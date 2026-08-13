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Askonomy

Mở rộng không gian phát triển tạo dư địa cho nguồn cung bất động sản

T Thanh Xuân

Cùng với việc Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng, quy hoạch và mở rộng không gian đô thị, nguồn cung bất động sản được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời, từng bước đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm…

Ảnh minh họa: Hoàng Bách
Ảnh minh họa: Hoàng Bách

Phát biểu tại sự kiện công bố báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội diễn ra chiều 12/8, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, cho biết quý 2/2026, thị trường căn hộ tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Trong đó, cơ cấu nguồn cung vẫn thể hiện sự lệch pha khi sản phẩm cao cấp chiếm ưu thế.

Cụ thể, nguồn cung mới chủ yếu đến từ phân khúc hạng A, với 5.317 căn. Lượng căn bán được tăng nhẹ so với quý trước nhưng giảm so với cùng kỳ. Về cơ cấu giao dịch, hạng B chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 52%. Còn ở chiều giá, giá chào bán sơ cấp tăng 16% theo quý và 27% theo năm.

Một điểm đặc biệt của quý này là thị trường không ghi nhận nguồn cung mới có giá dưới 70 triệu đồng/m2. Thực tế, kể từ năm 2022, nguồn cung sơ cấp hạng C liên tục bị thu hẹp, bình quân giảm 28% mỗi năm và dự báo chỉ chiếm 15% nguồn cung tương lai.

Thời gian tới, nguồn cung nói chung trên thị trường sẽ mở rộng với khoảng 22 dự án mới, cung cấp 13.700 căn. Động lực chính đến từ các đại dự án mới, cùng những chính sách hỗ trợ, qua đó bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường.  

Theo bà Hằng, cơ cấu nguồn cung có thể thay đổi. Việc Luật Thủ đô được phê duyệt, nhiều khu đô thị mới, nhất là những khu đô thị đa mục tiêu sẽ bổ sung thêm sản phẩm vừa túi tiền, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đây là các dòng sản phẩm vốn thiếu trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, quy hoạch, hạ tầng và định hướng phát triển đô thị là những yếu tố rất quan trọng. Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, đánh giá việc Hà Nội đẩy mạnh đầu tư các tuyến vành đai 1; 2,5; 3; 3,5; 4 và chuẩn bị triển khai vành đai 5 sẽ nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới giao thông. Cùng với đó, nếu tiến độ được duy trì, năm 2027 có thể ghi nhận sự thay đổi đáng kể khi nhiều cây cầu dự kiến hoàn thành và trục Quốc lộ 1A được mở rộng. Những công trình này giúp kết nối giữa các khu vực thuận lợi hơn, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm quỹ đất để khai thác, qua đó gia tăng nguồn cung cho thị trường.

Đến năm 2030, diện mạo đô thị kỳ vọng tiếp tục thay đổi mạnh mẽ, khi một trong các tuyến metro triển khai và hoàn thành theo kế hoạch. Theo đó những công trình, dự án xung quanh nhà ga cũng phát triển, góp phần tăng khả năng kết nối và tạo điều kiện hình thành không gian đô thị đồng bộ hơn.  

Theo ông Matthew Powell, cùng với hạ tầng, việc Hà Nội đẩy mạnh các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền là hướng đi đúng đắn, nhằm cân đối lại cơ cấu sản phẩm. Trong bối cảnh nguồn cung cao cấp chiếm tỷ trọng lớn, nhưng sản phẩm phù hợp khả năng tài chính còn thiếu, bổ sung loại hình nhà ở này giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu ở thực và nhóm dân cư gặp khó khăn trong tiếp cận nhà ở.

Vị chuyên gia cho rằng các chính sách và cải cách pháp luật đang triển khai nhanh hơn với định hướng rõ hơn vào nhu cầu ở thực. Điều này làm thay đổi thói quen đầu tư, phân bổ dòng tiền vào nhiều phân khúc và giúp thị trường phát triển cân đối hơn.

Về những khu vực có triển vọng, giai đoạn 2026–2027, khu vực hưởng lợi từ các tuyến vành đai, cầu và trục quốc lộ dự báo có thêm điều kiện phát triển. Tuy nhiên, để đánh giá tiềm năng dài hạn của một khu vực, cần dựa vào diễn biến thực tế như: tiến độ khởi công công trình hạ tầng, tốc độ giải phóng mặt bằng, việc ban hành chủ trương và văn bản pháp lý, cũng như tiến độ triển khai dự án. Đây là t cơ sở quan trọng nhằm nhận diện khả năng phát triển thực tế, thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng từ quy hoạch.

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