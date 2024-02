Nghệ An quy hoạch khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao hơn 686ha

HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2, thuộc Khu kinh tế Đông Nam với tổng diện tích hơn 686ha. Phạm vi ranh giới quy hoạch tại 2 xã Diễn Trung và Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu của đồ án là tạo lập một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế và là một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của du khách trong và ngoài nước; khu đô thị, thể thao, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan.

Theo đó, đồ án quy hoạch 4 phân khu chức năng, gồm: phân khu đô thị dịch vụ phụ trợ với diện tích gần 109 ha, quy mô dân số khoảng 13.350 người; phân khu đô thị trung tâm và nhà ở sinh thái có diện tích hơn 153 ha, quy mô dân số 6.700 người; phân khu đô thị du lịch và dịch vụ có diện tích gần 182 ha, quy mô dân số hơn 8.000 người; phân khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao có diện tích hơn 242 ha, quy mô dân số 850 người, được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cấp vùng.

Việc lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 nhằm cụ thể hoá Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 đã được phê duyệt tại Quyết định số 93 ngày 15/2/2023. Đồng thời, là cơ sở để thu hút, kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư vào thực hiện quy hoạch theo đúng quy định; làm cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng các công trình, khu chức năng trong khu vực.

Địa phương cho biết, hiện nay tỉnh đang phấn đấu nâng tầm du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trung tâm du lịch quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, trở thành điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt cũng xác định phát triển du lịch là lĩnh vực trụ cột, dựa trên các loại hình chính gồm: du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển, du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng.

Theo đó, về không gian, Nghệ An định hướng khu vực TP.Vinh mở rộng và vùng phụ cận (Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương): Phát triển du lịch TP.Vinh mở rộng thành trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ với nhiều loại hình dịch vụ và sản phẩm du lịch chất lượng cao; phát triển du lịch trải nghiệm không gian văn hóa sông Lam và nghệ thuật dân ca; du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; du lịch đô thị; du lịch chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu vực Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai: Tập trung đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch thể thao và giải trí biển; du lịch chuyên đề văn hóa - lịch sử.

Khu vực Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn: Phát triển du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm; du lịch nông nghiệp, nông thôn dọc quốc lộ 7 và đường Hồ Chí Minh.

Khu vực Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Quế Phong: Phát triển du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch khám phá, trải nghiệm cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và cảnh quan miền núi Tây Bắc Nghệ An dọc theo quốc lộ 48.