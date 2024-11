Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 24.000 tỷ đồng, tỷ giá neo cao

Cụ thể, có 21 thành viên tham gia và tất cả đều trúng thầu trên kênh cầm cố với giá trị 29.999,97 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trúng thầu ở mức 4%/năm. Có 10.000 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước phát hành 300 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 3,9%/năm; chỉ có 1 thành viên trúng thầu. Có 3.900 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đáo hạn trong phiên 4/11.

Như vậy, ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 23.599,97 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Có 53.999,88 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 82.500 tỷ đồng tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Động thái bơm ròng mạnh của Ngân hàng Nhà nước diễn ra trong bối cảnh tỷ giá vẫn neo ở mức cao trước biến số lớn nhất của thị trường trong tuần này là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai (Thứ Ba ngày 5/11).

Từ tháng 10 đến nay, USD Index tăng mạnh cùng với lãi suất liên ngân hàng có thời điểm xuống thấp dưới 3% khiến cho chênh lệch lãi suất USD – VND bị nới rộng ra. Cũng trong tháng, các doanh nghiệp và Kho bạc Nhà Nước đẩy mạnh mua USD. Những sự kiện này diễn ra đồng thời khiến tỷ giá tăng nhanh và mạnh. VND chỉ mất giá 1,2% so với USD cho đến cuối tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, tỷ giá đã tăng nhanh vào tháng 10 và mất giá hơn 4% so với USD. Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện những biện pháp can thiệp như hút tiền ra khỏi hệ thống và bán USD để kiềm lại đà tăng của tỷ giá từ ngày 22/10.