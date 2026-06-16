Mô hình quỹ đất R4 và chiến lược chứng khoán nhà ở cho thuê: Kinh nghiệm Trung Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam
TS. Nguyễn Nghĩa*
16/06/2026, 15:52
Việt Nam cần nghiên cứu luật hóa một loại hình quỹ đất đặc chủng trong Luật Đất đai và Luật Nhà ở, tương tự như mô hình R4. Quỹ đất này phải được quy hoạch tại các vị trí tiếp cận gần với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao (như Hòa Lạc, Thủ Đức) hoặc dọc các trục giao thông công cộng lớn (Metro số 1, số 2). Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất với tiền sử dụng đất ở mức tối thiểu để triệt tiêu chi phí gốc, nhưng đi kèm chế tài pháp lý tối cao...
1. BỐI CẢNH VĨ MÔ VÀ PHÁN QUYẾT CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC
Trong hơn hai thập kỷ, nền kinh tế Trung Quốc vận hành dựa
trên một "cỗ máy vĩnh cửu": chính quyền địa phương bán quyền sử dụng
đất thương mại với giá cao để lấy ngân sách, các tập đoàn bất động sản vay nợ
đòn bẩy lớn để thu gom quỹ đất, xây dựng tốc độ cao, bán nhà trên giấy để thu
tiền trước, rồi tiếp tục chu kỳ đó. Mô hình này đã đẩy giá nhà tại các đô thị cấp
1 (Tiers-1) lên mức phi lý. Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập (Price-to-Income Ratio)
tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến có thời điểm vượt mức 40-50 lần, bỏ xa các
đô thị đắt đỏ nhất phương Tây.
Khi “Lằn ranh đỏ” (Three Red Lines) được áp đặt, thanh khoản
của các tập đoàn tư nhân lập tức đóng băng, dẫn đến làn sóng vỡ nợ trái phiếu
và hàng triệu căn hộ xây dở dang (nhà nát – “rotten-tail buildings”). Hệ lụy
không chỉ dừng lại ở rủi ro tài chính hệ thống, mà tệ hơn, nó tạo ra một cuộc
khủng hoảng niềm tin sâu sắc trong giới trẻ — thế hệ lựa chọn lối sống “nằm phẳng”
(tang ping), lười kết hôn và từ chối sinh con do gánh nặng an cư quá lớn.
Trước tình thế đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã
đưa ra phán quyết chiến lược tối cao, tái khẳng định luận điểm cốt lõi của Chủ
tịch Tập Cận Bình:
“Nhà là để ở, không phải để đầu cơ” (Housing is for living
in, not for speculation).
Quyết sách của Bộ Chính trị không còn coi bất động sản là
công cụ kích thích tăng trưởng GDP ngắn hạn, mà định vị nó thành một ngành dịch
vụ hạ tầng xã hội thiết yếu. Định hướng chiến lược này yêu cầu cấu trúc lại thị
trường theo mô hình song hành “Bảo đảm + Thương mại” (Dual-track housing
system). Trong đó, nhà ở thương mại thông thường để thị trường tự điều tiết,
còn nhà nước sẽ kiểm soát tuyệt đối nguồn cung “Nhà ở bảo đảm” (Affordable
Housing) thông qua việc phân bổ trực tiếp một loại quỹ đất hoàn toàn mới, mang
tính cách mạng: Quỹ đất R4.
2. BẢN CHẤT PHÁP LÝ, CƠ CHẾ QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT R4 VÀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TỪ CHỨNG
KHOÁN (C-REITS)
Quỹ đất R4 (Residential 4 — Loại đất nhà ở chuyên dụng cấp
4) là quỹ đất quy hoạch đô thị được chính quyền phân bổ riêng biệt và độc lập
hoàn toàn với đất nhà ở thương mại thông thường. Bản chất pháp lý và cơ chế vận
hành của R4 được siết chặt bằng các chế tài đặc biệt:
Điểm nghẽn lớn nhất của mô hình xây nhà cho thuê truyền thống
là thời gian thu hồi vốn quá lâu (thường từ 25-30 năm), khiến các doanh nghiệp
không mặn mà. Để giải quyết bài toán này, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc
(CSRC) đã mở rộng thí điểm Quỹ tín thác bất động sản cơ sở hạ tầng công chúng
(C-REITs), cho phép đưa “nhà ở cho thuê bảo đảm” vào danh mục tài sản hạ tầng cốt
lõi được phép niêm yết công khai trên các sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh,
Thượng Hải, Thâm Quyến.
Quy trình tài chính này hoạt động như một vòng tuần hoàn vốn
khép kín: Doanh nghiệp huy động dòng vốn giá rẻ từ Ngân hàng Trung ương hoặc định
chế tài chính quốc gia để xây dựng khu nhà ở R4. Khi dự án đi vào vận hành ổn định
và đạt tỷ lệ lấp đầy cao (trên 90% liên tục trong nhiều năm), toàn bộ tòa nhà
và dòng tiền cho thuê được "đóng gói" thành các chứng chỉ quỹ REITs
và phát hành ra thị trường chứng khoán.
Các quỹ lương hưu, công ty bảo hiểm và nhà đầu tư cá nhân sẽ
mua các chứng chỉ này để hưởng cổ tức ổn định từ tiền thuê nhà (thường dao động ở mức 4.1% đến
4.5%/năm). Thông qua cơ chế chứng khoán hóa tài sản, chủ đầu tư thu hồi
ngay lập tức 100% vốn gốc cùng biên lợi nhuận kỳ vọng để tiếp tục tái đầu tư
vào các quỹ đất R4 mới mà không làm phình to nợ xấu nợ vay.
3. THỰC TIỄN TRIỂN KHAI VÀ SỰ PHÂN HÓA MÔ HÌNH TẠI CÁC SIÊU ĐÔ THỊ (TIER-1)
Sự triển khai mô hình R4 mang tính linh hoạt cao, phụ thuộc
sát sao vào đặc thù cấu trúc dân cư và địa lý của từng siêu đô thị hàng đầu
Trung Quốc.
3.1. Thượng Hải — Đầu tàu tiên phong và kỷ luật vận hành
Thượng Hải là thành phố khai sinh ra khái niệm đất R4 vào
năm 2017. Chiến lược của Thượng Hải là tích hợp các dự án R4 trực tiếp vào các
đặc khu kinh tế, công viên công nghệ cao (như Trương Giang - Zhangjiang
High-Tech Park) và các đầu mối giao thông công cộng (TOD - Transit-Oriented
Development).
Đến nay, Thượng Hải đã đưa vào vận hành hàng trăm nghìn căn
hộ R4 với kỷ luật quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Nhờ vị trí đắc địa gắn liền với
nơi làm việc của giới văn phòng trẻ và tầng lớp tri thức, các dự án R4 tại đây
đạt hiệu quả kinh tế đáng kinh ngạc, với tỷ lệ lấp đầy bình quân luôn giữ vững ở
mức trên 95%, cá biệt có những dự án lớn ghi nhận tỷ lệ thu tiền thuê nhà đạt mức
tuyệt đối 99,95%.
3.2. Bắc Kinh — Tái thiết lập trật tự an sinh xã hội từ nguồn cung cũ
Tại thủ đô Bắc Kinh, quỹ đất mới vô cùng khan hiếm. Vì vậy,
bên cạnh việc cấp các lô đất R4 ở và mối rìa đô thị, thành phố đẩy mạnh chiến
lược “Sống dậy tài sản tồn kho” (Revitalizing existing assets).
Bắc Kinh cho phép các doanh nghiệp nhà nước (SOEs) mua lại
các tòa nhà văn phòng bỏ trống, các nhà máy cũ, hoặc các dự án thương mại bị
đóng băng do thiếu vốn với giá chiết khấu sâu (chỉ khoảng 74% giá định giá thị
trường). Sau đó, các tài sản này được chuyển đổi công năng pháp lý thành nhà ở
cho thuê R4. Dự án ChinaAMC Beijing Affordable Rental Housing REIT niêm
yết trên sàn Thượng Hải là một ví dụ điển hình khi huy động thành công gần 1 tỷ
Nhân dân tệ từ đợt phát hành bổ sung để liên tục thâu tóm và vận hành các tổ hợp
nhà cho thuê tại quận Hải Điến và Thông Châu.
3.3. Thâm Quyến và Quảng Châu — Mô hình tích hợp Co-living và bao bọc lao động
nhập cư
Thâm Quyến — thủ phủ công nghệ toàn cầu — phải đối mặt với
dòng người nhập cư khổng lồ mỗi năm. Thành phố triển khai mô hình R4 dưới dạng
các tổ hợp căn hộ chia sẻ không gian (Co-living sinh thái). Các căn hộ cá nhân
được thiết kế tối giản, diện tích nhỏ để giảm chi phí, nhưng bù lại, chủ đầu tư
bắt buộc phải xây dựng các không gian tiện ích chung rất lớn và hoàn toàn miễn
phí bao gồm: khu bếp trung tâm, phòng gym, phòng làm việc chung (co-working) và
khu vui chơi giải trí cộng đồng.
Quảng Châu lại tập trung phát triển nhà ở R4 dọc theo các
tuyến tàu điện ngầm kết nối ngoại ô với trung tâm, giúp giải quyết triệt để bài
toán “mất cân bằng giữa nơi ở và nơi làm việc” (jobs-housing imbalance) cho
hàng triệu lao động dịch vụ.
4. ĐÁNH GIÁ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ: THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ CÁC
HỌC THUYẾT TRÊN THẾ GIỚI
Để hiểu rõ giá trị của mô hình R4, cần đặt nó trong hệ quy
chiếu so sánh toàn cầu với các mô hình phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê
điển hình trên thế giới.
CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU TỪ THỰC TẾ TRIỂN KHAI CỦA TRUNG QUỐC
Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn trong việc tạo lập
nguồn cung nhanh chóng, mô hình R4 của Trung Quốc cũng lộ ra những điểm hạn chế
đáng lưu ý:
·
Sự phân hóa địa lý sâu sắc: Các quỹ REITs
nhà ở cho thuê chỉ sống khỏe và hấp dẫn nhà đầu tư khi nằm tại các đô thị cấp 1
(Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến) nơi có lực cầu thuê thực tế khổng lồ từ dòng
người nhập cư đổ về liên tục. Ngược lại, tại các thành phố cấp 3, cấp 4 (đang
chịu áp lực giảm dân số), mô hình này hoàn toàn thất bại do cung vượt cầu, dòng
tiền thuê không đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến các quỹ REITs không thể niêm
yết thành công.
·
Trần biên độ lợi nhuận bị khống chế: Do bản
chất là nhà ở xã hội bảo đảm, chính quyền các thành phố luôn áp đặt mức trần
tăng giá thuê nhà hàng năm (thường không quá 5%). Điều này bảo vệ người thuê
nhưng lại làm giảm tính hấp dẫn thương mại đối với các dòng vốn tư nhân thuần
túy, khiến gánh nặng đầu tư phần lớn vẫn đè nặng lên vai các doanh nghiệp nhà
nước (SOEs) và dòng vốn mồi của chính phủ.
5. BÀI HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT
NAM
Thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay đang đối mặt với
những căn bệnh có triệu chứng tương đồng với Trung Quốc giai đoạn trước khủng
hoảng: Lệch pha cung cầu nghiêm trọng, phân khúc chung cư cao cấp và đất nền đầu
cơ tràn lan trong khi phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân cho người lao
động thực tế gần như mất hút. Giá nhà tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã vượt quá
xa khả năng chi trả của đại đa số người trẻ làm công ăn lương. Khái niệm “thuê
nhà chuyên nghiệp” chưa được hình thành bài bản.
Từ mô hình R4 và hệ sinh thái C-REITs của Trung Quốc, Việt
Nam có thể rút ra 4 bài học hành động mang tính chiến lược:
5.1. Cách mạng hóa quy hoạch: Tách biệt quỹ đất “Chỉ để thuê”
Việt Nam cần nghiên cứu luật hóa một loại hình quỹ đất đặc
chủng trong Luật Đất đai và Luật Nhà ở, tương tự như mô hình R4. Quỹ đất này phải
được quy hoạch tại các vị trí tiếp cận gần với các khu công nghiệp, khu công
nghệ cao (như Hòa Lạc, Thủ Đức) hoặc dọc các trục giao thông công cộng lớn
(Metro số 1, số 2). Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất với tiền sử dụng đất ở
mức tối thiểu để triệt tiêu chi phí gốc, nhưng đi kèm chế tài pháp lý tối cao: Nghiêm
cấm phân lô, bán nền hoặc chia nhỏ căn hộ để bán thương mại thương mại. Tài
sản này chỉ được phép vận hành cho thuê dài hạn để triệt tiêu hoàn toàn động cơ
đầu cơ thổi giá của các nhóm lợi ích.
5.2. Kiến tạo hành lang tài chính: Khơi thông dòng vốn qua REITs và Trái
phiếu xanh
Nếu chỉ dựa vào các gói tín dụng ưu đãi ngắn hạn của ngân
hàng, chiến lược nhà ở xã hội sẽ nhanh chóng hụt hơi. Việt Nam cần khẩn trương
xây dựng khung pháp lý toàn diện cho Quỹ tín thác bất động sản (REITs) nội địa
trên thị trường chứng khoán. Khi các doanh nghiệp bất động sản xây dựng xong
các tòa nhà cho thuê và vận hành ổn định, họ phải có con đường đóng gói tài sản
này thành chứng chỉ quỹ REITs để bán cho các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí tự
nguyện, hoặc các nhà đầu tư cá nhân trên sàn HOSE/HNX. Đây là giải pháp giải
thoát dòng vốn nghẹt cho doanh nghiệp, biến các bất động sản dòng tiền thành
các công cụ tài chính lành mạnh, thanh khoản cao cho toàn xã hội.
5.3. Thay đổi tư duy quản lý: Số hóa và đồng bộ quyền lợi của người thuê
nhà
Một trong những lý do người Việt Nam bằng mọi giá phải mua
nhà, dù phải gánh nợ lớn, là vì người đi thuê nhà luôn ở vị thế yếu thế về mặt
pháp lý (không được đăng ký hộ khẩu ổn định, con cái khó xin học trường công lập
đúng tuyến, chịu rủi ro bị chủ nhà đuổi bất cứ lúc nào). Việt Nam cần ban hành
Luật Thuê nhà riêng biệt với các điều khoản bảo vệ người thuê chặt chẽ: khống
chế biên độ tăng giá thuê theo lạm phát, đảm bảo quyền cư trú dài hạn và thiết
lập chính sách “bình đẳng quyền lợi” — người thuê nhà dài hạn tại các dự án nhà
ở xã hội được hưởng đầy đủ quyền lợi về giáo dục công lập, y tế và phúc lợi an
sinh xã hội tương đương với người sở hữu nhà.
5.4. Phát huy vai trò dẫn dắt của các Tổng công ty Nhà nước
Trong giai đoạn đầu thị trường chưa định hình, không thể
trông chờ vào các tập đoàn tư nhân mạo hiểm đầu tư. Nhà nước cần giao chỉ tiêu
chiến lược và cấp vốn mồi cho các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước có
năng lực (như HUD, Tổng công ty Nhà tái định cư, các quỹ đầu tư phát triển địa
phương) làm hạt nhân tiên phong thu mua lại các dự án thương mại đang “đắp chiếu”,
xử lý nợ xấu ngân hàng để cải tạo thành nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, tạo lập
niềm tin và định hình thói quen tiêu dùng mới cho thị trường.
Bảo chứng đầu tư từ quy hoạch cứng hạ tầng giao thông quốc gia
Trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng đến các giá trị an toàn và bền vững, những dự án sở hữu vị trí được bảo chứng bởi quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng cấp cao nhất luôn giữ vị thế áp đảo. Dự án Destino Centro (tháp Eleva) của Seaholdings tại Mỹ Yên đang ở đúng vị trí đó.
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