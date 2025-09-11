Thứ Năm, 11/09/2025

Du lịch

Ngày hội văn hóa Việt – Hàn 2025 sắp diễn ra bên bờ sông Hương

Nguyễn Thuấn

11/09/2025, 09:18

Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025 do UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 27 – 28/9 tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và Cầu gỗ Lim bên bờ sông Hương...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế sẽ đăng cai tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025, hứa hẹn mang đến một không gian giao lưu đậm chất di sản và hiện đại.

Sự kiện được đánh giá là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Với vị thế trung tâm văn hóa – du lịch của cả nước, Huế trở thành điểm hẹn để quảng bá di sản, bản sắc Việt Nam, đồng thời kết nối cộng đồng hai nước trong tinh thần hiểu biết, sẻ chia.

Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 100 gian hàng sẽ giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Hàn Quốc. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống của cả hai nước.

Song song đó, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng OCOP, áo dài Huế cùng các sản phẩm từ làng nghề truyền thống sẽ được trưng bày, tạo nên không gian đa dạng, vừa tôn vinh giá trị văn hóa lâu đời, vừa mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sáng tạo.

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Khán giả sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế – di sản phi vật thể của nhân loại, cùng những tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (Gugak). Bên cạnh đó, sự sôi động của K-pop, V-pop và các hoạt động Random Dance sẽ mang đến bầu không khí trẻ trung, gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uhee (Hàn Quốc) cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Huế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn giao thoa độc đáo, để lại dấu ấn cho khán giả trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức lúc 19 giờ ngày 27/9 tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi. Chương trình khai mạc gồm các tiết mục văn nghệ chào mừng, phát biểu, trao tặng hoa và quà lưu niệm, trước khi mở màn chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật trong suốt hai ngày.

Không chỉ là sự kiện văn hóa – nghệ thuật, Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc 2025 còn là hoạt động ngoại giao nhân dân giàu ý nghĩa, góp phần củng cố nền tảng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là dịp để Huế khẳng định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, thể hiện khát vọng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

du lịch huế

1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được vinh danh cùng Chủ tịch Fed

Tài chính

2

Thanh khoản thấp cùng diễn biến ổn định đang tạo điều kiện để VN-Index duy trì nhịp tích lũy

Chứng khoán

3

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ

Dự án

4

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tiêu điểm

5

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

Đầu tư

