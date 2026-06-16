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Quy định thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở 7 tầng trở lên từ 1/7

Hoàng Bách

16/06/2026, 16:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc quản lý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, trong đó nêu rõ yêu cầu thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở từ 7 tầng trở lên, áp dụng từ ngày 1/7/2026…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị định, hoạt động xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ phải bảo đảm nguyên tắc an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh. Việc thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định khác có liên quan được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ của tổ chức, việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định của Chính phủ về hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở đó, Nghị định quy định cụ thể về thiết kế xây dựng công trình nhà riêng lẻ, đối với công trình nhà ở riêng lẻ có đồng thời các tiêu chí dưới 3 tầng, không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, chiều cao dưới 12m, thì chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm, trừ trường hợp vừa nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện;

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện; hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.  

Về quản lý thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trường xây dựng; vị trí, kích thước biển báo phải bảo đảm dễ quan sát và hiển thị rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và những nội dung theo quy định;

Chủ sở hữu nhà ở tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình, công trình lân cận và môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Khuyến khích chủ sở hữu nhà ở tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này;

Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ gồm: biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận; chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng; hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm và các máy móc, thiết bị phục vụ thi công; biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ kèm theo việc sửa chữa, cải tạo công trình, thì việc thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và phù hợp với công năng mới của công trình. 

Ngoài những quy định nêu trên, việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan. 

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Từ khóa:

nhà ở riêng lẻ quy định thiết kết

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