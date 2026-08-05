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Quảng Ninh đề xuất quy hoạch tuyến cao tốc mới nối Hải Phòng - Hạ Long với Vành đai 5

M Minh Kiệt

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đề nghị bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55 km kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia...

Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh.
Một đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đề xuất này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng. Đồng thời, tuyến đường cũng được định hướng đồng bộ với dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55 km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông.

Tuyến được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100-120 km/h. Tại điểm cuối sẽ bố trí nút giao kết nối với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội (CT.39). Song song với tuyến cao tốc, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe ở hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất và dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai đầu tư.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc bổ sung tuyến cao tốc này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, hình thành hành lang phát triển mới giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ; phát huy hiệu quả hệ thống cảng biển, sân bay, các khu kinh tế và các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trong khu vực, qua đó góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo dư địa phát triển bền vững cho vùng Đông Bắc.

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