Nghệ An công khai 10 doanh nghiệp “đội sổ” nợ đọng bảo hiểm

Trong số các đơn vị nợ đọng bảo hiểm, có 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất với số tiền lên tới hơn 85 tỷ đồng. Cụ thể là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24, địa chỉ tại đường Xiêng Khoảng, TP Vinh với 127 tháng nợ, tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng, Công ty CP 482 địa chỉ số 126 đường Mai Hắc Đế, TP Vinh với số tiền nợ hơn 16 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi I địa chỉ số 216 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh nợ hơn 9 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423 địa chỉ số 29 đường Quang Trung, TP Vinh nợ hơn 7 tỷ đồng.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đối với doanh nghiệp nợ đóng Bảo hiểm xã hội hoặc đóng không đầy đủ cho người lao động, đối tượng trực tiếp chịu thiệt thòi là người lao động. Nhiều lao động dù đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí nhưng không thể xác nhận sổ Bảo hiểm để hưởng chế độ do đơn vị còn nợ Bảo hiểm xã hội, dẫn đến thiếu số năm đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người lao động phản ánh, khiếu nại, tụ tập đông người.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 8951 yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sử dụng lao động về việc tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đôn đốc thu, thu hồi số tiền chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động; xử lý nghiêm những đơn vị có hành vi nợ, chậm, trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở đó hoàn thiện, tổng hợp và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan sang cơ quan điều tra để tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.