Ngân hàng NCB tài trợ vốn mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Phú Quốc đang tăng tốc hoàn thiện loạt công trình trọng điểm hướng tới APEC 2027. Đồng hành cùng hành trình ấy, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã kịp thời cung ứng nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, tiếp sức kiến tạo diện mạo mới của đảo ngọc và mở ra động lực phát triển dài hạn cho đất nước.

Chỉ còn hơn một năm nữa, Phú Quốc sẽ trở thành tâm điểm của khu vực châu Á – Thái Bình Dương khi Việt Nam lần thứ ba đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Trên đảo ngọc, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra khi hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông, đô thị và dịch vụ quy mô lớn đồng loạt được triển khai, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sự kiện đặc biệt quan trọng này, tạo tiền đề để Phú Quốc bứt phá trở thành điểm đến mới của thế giới.

TIẾP NGUỒN LỰC CHO PHÚ QUỐC TĂNG TỐC TRƯỚC THỀM APEC 2027

Phía sau tốc độ của đại dự án không chỉ là bài toán về sức người, máy móc hay công nghệ. Với những dự án có quy mô đầu tư lớn và yêu cầu tiến độ đặc biệt khẩn trương, khả năng bảo đảm dòng vốn liên tục cũng là một mắt xích quan trọng để các tổng thầu, nhà thầu duy trì nhịp độ thi công và chủ động triển khai từng hạng mục theo kế hoạch.

Đặc khu Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ảnh phối cảnh.

Phát huy vai trò mạch ngầm của nền kinh tế và là đối tác chiến lược của chủ đầu tư Sun Group, NCB hiện đang đồng hành cùng hàng loạt tổng thầu và nhà thầu tham gia thi công, xây lắp 5 dự án trọng điểm. Trong đó, nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC – công trình được xem như “trái tim” của sự kiện, kể câu chuyện về tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, với tổng diện tích hơn 16 ha và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 152.000 m².

Phối cảnh và diện mạo mới nhất của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Dòng vốn NCB cũng đang đồng hành triển khai gấp rút các dự án “cửa ngõ” và hạ tầng đón khách quốc tế tới Phú Quốc, làm nên diện mạo đô thị mới cho đảo ngọc: Dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, góp phần nâng cao năng lực đón khách và kết nối hàng không; Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, góp phần hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại đẳng cấp thế giới, cùng các khu đô thị mới góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch của Phú Quốc. Qua đó, tăng khả năng kết nối, thu hút đầu tư và tạo thêm dư địa để Phú Quốc nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phía sau nhịp thi công chưa từng có ở Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc là công cuộc chuẩn bị cho APEC 2027 và một tầm nhìn lớn hơn về vị thế hàng không của đảo Ngọc.

Dòng vốn và các giải pháp tài chính từ NCB hỗ trợ các tổng thầu, nhà thầu chủ động dòng tiền, duy trì nhịp thi công liên tục.

Không chỉ cung ứng vốn, NCB đồng thời triển khai các giải pháp tài chính, đáp ứng toàn diện nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thi công, gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, L/C và bao thanh toán. Qua đó, hỗ trợ các tổng thầu, nhà thầu chủ động dòng tiền, đáp ứng nhu cầu tài chính phát sinh và duy trì nguồn lực xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.

NCB cho biết sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực tài chính cho các tổng thầu, nhà thầu khi các hạng mục bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo, tham gia tích cực vào mục tiêu APEC 2027 và kiến tạo những giá trị dài hạn cho điểm đến.

GIA TĂNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, SẴN SÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Trước đó, NCB cũng đã tham gia tài trợ, thu xếp vốn cho hai công trình trọng điểm quốc gia tại TP.HCM gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM. Ngân hàng cũng là đơn vị tài trợ vốn cho nhà thầu, đồng thời cung cấp trọn gói các sản phẩm bảo lãnh, L/C và bao thanh toán, giúp nhà thầu chủ động nguồn lực, đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo - một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, và nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa khác.

Sự hiện diện của NCB tại các đại dự án phục vụ APEC 2027 và nhiều công trình trọng điểm khắp cả nước phản ánh bước chuyển mình lớn của NCB sau 5 năm tái cấu trúc toàn diện: năng lực được tích lũy đã chuyển hóa thành khả năng đồng hành với những doanh nghiệp, tập đoàn và dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quốc gia, mang lại giá trị cho cộng đồng, đất nước.

NCB định hướng tăng cường đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và các nhà thầu triển khai công trình trọng điểm quốc gia, tập trung ở những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng như xây dựng, hạ tầng, du lịch và hàng không.

Được biết, NCB vừa có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027” nhằm tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu riêng lẻ này, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng lên gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại. NCB cũng sẽ tự phá vỡ kỷ lục tăng vốn của chính mình khi trước đó vào cuối tháng 6/2026, ngân hàng đã hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động kể từ khi bắt đầu thành lập, nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng.