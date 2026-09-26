Thủ tướng: Hải Phòng tập trung nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng 13% năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng tập trung phát triển công nghiệp, đẩy nhanh đầu tư công, hạ tầng khu công nghiệp, logistics và nhà ở xã hội để tạo thêm động lực tăng trưởng…

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov,vn

Ngày 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác cán bộ; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 và triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Theo Thủ tướng, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh; quy mô GDP chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Hải Phòng cũng là một trong những cực tăng trưởng được Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ đặt kỳ vọng cao, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 là 13% và bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 13-14%.

Đánh giá kết quả kiểm tra, Thủ tướng cho rằng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản. Đội ngũ cán bộ từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cán bộ cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, thời gian tới, Hải Phòng cần tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ, ưu tiên tại các xã, phường; đánh giá cụ thể từng địa bàn để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ. Đặc biệt, cần chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực, trong đó chú trọng khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ.

Cùng với đó, Hải Phòng cần tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ nhân dân; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng triển khai thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng và giá trị kinh tế; ưu tiên ngân sách, lựa chọn các bài toán chiến lược để đặt hàng nghiên cứu, thương mại hóa. Thành phố cần tiếp tục phát triển hạ tầng 5G, chính quyền số và dữ liệu dùng chung, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục và y tế.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ CÔNG VÀ HẠ TẦNG TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Theo đánh giá tại hội nghị, Hải Phòng tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số. Dự kiến 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 162,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% và đạt khoảng 83% dự toán.

Thành phố cũng đang mở rộng không gian phát triển với các nền tảng mới như Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu thương mại tự do. Trong 9 tháng, có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư, 9 khu công nghiệp khởi công. Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án; nhà ở xã hội hoàn thành trên 2.400 căn, vượt kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm và hoạt động của doanh nghiệp, qua đó kịp thời xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Trong những tháng cuối năm, Thành phố được yêu cầu tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các ngành điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, ưu tiên các dự án mở rộng công suất và dự án sắp vận hành.

Cùng với đó là đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển khu công nghiệp sinh thái; thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài phù hợp định hướng phát triển, có chuyển giao công nghệ và gắn kết với doanh nghiệp trong nước.

Với lợi thế thành phố cảng, Hải Phòng cần tiếp tục phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế; tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối logistics cùng với hạ tầng hàng không, đường sắt và đường bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vừa và nhỏ; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, cần có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, đưa nhanh các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng, chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác theo quy định.

Đối với thị trường lao động và an sinh, Hải Phòng được yêu cầu có cơ chế thu hút nhân lực, liên kết đào tạo để xử lý thiếu hụt lao động; đẩy nhanh nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung; triển khai các nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục theo các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đối với các kiến nghị của Hải Phòng, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung xử lý trong tổng thể quá trình hoàn thiện pháp luật. Sau hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.