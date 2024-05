Ngân hàng Nhà nước bán khoảng 2,5 tỷ USD ra thị trường trong 1 tháng

Ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm (3 đồng/USD) trong ngày thứ 3 liên tiếp, lên mức 24.254 VND/USD, tương ứng với mức giá trần hiệu lực là 25.467 VND/USD.

Lúc 11h ngày 22/5, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá VND/USD quanh mốc 25.236 (mua vào), 25.466 (bán ra), tăng 3 đồng so với phiên 21/5 và bám sát giá trần theo quy định.

Tỷ giá trên thị trường tự do ghi nhận xu hướng đi ngang ở chiều mua vào và tăng nhẹ 10 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh vùng 25.730 - 25.740 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại lúc 11h ngày 22/5/2024.

Trong bối cảnh nhập siêu nửa đầu tháng 5/2024, cầu ngoại tệ liên tục duy trì ở mức cao, tỷ giá liên ngân hàng neo ở mức giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước là 25.450 nhiều tuần qua.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy cán cân thương mại cả nước nhập siêu ước tính khoảng 2,63 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5/2024. Xuất khẩu ghi nhận đạt 14,6 tỷ USD (giảm 8% so với nửa cuối tháng 4 trước đó), trong khi nhập khẩu đạt 17,3 tỷ USD, tăng 26%. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, xuất khẩu cả nước đạt 138,6 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023), nhập khẩu đạt 132,2 tỷ USD, tăng 18%. Với kết quả trong nửa đầu tháng 5/2024, thặng dư thương mại của Việt Nam ước tính đã giảm còn khoảng 6,4 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức thặng dư 6,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Theo Khối Thị trường tài chính, ACB, ngày 21/5, các thành viên trên liên ngân hàng đã đăng ký mua gần 600 triệu USD từ Ngân hàng Nhà nước, đưa mức lũy kế mua từ nguồn này đạt khoảng 2,5 tỷ USD tính từ giữa tháng 4 đến nay.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND các kỳ hạn chủ chốt phục hồi sau khi giảm mạnh trong tuần trước; lãi suất USD đi ngang.

Ngày 21/5, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND qua đêm 4,16%; 1 tuần 4,32%; 2 tuần 4,5% và 1 tháng 4,68%. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở kỳ hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ tăng nhẹ ở kỳ hạn 2 tuần; giao dịch tại qua đêm 5,27%; 1 tuần 5,32%; 2 tuần 5,39%, 1 tháng 5,41%.

Ngày 21/5, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở kỳ hạn 3 năm trong khi giảm nhẹ ở các kỳ hạn còn lại; chốt phiên ở mức: 3 năm 1,86%; 5 năm 2,01%; 7 năm 2,27%; 10 năm 2,75%; 15 năm 2,97%.

Trên thị trường mở, ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 5.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày trên kênh cầm cố, lãi suất giữ ở mức 4,25%. Có 2.737,46 tỷ đồng trúng thầu, có 2.996,21 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 500 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu với lãi suất tăng lên mức 3,9%, có 2.150 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nức bơm ròng 1.391,25 tỷ đồng ra thị trường, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống mức 57.090 tỷ đồng, khối lượng trên kênh cầm cố giảm xuống mức 5.838,49 tỷ đồng.