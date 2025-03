Ngành du lịch đón nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực

Tháng 1/2025, lượng khách đến nước ta đã đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu kỷ lục mới của ngành du lịch Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19, lượng khách trong tháng 1/2025 cao hơn đến 37,8%.

Mới đây, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2025, có 17 đơn vị du lịch của Việt Nam được trao giải tại 4 hạng mục: Giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN, Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN, Giải thưởng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê - Homestay ASEAN và Giải thưởng Nhà vệ sinh công cộng ASEAN. Đây chính là những tín hiệu tích cực, khả quan hứa hẹn nhiều khởi sắc, bứt phá cho du lịch Việt Nam thời gian tới.

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG BÁO TIN VUI

Theo báo cáo từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2/2025, thành phố đã đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là lượng khách quốc tế đạt gần 496,45 nghìn lượt, tăng mạnh 29,6% so với tháng 2/2024, trong khi khách du lịch nội địa đạt 1,89 triệu lượt, tăng 5,3%. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 2/2025 ước đạt 9,22 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, Hà Nội đón tổng cộng 4,59 triệu lượt khách, tăng 7,4%, với doanh thu đạt 18,25 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội cũng phát triển mạnh mẽ. Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trong tháng 2 đạt 62,34%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tương tự, theo thống kê, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai tháng 2/2025 đạt 1,23 triệu lượt; trong đó khách quốc tế 80.010 lượt, khách nội địa 1,16 triệu lượt, tăng 51% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 2,05 triệu lượt khách du lịch, bằng 20% kế hoạch năm.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lào Cai, tháng 2/2025, tỉnh Lào Cai đã đón khách du lịch từ 147 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Lào Cai, đứng đầu là Trung Quốc, Malaysia xếp ở vị trí thứ hai và Hàn Quốc xếp thứ ba.

Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, cho biết, năm 2025, du lịch Cát Bà đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt du khách (cao hơn so với năm 2024 khoảng 400.000 lượt). Với nhiều cố gắng và nỗ lực, trong tháng 2/2025, du lịch Cát Bà đón gần 160.000 lượt du khách. Qua đó, nâng tổng số du khách trong 2 tháng đầu năm 2025 lên gần 286.000 lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong số này, có tổng cộng gần 177.000 lượt khách du lịch quốc tế, đạt 15,4% kế hoạch cả năm 2025, tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 gần 16%. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt hơn 257 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch năm và cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 gần 27%. Chỉ tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 12/2/2025, tổng số lượt du khách thăm quan, nghỉ đêm trên các vịnh thuộc Quần đảo Cát Bà đạt gần 76.000 lượt, tổng doanh thu đạt gần 26 tỷ đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, ước tính trong tháng 2/2025, toàn tỉnh đón khoảng 920.000 lượt khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 455.000 lượt, khách nội địa ước đạt 465.000 lượt. Tổng thu du lịch tháng 2/2025 ước đạt 4.779,3 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.362,8 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 6 chuyến tàu du lịch biển với 11.000 lượt khách.

Trong khi đó, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, tổng doanh thu du lịch 2 tháng năm 2025 trên địa bàn Thành phố đạt hơn 37.400 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, khách quốc tế đến TP.HCM đạt 1.044.836 lượt, tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2024. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM đạt 5.579.780 lượt, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2024.

VIỆT NAM - ĐI ĐỂ YÊU

Theo dữ liệu từ nền tảng Google Destination Insights, nửa đầu tháng 2/2025, lượng tìm kiếm quốc tế tăng cao ở mức từ 30 - 45%. Các thị trường đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Canada, Đức và Malaysia.

Điều này khẳng định, bên cạnh sự quan tâm của những thị trường trọng điểm, Việt Nam đang thu hút sự chú ý từ hai thị trường lớn là Australia, Ấn Độ, cho thấy nhiều tiềm năng đẩy mạnh tăng trưởng lượng khách quốc tế trong năm nay.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu". Chương trình mang đến nhiều ưu đãi về giá cả, dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch như: miễn phí vào cửa một số điểm tham quan, khu du lịch; giảm giá các sản phẩm, dịch vụ vận tải khách, lưu trú, ăn uống, giải trí, mua sắm... Giá trị những ưu đãi lên tới 50% tùy theo từng hạng mục dịch vụ.

Cụ thể, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng và bán các gói sản phẩm du lịch liên kết bao gồm: gói sản phẩm về du lịch văn hóa, di sản; du lịch ẩm thực; du lịch golf; du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn… Hoặc liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ du lịch từ vận chuyển, mua sắm, ẩm thực, tham quan, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo, thể thao… để hấp dẫn du khách.

Chương trình kích cầu du lịch 2025 cũng đặt ra yêu cầu với các đơn vị vận tải xây dựng chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam bao gồm gói giá ưu đãi, giảm giá vé tàu, máy bay hoặc các chương trình khuyến mãi riêng cho các đoàn khách tham gia chương trình kích cầu. Nghiên cứu, lên kế hoạch mở thêm các đường bay thẳng, bay thuê chuyến, tăng tần suất bay kết nối các trung tâm du lịch của Việt Nam với các thị trường gửi khách tiềm năng...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai mạnh mẽ hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm. Trong đó, chương trình giới thiệu điểm đến Việt Nam sẽ được tổ chức tại Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ. Một trong những điểm nổi bật của chương trình kích cầu du lịch năm 2025 là việc Cục Du lịch Quốc gia sẽ triển khai chuyên trang kích cầu du lịch để các doanh nghiệp và địa phương có thể cập nhật thông tin, chương trình khuyến mãi và sự kiện đặc biệt.

Bên cạnh các biện pháp quảng bá và ưu đãi, chương trình kích cầu còn khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam đăng ký tham gia tổ chức tour du lịch theo chương trình miễn thị thực. Các điểm du lịch nổi tiếng như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế và Hạ Long sẽ đóng vai trò trọng tâm trong chiến dịch này.