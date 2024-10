Người hưởng lương hưu tháng 11 bằng tiền mặt có thể nhận trễ 2 ngày

Theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hằng tháng từ ngày 2 đến hết ngày 25 của tháng.

Cụ thể, chi trả tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng ít nhất 6 giờ/ngày; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện từ ngày 11 của tháng. Tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người hưởng tháng 11/2024. Theo đó, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của Bảo hiểm xã hội TP.HCM bắt đầu từ ngày 1 hằng tháng đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 2 hằng tháng đối với hình thức thanh toán là tiền mặt.

Tuy nhiên, do ngày 2/11/2024 rơi vào thứ Bảy, nên việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 sẽ được tiến hành bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 10/11 do Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả tại các điểm chi trả. Từ ngày 11 đến hết ngày 25/11 do Bưu điện TP.HCM chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm và các huyện.

Bảo hiểm xã hội .TPHCM khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính trong 9 tháng năm 2024, toàn ngành đã giải quyết cho hơn 67.600 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, tăng 3,52% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến nay, đã có khoảng 78% số người hưởng tại khu vực đô thị nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM, tăng 14% so với năm 2023, vượt 18% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg.

Riêng đối với chế độ hằng tháng qua tài khoản cá nhân trên toàn quốc có sự phát triển vượt bậc. Nhiều địa phương đã đạt tỷ người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cao như: Hà Tĩnh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương...

Thời gian qua, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang triển khai song song các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, ngành không chủ trương và không có quy định cứng nhắc về việc người hưởng các chế độ phải nhận qua tài khoản ATM. Người hưởng hoàn toàn có thể tự lựa chọn hình thức nhận chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp và tối ưu nhất đối với bản thân.

Hiện cả nước có gần 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.