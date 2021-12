Ngành du lịch toàn cầu lại “thở dài” vì biến chủng covid Omicron

Các doanh nghiệp du lịch trên toàn thế giới mới chỉ tìm được chỗ đứng chỉ hai, ba tháng gần đây sau gần hai năm khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19. Thế nhưng giờ đây, họ lại tiếp tục đứng trước lo ngại bị ảnh hưởng bởi các quốc gia dựng lên những rào cản mới để hạn chế di chuyển trong nỗ lực ngăn chặn biến chủng Omicron.

TỪ HÀNG KHÔNG TỚI DU THUYỀN

Tính đến thời điểm này đã có hơn 30 quốc gia ban bố các lệnh hạn chế đi lại từ cấm toàn diện các chuyến bay quốc tế như Nhật Bản và Israel cho đến hạn chế theo khu vực. Các quyết định này đã tác động trực tiếp lên ngành hàng không và du lịch. Trong khi đó, những du khách háo hức muốn ra khỏi nhà để đi du lịch mùa Giáng sinh và cuối năm đã buộc phải hoãn các chuyến nghỉ dưỡng.

Vào ngày 30/11, hãng hàng không easyJet có trụ sở tại London cho biết các quy định hạn chế đi lại được gia hạn dường như đang ảnh hưởng đến việc đặt vé mùa đông. Giám đốc điều hành Johan Lundgren cho biết tới hiện tại, thiệt hại tuy vẫn chưa nghiêm trọng như các đợt trước, nhưng họ đang "cần tìm hiểu các biến thể mới" để có phương án ứng phó.

Hãng dữ liệu hàng không OAG cho biết, các hãng hàng không toàn cầu đã cắt giảm 2,4% công suất theo lịch trình trong bốn tháng tới. Thiệt hại cụ thể với ngành du lịch tuy chưa thể ước tính nhưng nhiều nơi đã bắt đầu cảm nhận sự “u ám” vì tháng 12 chính là mùa cao điểm của ngành du lịch toàn cầu.

Việc đón chào tàu chở khách Europa tại cảng Cape Town vào ngày 30/11 từng được xem như sự kiện khởi đầu cho mùa du lịch tàu biển đầu tiên ở Nam Phi sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên biến thể Omicron đang phủ bóng đen lên triển vọng phục hồi của ngành du thuyền. Việc hàng loạt quốc gia công bố các lệnh hạn chế đi lại đối với khu vực phía Nam châu Phi đã khiến những con tàu hạng sang có nguy cơ không thể cập cảng. Mùa du lịch tàu biển vừa mới bắt đầu đã lại quay về vạch xuất phát.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN GIÁNG SINH TRỞ NÊN ẢM ĐẠM

Quyết định đóng cửa đất nước của Israel đối với du khách nước ngoài đang ảnh hưởng đến ngành du lịch của quốc gia này khi họ chuẩn bị cho lễ Hanukkah và lễ Giáng sinh. Đất nước này chỉ mở cửa đón khách du lịch vào tháng 11, sau khi cấm hầu hết du khách nước ngoài kể từ đầu năm ngoái. Chỉ có hơn 30.000 khách du lịch đến Israel trong nửa đầu tháng 11, so với 421.000 vào tháng 11/2019, theo số liệu của chính phủ.

Tại thành phố Bethlehem, Bờ Tây, được các tín đồ Thiên chúa giáo tôn kính là nơi sinh của Chúa Giê-su, các doanh nghiệp dự kiến sẽ thúc đẩy du lịch Giáng sinh. Khách sạn Bethlehem, một trong những khách sạn lớn nhất trong thành phố, đã hoạt động với một phần nhỏ công suất trong 18 tháng qua.

"Tất cả những người đặt phòng trong vòng hai tuần tới đều đã báo hủy, trong khi những người khác đang chờ xem diễn biến của dịch. Mùa Giáng sinh đã trở nên lặng lẽ. Tôi không biết chúng tôi có thể tồn tại được bao lâu nữa," Michael Mufdi quản lý của khách sạn cho biết.

Đại dịch đã khiến du lịch nước ngoài ở Nhật Bản giảm từ 32 triệu du khách vào năm 2019 xuống còn 4 triệu vào năm ngoái, điều này có vẻ không khả quan hơn là bao trong năm nay. Trước những lo lắng về Omicron, Nhật Bản ngày 1/12 đã thắt chặt lệnh cấm du khách nước ngoài, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không ngừng nhận đặt chỗ mới cho tất cả các chuyến bay đến nước này cho đến cuối tháng.

Ở châu Âu, các khu nghỉ mát trượt tuyết ở Alpine lo lắng về việc làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu như đảm bảo tất cả những người trượt tuyết được tiêm phòng hoặc phục hồi sau khi bị bệnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút. Matthias Stauch, người đứng đầu hiệp hội vận hành thang kéo trượt tuyết của Đức VDS, cho biết nhiều doanh nghiệp kiểu gia đình nhỏ rất thiếu nhân viên để thực hiệu quy trình trên.

Cũng vì biến chủng Omicron, Hiệp hội đang cảnh báo về thiệt hại kinh tế lớn đối với ngành du lịch nếu có một cuộc đóng cửa trên diện rộng khác. Các nhà điều hành du lịch lập luận rằng các quyết định của chính phủ về các hạn chế nên đợi cho đến khi được biết nhiều hơn về biến chủng Omicron, nhưng họ thừa nhận rằng chính phủ cũng không thể liều lĩnh.

Tại châu Á, việc ra mắt chương trình du lịch dành cho người đã tiêm chủng (VTL) của Singapore với Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Bộ Y tế Singapore cho biết: "Nguyên nhân đến từ vị trí lân cận của các nước này với vai trò là nút vận chuyển đến các quốc gia bị ảnh hưởng của biến thể mới gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe". Các tuyến bay VTL đến ba quốc gia Trung Đông này trước đó dự kiến bắt đầu từ ngày 6/12.

NHỮNG ĐỀ XUẤT YẾU ỚT TRƯỚC NỖI SỢ TOÀN CẦU

Hiện Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà điều hành tour và Đại lý lữ hành châu Âu và người phát ngôn Uỷ ban châu Âu đã kêu gọi các chính phủ EU phối hợp tốt hơn, không đặt rào cản với những người đã tiêm chủng đủ, có xét nghiệm PCR hay bằng chứng khỏi bệnh sau Covid-19, tránh làm tê liệt ngành công nghiệp du lịch.

Hiệp hội các hãng hàng không lớn nhất châu Âu, Airlines for Europe (A4E) còn đề xuất du khách có thể tìm các tuyến đường thay thế để vào EU thông qua những trung tâm hàng không không thuộc EU - nơi các quy định tương tự có thể không được áp dụng.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng tuyên bố rằng lệnh cấm đi lại sẽ không thể ngăn chặn được sự lây lan của biến chủng Omicron. "Các lệnh cấm đi lại không những không ngăn chặn (Omicron) lây lan ra thế giới mà còn tạo ra gánh nặng cho cuộc sống và sinh kế. Ngoài ra, chúng có thể tác động tiêu cực đến các nỗ lực y tế toàn cầu trong thời kỳ đại dịch do (biện pháp này) không khuyến khích các quốc gia báo cáo và chia sẻ dữ liệu dịch tễ học," WHO cho biết.

Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý, những người thuộc nhóm đối tượng dễ bị mắc Covid-19 nghiêm trọng, bao gồm cả người trên 60 tuổi, nên hoãn việc đi du lịch.