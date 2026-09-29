Ngày 29/9, thị trường vàng trong nước chứng kiến nhịp biến động dồn dập khi các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giá niêm yết đối với vàng miếng và vàng nhẫn. Nhiều doanh nghiệp thay đổi bảng giá niêm yết từ 3-4 lần/ngày, với biên độ lên tới cả triệu đồng mỗi lượng...

Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục tăng, giảm thất thường. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Nối tiếp nhịp giảm trong phiên hôm qua (28/9), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục đi xuống ngay khi mở cửa phiên hôm nay. Tuy nhiên, giá mua, bán vàng miếng liên tục ghi nhận từ 3 – 4 nhịp điều chỉnh tăng trong nphiên, đưa giá về trạng thái cân bằng.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC sụt 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 138 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong vòng nửa cuối phiên sáng, giá vàng miếng tăng 2 nhịp liên tiếp, chốt phiên tại 139 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Bước sang phiên chiều, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 139 triệu đồng/lượng và giá bán là 142 triệu đồng/lượng. Mức giá trên giữ nguyên trong suốt phiên chiều. So với giá chốt phiên 28/9, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Cá biệt, giá mua tại Bảo Tín Minh Châu sụt mạnh, kéo khoảng cách giữa giá mua và giá bán lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Phú Quý, và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt được niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/9.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ghi nhận tới 4 nhịp tăng và 1 nhịp giảm trong phiên 29/9. Tính đến 16 giờ, Mi Hồng cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại 142,5 triệu đồng/lượng còn giá mua là 141 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng tại thương hiệu này cũng tăng 100 nghìn đồng/lượng, neo tại 142,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua sụt 900 nghìn đồng/lượng, đặt tại 138,5 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này đứng im sau nhịp giảm mạnh. Tính đến 16 giờ, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 28/9.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 29/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, xu hưuosng phân háo thể hiện rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh. Đối với một số doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn, biên độ điều chỉnh cao nhất là 2 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá mua, bán vàng nhẫn tại một số hệ thống lớn vẫn nằm trong xu thế giảm lên tới cả triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ SJC và Ngọc Thẩm, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” đều đồng loạt neo ở ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá mua vẫn thấp hơn so với giá vàng miếng SJC khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 137,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, giá vàng miếng chốt phiên sáng trở lại 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 138,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Bước sang phiên chiều, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 139 triệu đồng/lượng và giá bán là 142 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/9, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự tại PNJ và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều ghi nhận tới 3 nhịp tăng liên tiếp trong phiên 29/9 sau nhịp giảm mạnh vào đầu phiên.

Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và Phú Quý cùng niêm yết tại ngưỡng 139,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 28/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp trên cũng tăng 100 nghìn đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăn giá vàng nhẫn mạnh nhất nhưng vẫn giữ giá mua, bán cạnh tranh nhất trên thị trường. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 133,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 137 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/9.

Biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 29/9 so với 28/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều là ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 29/9.

Sau nhịp giảm 1,8 triệu sau khi chốt phiên hôm qua (28/9), , giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tiếp tục giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 16 giờ, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên 28/9.