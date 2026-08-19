Nghệ An: Khởi công 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.150 tỷ đồng

Ngày 19/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc và khởi công kỹ thuật Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai. Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.150 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực xử lý chất thải, năng lượng, du lịch và dịch vụ...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện Nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công xây dựng Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh

Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An do Công ty Cổ phần Galax, thành viên Hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO, làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng với công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và phát điện 30 MW. Nhà máy ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới xử lý căn bản lượng rác thải sinh hoạt, giảm chôn lấp và chuyển hóa chất thải thành nguồn năng lượng.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy điện rác có quy mô lớn nhất miền Trung và thuộc nhóm các nhà máy điện rác quy mô lớn tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO, cho biết nhà đầu tư sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là rút ngắn 12 tháng so với tiến độ được phê duyệt, đưa nhà máy vào vận hành trong quý IV/2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Trong quá trình xây dựng và vận hành, nhà máy phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy; kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải, thực hiện đầy đủ các cam kết về môi trường và công khai thông tin theo quy định.

Phối cảnh Nhà máy điện rác Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND xã Hải Lộc và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát dự án.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chất lượng công trình trong toàn bộ quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị.

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công kỹ thuật Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai.

Dự án do Công ty TNHH một thành viên Sunwin làm nhà đầu tư, có diện tích khoảng 217,75 ha, tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2029.

Theo quy hoạch, dự án gồm 3 phân khu chính. Trong đó, khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 89 ha, phát triển hệ thống biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao cùng các dịch vụ, tiện ích cao cấp. Khu sân gôn 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế rộng khoảng 90 ha. Phần diện tích còn lại khoảng 38,75 ha dành cho trồng cây xanh.

La Brise được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe và cảnh quan sinh thái. Dự án nằm trong khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi, nơi đang hình thành không gian phát triển mới với các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Khi hoàn thành, La Brise được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao chất lượng cao, không chỉ phục vụ du khách mà còn đáp ứng nhu cầu của chuyên gia, người lao động tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II và các khu công nghiệp lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công kỹ thuật dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise. Ảnh: Phan Quỳnh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị Công ty TNHH một thành viên Sunwin tập trung nguồn lực, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng tiến độ và các cam kết với tỉnh.

Theo ông Bùi Thanh An, trong quá trình đầu tư cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, kiến trúc, cảnh quan và bảo vệ môi trường; ưu tiên bảo tồn rừng, cây xanh hiện hữu, phát huy lợi thế cảnh quan tự nhiên và không gian ven biển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An phát biểu. Ảnh: Phan Quỳnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn; quan tâm đào tạo, ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương để người dân trong vùng dự án được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cùng các sở, ngành được giao tiếp tục đồng hành, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục và kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường, nhất là các vấn đề về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, thoát nước, cảnh quan ven biển, quốc phòng - an ninh và quyền tiếp cận biển của cộng đồng.

Đối với chính quyền và người dân phường Tân Mai, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi, đồng thời tham gia giám sát nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An khẳng định tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, các dự án phải được triển khai thực chất, đúng pháp luật, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.