự báo BID sẽ đạt 7,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng 12% trong Q2/2024.

CTG: Duy trì quỹ đạo tăng trưởng tín dụng ổn định trong nửa đầu năm 2024 tăng 5-6% giúp NIM duy trì tương đối ổn định so với quý trước. Ngân hàng cũng có thể tiếp tục xử lý nợ xấu mạnh mẽ trong Q2/2024, do đó lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 15% so với cùng kỳ đạt 7,5 nghìn tỷ đồng.

HDB: Ước tính lợi nhuận trước thuế Q2/2024 có thể đạt 3,5 - 3,6 nghìn tỷ đồng tăng 28% đến 31% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng tăng mạnh 10% so với đầu năm trong Q2/2024. NIM trong Q2/2024 có thể giảm so với Q1/2024.

MBB đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ nửa đầu năm 2024 với tăng trưởng tín dụng đạt 5,5% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng huy động chỉ tăng 2% so với đầu năm. Ngân hàng đã giải quyết xong trường hợp hạ nhóm nợ do liên đới từ CIC trong Q1/2024, điều này giúp cả NIM và NPL đều được cải thiện trong Q2/2024. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7,5 nghìn tỷ đồng tăng 21,8% so với cùng kỳ.

MSB: Thu từ nợ xấu đã xóa sẽ là nguồn thu nhập quan trọng của MSB trong quý 2/2024 với tổng số tiền ít nhất là 800 tỷ đồng. Mặc dù tăng trưởng tín dụng có thể đạt 10% so với đầu năm vào quý 2/2024 NIM có thể giảm nhẹ so với Quý 1/2024. Do đó, dự báo lợi nhuận trước thuế Quý 2/2024 sẽ đạt 2,1 - 2,2 nghìn tỷ đồng tăng 3,8% đến 8,8%

STB: NIM có thể đi ngang so với quý trước đó do tăng trưởng tín dụng phục hồi. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí dự phòng tín dụng có thể tăng lên trong quý 2/2024. Theo đó, lợi nhuận trước thuế Quý 2/2024 dự kiến đạt 2,5 nghìn tỷ đồng tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Với TCB, kỳ vọng tín dụng của TCB sẽ duy trì đà tăng tốt trong quý 2/2024 ở mức 10-11% so với đầu năm với NIM và NPL tương đối ổn định so với quý trước. Về lợi nhuận, khoản lợi nhuận bất thường từ kinh doanh trái phiếu Chính phủ có thể không lớn như trong Quý 1/2024. Do đó, ước tính lợi nhuận trước thuế đạt 7 nghìn tỷ đồng tăng 3,1% so với cùng kỳ nhưng giảm 5% so với quý trước.

TPB: Mặc dù tăng trưởng tín dụng chậm so với quý 2/2023 và NIM dự kiến giảm nhẹ so với quý trước, ước tính lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1,8-1,9 nghìn tỷ đồng trong quý 2, tăng 11,2%-17,4% so với cùng kỳ.

VCB: Do tăng trưởng tín dụng tăng lên khoảng 4% so với đầu năm vào cuối tháng 4/2024 trong khi tăng trưởng huy động giảm, NIM của VCB dự kiến ổn định trong quý 2, chất lượng tài sản được kiểm soát phù hợp. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 dự kiến đạt khoảng 10-10,3 nghìn tỷ đồng tăng 8-10% so với cùng kỳ.

VPB: Kỳ vọng VPB tiếp tục đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ trong Quý 2/2024 do FeCredit có thể đạt điểm hòa vốn trong quý này. Lợi nhuận trước thuế được dự báo tăng lên tới 60% so với cùng kỳ đạt 4,2 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIB bị dự báo lợi nhuận giảm 28-25% do VIB đã giảm lãi suất cho vay để kích cầu tín dụng, điều này có thể giúp ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng 3% so với đầu năm vào quý 2/2024 nhưng dự báo NIM sẽ giảm trong khi chi phí tín dụng tăng. Do đó, ước tính lợi nhuận trước thuế Quý 2/2024 đạt 2,1 - 2,2 nghìn tỷ đồng.

Tương tự, OCB lợi nhuận giảm 5-4%. Tỷ lệ NIM và NPL dự kiến sẽ duy trì ổn định so với quý trước tỏng khi tăng trưởng tín dụng đạt 7-8% so với đầu năm. Chi phí dự phòng có thể tăng đáng kể trong Quý 2/2024 làm lợi nhuận trước thuế giảm tương đương đạt 1,35 đến 1,5 nghìn tỷ trong quý 2/2024.