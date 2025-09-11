Ngày hội văn hóa Việt – Hàn 2025 sắp diễn ra bên bờ sông Hương

Theo thông tin từ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc
khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Huế chính thức trở
thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế sẽ đăng cai tổ chức
Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025, hứa hẹn mang đến một không gian giao lưu
đậm chất di sản và hiện đại.
Sự kiện được đánh giá là hoạt động
ngoại giao văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định mối quan hệ hữu nghị
bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của Huế trong việc mở
rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Với vị thế trung tâm văn hóa – du lịch của cả
nước, Huế trở thành điểm hẹn để quảng bá di sản, bản sắc Việt Nam, đồng thời kết
nối cộng đồng hai nước trong tinh thần hiểu biết, sẻ chia.
Trong khuôn khổ chương trình, khoảng
100 gian hàng sẽ giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của
Việt Nam và Hàn Quốc. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm mặc hanbok, tham gia
trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống của cả hai nước.
Song song đó, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng OCOP, áo dài Huế cùng các sản
phẩm từ làng nghề truyền thống sẽ được trưng bày, tạo nên không gian đa dạng, vừa
tôn vinh giá trị văn hóa lâu đời, vừa mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sáng
tạo.
Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi
chương trình nghệ thuật phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Khán giả sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế – di sản phi vật thể của
nhân loại, cùng những tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (Gugak). Bên cạnh
đó, sự sôi động của K-pop, V-pop và các hoạt động Random Dance sẽ mang đến bầu
không khí trẻ trung, gắn kết cộng đồng.
Đặc biệt, sự tham gia của đoàn
nghệ thuật Uhee (Hàn Quốc) cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Huế và nhiều nghệ sĩ Việt
Nam hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn giao thoa độc đáo, để lại dấu ấn cho
khán giả trong nước và quốc tế.
Lễ khai mạc sẽ được tổ chức lúc
19 giờ ngày 27/9 tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi. Chương trình khai mạc gồm các tiết mục
văn nghệ chào mừng, phát biểu, trao tặng hoa và quà lưu niệm, trước khi mở màn
chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật trong suốt hai ngày.
Không chỉ là sự kiện văn hóa –
nghệ thuật, Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025 còn là hoạt động ngoại giao
nhân dân giàu ý nghĩa, góp phần củng cố nền tảng hợp tác trong lĩnh vực văn
hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là dịp để Huế khẳng
định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, thể hiện khát vọng hội
nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.