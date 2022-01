Ngôi nhà vừa để nghỉ dưỡng vừa kinh doanh tại Đà Lạt

Khu đất 160 m² được bao bọc bởi ba bức tường chắn bằng đá, có độ dốc thoải về phía thung lũng. Nhóm kiến trúc sư mong muốn tận dụng địa hình hiện có để giảm chi phí san lấp mặt bằng đồng thời nâng cao tầm nhìn của các tầng trên để có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Diện tích thích hợp trong ranh giới quy hoạch đô thị là một trong những chiến lược thiết kế chính nhằm tối đa hóa diện tích sử dụng của lô đất. Do đó, phòng ngủ của gia chủ và các phòng ngủ dành cho khách đều được bố trí ở phía sau trong khi các phần công cộng được đặt ở phía trước.

Bản thân kiến ​​trúc là sự phản ánh sự cùng tồn tại của các mặt đối lập: tự nhiên so với nhân tạo; nặng so với nhẹ; tối so với sáng… Các kiến trúc sư đã cố gắng đạt được những mục tiêu chiến lược này thông qua bố trí không gian, vật liệu được sử dụng, thiết kế ánh sáng và sự kết hợp màu sắc. Tầng trệt được hình thành như một không gian mở để cảnh quan thiên nhiên có thể “ùa” vào nhà. Các ranh giới che khuất cũng được xem xét cẩn thận để tạo ra cảm giác chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa bên trong và bên ngoài.

Trái ngược với chất liệu thô cứng và nặng nề của mặt tiền, cầu thang thép được thiết kế như một yếu tố nhẹ, mỏng manh, lơ lửng giữa ngôi nhà. Bên cạnh vai trò là điểm nhấn quan trọng, kết cấu khung và các bậc thang thép đục lỗ cho hệ thống cầu thang còn giúp khu vực giếng trời nhỏ trở nên thông thoáng và cho ánh sáng dịu vào các không gian bên dưới.

Ngoài ra, với sự tích hợp của không gian kinh doanh nhỏ của chủ sở hữu, một cầu thang ngoài trời được đề xuất để khách có thể trực tiếp lên showroom ở tầng 1 ngay từ khu đệm. Cầu thang sau đó tiếp tục đi lên sân thượng, nơi cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về phía thung lũng rừng thông.

Bản thân gia chủ và các kiến trúc sư thiết kế đã gọi dự án là Trò chơi đối lập - nơi các yếu tố khác nhau được đặt cạnh nhau trong một tổng thể đủ để bổ sung cho nhau một cách hài hòa. Cùng với cây xanh ở khắp mọi nơi, ánh sáng và gió trời… giải pháp thiết kế đã thực sự mang đến sự hứng khởi cho bất cứ ai trải nghiệm hành trình sống và nghỉ ngơi trong công trình kiến ​​trúc này.